Quant’è ‘bbello o’ presepio. C’è anche Giorgia…

A Napoli fantasia, tradizione e spirito d’affari non mancano. E così a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi tutto l’anno, ma che a ridosso del Natale accresce curiosità e presenze di turisti, non poteva mancare tra te statuine quella dedicata al presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Ci sta e chissà, ce lo auguriamo, vista la crisi, i problemi e qualche scivolone, che non porti la buona novella. Per quella ci sono già i Magi, gli Angeli, Zampognari e altri protagonisti della tradizione come Totò, Eduardo, Pulcinella che non si fanno pregare …nel dare i numeri da giocare al lotto. Tanta curiosità negli occhi dei bimbi che tifano, come Giuseppe, per Ciro ”Ciruzzo” Immobile che è passato dall’azzurro napoletano al celeste laziale. C’è pure la sua statuina da portare a casa. Insieme, naturalmente, ai sapori della cucina e della pasticceria napoletana.