Non sappiamo quanto e cosa potrà ottenere , in tempi brevi, la richiesta di intervento nei confronti della Regione Basilicata rivolta dal consigliere comunale Francesco Lisurici al sindaco Domenico Bennardi, in merito ai disagi che i cittadini subiscono circa prestazioni e servizi non garantiti presso l’ospedale Madonna delle Grazie. Ma val la pena elencare e denunciare la soppressione di appuntamenti o trasferimenti in altre sedi dell’Azienda sanitaria. Un diritto alla cura e alla salute negati che finiscono con l’alimentare sfiducia verso una struttura via via depotenziata e con un progetto di riforma e di accentramento regionale di funzioni, a Potenza naturalmente, che favorisce la migrazione sanitaria. La politica degli annunci del ‘’faremo’’ su un rilancio che ancora non vediamo, anzi, che passa per una oggettiva carenza di organici ( la stessa cosa sta avvenendo per un centro di eccellenza di ricerca e cura oncologica come il Crob di Rionero) con conseguenze negative peri pazienti. A Lisurici, al sindaco e a quanti rappresentano Matera in Regione o in Parlamento il compito di alzare la voce e di ‘’mettersi alla recchia’’ (Come si dice in dialetto) di quanti hanno fatto ben poco per garantire servizi minimi all’ospedale di Matera. E qui ci mettiamo quelli e, purtroppo sono tanti, che hanno applaudito o sono rimasti in colpevole silenzio per l’avvio di una inutile facoltà di medicina in Basilicata che, ad oggi, non ha ancora raggiunto il numero minimo di iscritti. Ventitre milioni di euro in un triennio che andavano investiti per la buona sanità nei servizi di prevenzione e cura di tutti i cittadini della Basilicata. Attendiamo, se mai ci saranno, doverosi ‘’Mea culpa!’’….



LA NOTA DI LISURICI (Coraggio Italia)

Gentilissimi, ho inviato al Sindaco di Matera una comunicazione relativa ad alcuni problemi riguardanti personale e servizi al “ Madonna delle Grazie “. Vi allego il testo integrale

Preg.mo

Sindaco di Matera

dott. Domenico Bennardi

Gentile Sindaco,

mi preme farle presente un problema che riguarda, ormai da tempo, i pazienti dell’ospedale “Madonna delle Grazie”.

Molti utenti, infatti, stanno ricevendo chiamate di rinvio di prestazioni e servizi sanitari di vario tipo: tac, radiografie, ecografie e visite specialistiche. In alcuni casi i malcapitati vengono dirottati in strutture della provincia, spesso distanti o comunque problematiche da raggiungere, in altri vedono slittare la prenotazione di mesi o, addirittura, di un anno.

Da personale dell’Ospedale materano, nei giorni scorsi, ho appreso che tanto i medici quanto gli infermieri, con in testa quelli del reparto Radiologia, scontano pesanti carenze, che li costringono a massacranti turni a oltranza.

Mi hanno pertanto pregato di fare mia la questione sollevando l’allarme in primis verso il Comune di Matera perché possa far sentire la propria voce presso la Regione Basilicata, tenendo presente che la salute è e resta prioritaria, e il Covid ce lo ha ricordato, e che da Potenza era stato assicurato un rilancio del “Madonna delle Grazie” che, tuttavia, stenta ad arrivare.

La prego, pertanto, di non lasciare il mio appello inascoltato, considerato che il personale ospedaliero, a quanto mi è stato riferito, le ha già comunicato questo disagio.

Le risorse del PNRR, in tal senso, potrebbero rilevarsi utili all’assunzione di nuovi medici che, in alcuni casi, non si sono ritenuti propensi a venire a lavorare nell’ospedale di Matera.

Intanto, per far fronte all’emergenza e in attesa di stabilizzare il lavoro in corsia, con medici e infermieri che possano soddisfare le esigenze dei cittadini e del territorio, si potrebbe sensibilizzare il personale in pensione, come già accaduto altrove.

Per ultimo propongo all’amministrazione Comunale di organizzare una petizione popolare, da inviare al Ministro della Salute Speranza, per metterlo a conoscenza della grave situazione sanitaria nella Città di Matera.

Saluti

Francesco Lisurici

Consigliere comunale