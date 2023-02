Quando ”Pinuccio” Tatarella fece sognare la Destra materana

L’anno prossimo ,l’8 febbraio 2024, ricorreranno i 25 anni dalla scomparsa di Giuseppe ”Pinuccio” Tatarella il politico cerignolese, uno della destra moderata, del dialogo, dell’allargamento alla società civile, che contribuì alla crescita di Alleanza nazionale e di una idea di Paese da rinnovare, anche con una riforma di legge elettorale (una delle tante) che porta il suo nome. Riforme. Erano un suo pallino e portarle avanti cercava confronto e consensi ovunque, con una capacità di mediazione fuori dal comune. Ricordiamo una intervista fatta al bar Schiuma di via XX Settembre, in occasione di un evento elettorale. E prima di farci una chiacchierata, alla presenza di referenti locali di partito, gustò una ”veneziana” una pasta alla crema ricoperta di zucchero a velo. E il parlamentare, giornalista e vicepresidente del consiglio dei ministri durante il governo Berlusconi, tirò fuori una battuta che metteva insieme arte bianca e concretezza. ” In politica – disse Tatarella- occorre essere pratici e raggiungere il miglior risultato possibile, per il bene del Paese. Servono idee chiare, decisione e un pizzico di disponibilità, di dolcezza -aggiunse- come questa squisita pasta alla crema”. Una battuta efficace per parlare di Mezzogiorno, emittenza e di cose da fare, con un invito a tutti i meridionali a ‘rimboccarsi’ le maniche e a farsi avanti, evitando di piangersi addosso. Quei concetti di buon senso e di buona politica che abbiamo via visto finire nel dimenticatoio sui tavoli della politica di oggi. La foto che Pasquale Di Lorenzo, intervistato per un amarcord con Francesco e Gaetano sul ruolo del Fronte della Gioventù negli anni Ottanta, ha postato oggi su Pinuccio Tatarella a Matera è un omaggio a un politico di larga vedute. Con lui Gustavo Selva, Francesco Saverio Acito candidato sindaco al turno di ballottaggio per le elezioni comunali del 1998, Cesare Carmentano,Augusto Toto, Domenico Palombella,Annalisa Sarra. Amarcord della seconda Repubblica.