…e a raccontarcela è il ‘camerata’ scrittore, giornalista e appassionato di storia montalbanese Vincenzo Maida che nella lunga analisi che segue, ci mette cuore, faccia e memoria, facendo anche ”mea culpa” sulle tante occasioni perse, le spaccature, i protagonismi e i nullismi interni che hanno portano negli anni un patrimonio di impegno e di costruzione di una ‘destra” e poi di un centro destra scioltosi come neve al sole. E Vincenzo, a mente fresca dopo il recente voto alle amministrative, che ha riconfermato con un largo consenso il centro sinistra, condensa in undici punti il rosario degli errori commessi negli anni. Cita nomi, posizioni, opportunità, fallimenti e buone proposte per ”aggregare”, fare politica, magari con piccole ma significative attività dalle interessanti potenzialità. Tra queste la concessione di un arenile sulla costa metapontina, un centro studi, società sportiva e altre attività di interesse pubblico. Un percorso anche identitario, visto da Destra, e comunque di crescita se altri avessero remato nella stessa direzione. E’ il nodo della debolezza e della formazione della classe dirigente, della scarsa visione delle cose . Un copione già visto in altri contesti e questo mentre a livello nazionale, come accaduto a Sinistra, con divisioni , tradimenti e spaccature,che hanno portato a rimescolamenti di carte, trasversalismi e protagonismi . Sarebbe servita a suo tempo (in senso figurato) una salutare somministrazione di boccali di olio di ricino.Rimedi del passato per evitare scantonamenti di linea e non dover commentare insuccessi e considerazioni da senno di poi. Ma gli ”Osti” di partito hanno indossato negli anni il doppiopetto o hanno preferito le vetrine di talk show o di far carriera rimescolando carte, svendendo patrimoni o rimediando pagine da cronaca scandalistica. Resta una certezza : la fiamma montalbanese splende di una ”luce tenue”. Il titolo di un nuovo romanzo? Vincenzo pensaci…



DOPO I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI DELLO SCORSO ANNO E QUELLI RECENTI PROVINCIALI, SI PUO” AFFERMARE CHE LA “DESTRA” A MONTALBANO JONICO E’ FINITA…MALE !

UN VERO CENTRO DESTRA NON E’ MAI NATO !

La “Destra” a Montalbano Jonico ( uso il virgolettato perché una parte del suo ambiente non si è mai riconosciuta in tale definizione, ma nel suo complesso come tale è stata percepita dall’opinione pubblica ), sin dalla nascita del MSI nell’immediato dopoguerra, ha sempre avuto, sia pure con alterne fortune, una presenza significativa.

La riflessione che segue, sui motivi e gli errori che l’hanno portata quasi ad azzerarsi o comunque ad avere una sopravvivenza insignificante, non ha la pretesa di ricostruirne la storia nella sua interezza e complessità. A tal fine ci vorrebbe, per essere esaustivi, più tempo da impegnare e tanti documenti, notizie e informazioni da ricercare. E non ho, per ora, né il tempo e né la voglia di farlo. Ritengo che essa sia comunque sufficiente per focalizzare le ragioni che l’hanno portata alla situazione attuale e, almeno per i prossimi anni, tranne miracolose e improbabili prese di coscienza, a non avere più una presenza incisiva. Nulla accade per caso.

La costruzione di una stagione che puntava a farla uscire da una semplice, dignitosa, coraggiosa e a volte rumorosa “testimonianza”, iniziò nel 1980 quando Maurizio Amendola, ex-ufficiale della RSI, componente dell’ufficio stampa del Ministero dell’Agricoltura, stimato maestro elementare, già consigliere provinciale del MSI negli anni ’50 e consigliere comunale uscente, mi comunicò che per motivi personali non aveva intenzione di ricandidarsi e mi affidò il testimone della “Destra” locale.

Avevo aderito al Fronte della Gioventù sin dalla sua fondazione nel 1971, ma quasi subito me ne ero distaccato per seguire un personaggio locale, Leucio Miele, che proveniva dalla Giovane Italia, la prima organizzazione giovanile del MSI, era stato il candidato locale per il MSI ad una elezione provinciale e poi, dopo la tentazione di abbandonare la politica, era diventato a livello nazionale il capo carismatico dell’Organizzazione politica Lotta di Popolo.



