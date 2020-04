Immagini di quasi mezzo secolo fa in quel di Altamura (Bari) con un giovane dai capelli lunghi e chitarra – Michele Saponaro- sotto uno stendardo del compagno Lenin, nel solco del sogno comunista e di una militanza che negli anni Settanta avevano più di un motivo per far presa tra i giovani e in quanti erano impegnati in lotte per il lavoro, i diritti e campagne come quelle per il divorzio. E’ una delle sequenze che gli immarcescibili e bravi ” Uaragniaun” hanno estrapolato da un lavoro di due anni fa ” Perchè sono marxista” https://giornalemio.it/politica/con-i-uaragnaiaun-omaggio-alla-militanza-marxista-di-fabio-perinei/ che troviamo su youtube per una splendida esecuzione di ”Pozzanghera nera- 18 aprile” https://www.youtube.com/watch?v=eNb1dlgAVM0 con musica di Michele Saponaro e Franco De Castri. Vi invitiamo a sentirlo e a vederlo.



Uaragniaun in “Pozzanghera nera – 18 aprile”, da una poesia di Rocco Scotellaro. Contenuto nel CD Uaragniaun “Perchè sono marxista” (Suoni della Murgia 2018),

Con

Maria Moramarco: voce solista

Luigi Bolognese: chitarra, voce

Silvio Teot: drum set, voce

Filippo Giordano: violino

Nanni Teot: tromba, flicorno, voce

Leo Zagariello: basso elettrico

IL TESTO DI ”POZZANGHERA NERA 18 APRILE ”

Carte abbaglianti e pozzanghere nere

hanno pittato la luna

sui nostri muri scalcinati!

I padroni hanno dato da mangiare

quel giorno si era tutti fratelli,

come nelle feste dei santi

abbiamo avuto il fuoco e la banda.

Ma è finita, è finita è finita

quest’altra torrida festa

siamo qui soli a gridarci la vita

siamo noi soli nella tempesta.

E se ci affoga la morte

nessuno sarà con noi,

e col morbo e la cattiva sorte

nessuno sarà con noi.

I portoni ce li hanno sbarrati

si sono spalancati i burroni.

Oggi ancora e duemila anni

porteremo gli stessi panni.

Noi siamo rimasti la turba

la turba dei pezzenti,

quelli che strappano ai padroni

le maschere coi denti.

(1948)