L’esperienza con Leucio fu molto formativa e mi fece comprendere che se si voleva “sfondare” politicamente nell’opinione pubblica, era necessario: a) dare una dimensione fortemente sociale alla propria azione, affrontando i problemi quotidiani della gente e proponendo soluzioni; b) costruire momenti aggregativi senza etichette partitiche; c) storicizzare il “fascismo”, i suoi simboli e la sua ritualità; d) accantonare ogni retorica “patriottarda”, in linea con l’insegnamento evoliano secondo cui “nell’Idea va riconosciuta la nostra vera patria. Non l’essere di una stessa terra o di una stessa lingua, ma l’essere di una stessa idea è quello che oggi conta”. Sbaglia dunque chi oggi vorrebbe far passare Leucio come un “patriota”, con riferimento a partiti politici oggi presenti sulla scena nazionale.

Fondammo, tra l’altro, la società sportiva “Folgore” e un Comitato di Azione Popolare che fu lo strumento che utilizzammo per fare politica a livello locale. La sede era davanti alla Chiesa Madre.

I risultati furono più che lusinghieri: ci ponemmo al centro del dibattito politico e a noi si avvicinarono soggetti proveniente da diverse aree politiche, anche dalla sinistra socialista e comunista.

Quell’esperienza, che doveva sfociare in una lista per le elezioni comunali, purtroppo si interruppe a causa della morte di Leucio Miele.

Mi candidai quindi come indipendente nella lista del MSI alle elezioni comunali del 1975 e pur essendo impegnato nel servizio militare, risultai il quinto più preferenziato.

Furono eletti il prof. Nicola Caporusso e il citato Maurizio Amendola. Successivamente il primo, gia’ consigliere comunale dal 1970 al 1975, per ragioni personali e lavorative si traferì al nord, dove tutt’ora risiede. Per una serie di circostanza fortuite, ad appena ventitre anni entrai in consiglio comunale. Ero da poco tornato dal servizio militare.



Nel 1980 mi ritrovai dunque con il testimone della “Destra” locale nelle mani e a seguito di note vicende nazionali che scompaginarono l’area a “Destra” del MSI, Lotta di Popolo si era già autosciolta da tempo e Terza Posizione venne sciolta, entrai definitivamente nel MSI-DN.

Mi proposi subito di aprire le porte di quell’area politica a tutti coloro che era possibile convincere ad aderire, anteponendo il “progetto” ambizioso di far divenire la “Destra” la forza politica maggioritaria in paese, a qualsiasi velleità e ambizione personale. L’idea guida era quella di riprendere il progetto di Leucio Miele per il riscatto di Montalbano Jonico, restituendo al nostro paese la centralità nell’area Metapontina, dopo la sciagurata mutilazione del suo territorio con il distacco delle frazioni di Policoro prima e di Scanzano dopo.

In quest’ottica, per dargli maggiore visibilità e contribuire a far crescere un nucleo di militanti come centro propulsore della futura azione politica, feci capeggiare la lista alle comunali ad un altro iscritto.

Poco tempo dopo diedi vita ad un Centro Studi per iniziative di carattere culturale e politico. Di fatto la sezione del MSI-DN in piazza Rondinelli, ebbe solo un ruolo di testimonianza, tutta l’attività si trasferì nel neo-nato organismo, che ci consentì di aprìrci a settori della società, come donne e studenti, che con ogni probabilità non avrebbero mai messo piede in una sezione di partito.

La “Destra” a Montalbano Jonico incominciò a crescere, a prescindere dalle fortune politiche del MSI-DN a livello nazionale.

Nel 1985 fui candidato alle elezioni regionali e credo di non sbagliare se affermo che per la prima volta la “Destra” a Montalbano Jonico superò la soglia dei mille voti.

Il locale consigliere provinciale del PSDI, venne fatto fuori dal suo stesso partito e questo mise in libera uscita molti voti, consentendoci di eleggere un nostro consigliere provinciale.

Nel 1989 per una manciata di voti non divenimmo la prima forza politica locale e Gianfranco Fini pubblicò, dopo un suo comizio a Montalbano J., un articolo di fondo sul Secolo d’Italia nel quale ci indicava come un esempio da seguire a livello nazionale.

Appena dopo con la segreteria Rauti fui nominato Commissario Provinciale del MSI-DN.

Il “progetto” a cui avevo pensato dieci anni prima, si stava realizzando.

Nel 1983 riuscii a far passare in consiglio comunale una mia proposta per la concessione al comune di Montalbano Jonico di un tratto di arenile a Terzo Cavone, che ci avrebbe consentito uno sbocco al mare, reinserendoci tra i comuni della fascia jonica. Non intercettavano, infatti, né i progetti di quest’area, né quelli della comunità montana. Una situazione che perdura ancora oggi. La Capitaneria di Porto di Taranto ( dopo la competenza è passata alla Regione ) vincolò la concessione di mezzo chilometro di arenile alla presentazione di un progetto di massima per la realizzazione di bagni e docce. Ma tutto fu lasciato nel limbo. In realtà a quell’idea ero solo io a crederci. Infatti anche durante ben 15 anni di amministrazioni del centro-destra si è navigato a vista e nessuno ha più ripreso quell’idea.

Negli anni ’80 avevo trovato dei validi e affidabili sodali, almeno fino a quel momento. Erano militanti che come me e anche più di me, non si risparmiavano sul piano del lavoro politico e godevano di una indubbia buona considerazione sociale.

Essi erano però privi politicamente di uno “sguardo” lungo. Una delle poche qualità quest’ultima che mi riconosco, avendone avuto diversi riscontri.

Una conferma, ad esempio, la ebbi quando entrò in crisi l’amministrazione comunale e si aprì la possibilità di relegare, dopo oltre trent’anni, la Democrazia Cristiana all’opposizione, dando vita ad una maggioranza inedita e originale con le forze politiche di sinistra. Una sorta di giunta milazziana.

Dovetti faticare non poco per far comprendere ad alcuni miei sodali che l’ingresso in giunta, sia pure come gruppo civico ( non ho mai dato eccessivo peso alle questioni nominalistiche ), non solo non avrebbe scalfito il nostro elettorato di riferimento, ma ci avrebbe consentito di allargarlo, dimostrando che non eravamo solo capaci di fare un’opposizione incisiva, ma anche di amministrare.

Dopo una estenuante opera di convincimento verso una parte del mio gruppo politico, la DC andò finalmente all’opposizione e operammo talmente bene, che la sinistra, preoccupata per il consenso che continuava a crescere nei nostri confronti, stava per porre fine a quell’esperienza dopo soli pochi mesi, ma venne in qualche anticipata da un provvedimento del Ministero degli Interni, che sciolse il consiglio comunale per un presunto “condizionamento mafioso” del suo operato. Ma questa è tutta un’altra storia,

Gli appuntamenti elettorali successivi dimostrarono, comunque, che quella scelta era stata giusta.

Nel 1992, vale a dire alla vigilia del terremoto giudiziario di “tangentopoli”, che avrebbe radicalmente cambiato la storia politica d’Italia e gli equilibri tra le forze in campo, commisi il PRIMO errore della “Destra” locale: per motivi strettamente personali e familiari, alla vigilia di importanti elezioni regionali, per senso di responsabilità, rassegnai le dimissioni da Commissario Provinciale del MSI-DN. Nessuno dei miei sodali, pur da me interpellati, volle sostituirmi. Fu un errore imperdonabile, perché poi mi resi conto che colui che mi sostituì non fece nulla di più di quello che avrei potuto fare io, anche non impegnandomi a tempo pieno.

Nonostante le dimissioni, il sottoscritto e la sezione del MSI-DN di Montalbano J°, godevano comunque ancora di un peso specifico e di una considerazione notevole a livello provinciale e regionale, tant’è che chi mi sostituì mi nominò vice-Commissario Provinciale.

Giunsero poi le elezioni politiche nazionali con una nuova legge elettorale e il MSI-DN di fatto sdoganato e in alleanza con Forza Italia etc. etc., per la prima volta ebbe la concreta possibilità di eleggere dei propri rappresentanti alla camera e al senato nel collegio del metapontino. Commettemmo il SECONDO errore, da cui non fui esente da responsabilità. Nonostante che si respirasse un clima favorevole da parte dell’elettorato, non comprendemmo che sarebbe stato eletto chiunque avessimo candidato e che le spese per la competizione elettorale potevano essere ridotte all’essenziale. Motivo per cui, senza battere ciglio, contribuimmo alla candidatura di due personaggi, che pur potendo rivendicare una indubbia appartenenza all’aria della Destra e un indiscutibile prestigio professionale, non avevano una militanza politica di base, né un progetto politico da perseguire. Motivo per cui interpretarono la loro elezione come il coronamento di una ambizione personale e uno status simbol. Non strutturarono neanche una decente segreteria, nonostante i nostri ripetuti appelli.



Sul piano politico furono una catastrofe per la Destra locale e per l’elettorato furono una grande delusione.

Nel 1995 Gianfranco Fini, ispirato da Pinuccio Tatarella, decise di chiudere definitivamente la stagione politica del MSI-DN e di fondare Alleanza Nazionale.

L’evento venne preceduto da un congresso provinciale, dove commisi il TERZO errore: per partecipare al congresso nazionale mi feci ancora una volta da parte per lasciare spazio a due miei sodali dallo “sguardo corto”.

Un errore madornale, ancor più grave perché ero consapevole che essi avrebbero potuto commettere qualche sciocchezza. Fu esattamente quello che avvenne: seguirono Pino Rauti e la sua scelta suicida di non aderire ad AN.

A nulla valsero le mie argomentazioni, tra cui quella che neanche il genero, Gianni Alemanno, aveva aderito all’insignificante MS-Fiamma Tricolore di Rauti e che potevamo aggregarci alla sua corrente interna ad AN, dal momento che avevamo già eccellenti rapporti con lui ( cosa che qualcuno di loro, sempre in ritardo e i tempi in politica sono essenziali, ha fatto diversi anni dopo ).

In occasione di successivi appuntamenti elettorali, tentai in tutti i modi di evitare che si rompesse l’unità del gruppo ( ero consapevole che la scelta rautiana non aveva prospettive e alcuni degli esponenti locali che lo avevano seguito sarebbero rientrati in AN). In un incontro nello studio del Dr. Amendola, alla presenza di altri amici che possono testimoniarlo, concordammo che io sarei stato candidato alle regionali, dal momento che mi era stato offerto di capeggiare la lista insieme all’avv. Domenico Palombella, un altro alle provinciali e un altro ancora come sindaco alle imminenti elezioni comunali.

Nel volgere di una notte, senza neanche avvertirmi, mi trovai candidato alle elezioni regionali come co-capolista, mentre i miei sodali contravvenendo all’accordo, presentarono la lista alle regionali del MS- Fiammatricolore di Rauti.

Fu un autentico fratricidio, per alcuni un parricidio, per non dire altro, che sconvolse non solo l’elettorato di Destra, molti non si recarono a votare, ma l’intera opinione pubblica locale.

Definirlo il suicidio della Destra è davvero poco. Fu il QUARTO errore, il più grave di tutti.

Posso affermare che la Destra, quella che cresceva sempre, che sapeva entusiasmare la piazza, che si proponeva come il futuro politico della comunità, che era stata costruita con slanci di abnegazione e generosità, che con intelligenza aveva compiuto un passo in avanti alla volta, che era temuta ma anche rispettata dagli stessi avversari, non solo a Montalbano Jonico, è morta nel 1995. Quello che è avvenuto dopo non meriterebbe neanche di essere raccontato. È solo storia di ambizioni personali, a volte fortuitamente soddisfatte, altre volte frustrate, di personalismi, di colpi di fortuna e di sfortuna, di inconcludenza politica e amministrativa. Di fatto non c’era più un “progetto politico”.

Dissi ad un amico: “ Io non farò più politica seriamente, non ci sono più le condizioni. Gli altri che rimarranno sulla scena, vedrai, dilapideranno poco alla volta il consenso e la credibilità che abbiamo costruito in tanti anni, fino ad azzerare tutto. Ci vorrà del tempo, ma questo sarà l’epilogo finale”. E’ esattamente quello che è successo.

Decisi di dedicarmi alle mie originarie passioni letterarie ( teatro, romanzi storici, poesia ), cosa che ho fatto a tempio pieno, se si escludono alcune maldestre incursioni politico-elettorali. e con non poche soddisfazioni.

Ero consapevole dei limiti strategici di coloro che erano rimasti sulla scena, tra cui taluni accecati di ambizioni e di riscatto psicologico. L’ambizione in politica è necessaria, ma è legittima quando si coniuga con un progetto politico. Era dunque sufficiente avere pazienza e sedersi senza muoversi sulla riva del fiume. A volte non è necessario infierire o consumare vendette, taluni sanno farsi male da soli.

Pochi mesi dopo arrivarono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, ma il “giocattolo” si era ormai rotto e una sostanziale incomunicabilità regnava sovrana all’interno Destra locale.

Dopo convulse e confuse trattative interne, venne deciso di far fuori una parte della Destra storica, tra cui il sottoscritto. E fu il QUINTO errore. Ad alcuni non sembrava vero che quel gruppo si fosse spaccato e anziché lavorare per la sua ricomposizione, si fece di tutto per approfondire il solco. (Da annotare che non passò molto tempo e una parte di quella componente che aveva seguito Rauti, compreso con ritardo l’errore commesso, lo abbandonò.)

La sinistra si divise e con un colpo di fortuna venne conquistata l’amministrazione comunale, dando vita ad una giunta comunale eterogenea e priva ormai di un progetto e di una visione politica. Tant’è che alle successive elezioni il centro-sinistra rivinse.

Nel 2000 dopo aver verificato che nessun tentativo di ricomposizione della Destra veniva compiuto ( SESTO errore ), diedi vita ad una lista civica che per una manciata di voti non conquistò una rappresentanza in consiglio comunale, ma fu in qualche determinante per la vittoria del centro-sinistra.

Nel 2005, il centro-sinistra aveva amministrato talmente male, in più sbagliò l’individuazione del candidato sindaco, e perse le elezioni. Anche in questo caso non vi fu alcun tentativo di ricomposizione del nucleo originario della Destra ( SETTIMO errore ). Mettemmo in piedi una lista di Destra ( Alternativa Sociale ) che conquistò un seggio in consiglio comunale, grazie soprattutto alla presenza in lista del dr. Francesco Amendola, che senza mai chiedere nulla in cambio è stato sempre per la Destra montalbanese un importante serbatoio elettorale.)

Grazie alle divisioni del fronte opposto alle elezioni comunali del 2010, per meri calcoli personalistici e carrieristici, venne concessa la guida della coalizione di centro-destra ad un uomo di centro, con la tacita intesa di ricevere un sostegno alle elezioni regionali ( OTTAVO errore ). La sinistra si divise ancora una volta e il centro-destra riconquistò la guida del comune. Il seggio alla Regione rimase un miraggio ( si concretizzò per pochi mesi dopo qualche tempo, solo a seguito di un evento tragico ).



Nel 2013 mi venne chiesta una candidature di bandiera per Fratelli d’Italia. Compresi subito che quello era il futuro della Destra in Italia. Allora il partito di Giorgia Meloni si stava strutturando e una Destra unita a livello locale, avrebbe potuto ritrovare un dignitosa visibilità, almeno a livello provinciale. Ma ancora una volta una parte di essa era in ritardo ( NONO errore ) e si crogiolava tra i residui della Fiamma Tricolore di Rauti e improbabili percorsi carrieristici, che l’avrebbero portata a navigare in mare aperto tra tentazioni di “Scelte Civiche” montiane e adesioni a movimenti privi di coerenza e di futuro come il Nuovo Centro-Destra di Alfano.

Gli stessi ritardatari dallo “sguardo corto “ a Fratelli d’Italia sarebbero arrivati molto tempo dopo, quando tutti gli spazi interni che realmente contano era già occupati, interpretando ruoli del tutto marginali, con l’aggravante di una scarsa considerazione a ogni livello, conseguente alle rovinose performance elettorali in sede locale.

Nel 2015 le elezioni comunali, sull’onda di una non entusiasmante gestione amministrativa da parte del centro-destra, sottolineata da divisioni interne, come le dimissioni di un assessore le cui ragioni sono sempre rimaste incomprensibili (sic!), il centro-sinistra, totalmente rinnovato, preannunciò una lista unitaria, composta da soggetti giovani, motivati, agguerriti.

Decisi di fare un ultimo tentativo per riannodare le fila sparse della Destra e del Centro-Destra.

Per contrastare la vittoria del centro-sinistra vi era un’ unica possibilità: individuare un candidato sindaco capace di raccogliere consensi oltre gli schieramenti politici, rinnovare parzialmente i candidati e presentare una sola lista con un progetto politico che motivasse tutti.

Ero consapevole che una vittoria del centro-sinistra, questa volta, anche per ragioni anagrafiche, sarebbe stata il preludio per molti anni di una egemonia di quella parte politica.

I primi tre incontri furono molto positivi.

L’unico candidato sindaco con le caratteristiche richieste era il dottor Francesco Amendola. Ma al quarto incontro una parte della coalizione intuì l’ipotesi per la quale stavo lavorando e quindi per mero personalismo, perché per loro non c’era più “trippa per i gatti”, senza alcuna valutazione politica serena e oggettiva, vennero a porre termine agli incontri unitari.

Sostennero “ che avevano deciso di seguire un percorso civico”, ( DECIMO errore ), che poi si concretizzerà con una lista con alcuni elementi della sinistra, conquistando, grazie ai voti di questi ultimi, un misero seggio in consiglio comunale.

Questo errore è stato tra i più gravi, secondo solo a quello del 1995, e di una cecità assoluta, perché ancora volta non si era compreso nulla.

A quel punto il centro-sinistra aveva già vinto le elezioni comunali e avrebbe messo radici per molti anni e dovrebbe ringraziare a vita quella parte politica della Destra che ruppe l’unità intorno al dr. Amendola, perché ad essa deve le sue fortune politiche.

Il dottor Amendola per reazione decise di dare la stoccata finale ad una Destra e a un centro-destra ormai delirante e suicida e si candidò, esclusivamente per ripicca, con lo schieramento opposto, apportando un ottimo contributo di consensi. Ma va detto, ad onor del vero, che anche senza di lui il centro-sinistra avrebbe vinto ugualmente.

L’opposizione dal 2015 al 2020 è stata poi evanescente. Non solo è stata inconcludente e ancora una volta non ha tentato alcuna ricomposizione dell’area, né alcun rinnovamento neanche tra le sue stesse fila, ma alle elezioni comunali del 2020 si è anche messa di traverso (UNDICESIMO errore), diventando ancora una volta fucina di divisioni e polemiche interne.

Risultato finale: il centro-sinistra ha vinto con circa il 90 per cento dei consensi.



Che fare? Si chiese Lenin in altre e più decisive e storiche circostanze. Non abbiamo una ricetta, ma siamo convinti su quello che la Destra non dovrebbe fare: continuare ad esistere sulla scena con personaggi che hanno fatto il loro tempo ed anche già troppi danni.

Essi sono una polizza assicurativa per i futuri successi del centro-sinistra montalbanese.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno avuto incarichi e responsabilità nel passato, anche recente, dovrebbero lasciare il passo alle nuove generazioni. Ovviamente e’ facile anche questa volta prevedere che verrà seguita, per il piacere del centro-sinistra, la strada opposta.

Ci vorrebbe del tempo, ma i “nuovi” dovrebbero avere spazio per costruire un’alternativa. La presenza dei “vecchi” scaricherebbe su di essi tutto il carico delle divisioni, dei ritardi mentali, dei conflitti e delle inimicizie ormai da anni calcificate.

Per quel che mi riguarda, politicamente mi rimane l’amara consolazione di aver previsto tutto sin dal lontano 1995.

VINCENZO MAIDA