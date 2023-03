Quando Maometto e gli ex di Csc fondarono la Radio non benedetta dal Pci

A raccontarla, quella storia,è Eustachio Greco, noto come ‘’Maometto’’ nel mondo dei radioamatori. E dopo oltre 40 anni fa c’è da riderci sù,a conferma che a Sinistra ‘’Tafazzi’’ è il segretario ideale per farsi male con una mazzata di clava dove non batte il sole… Castelvecchio era una radio di Sinistra. Ma il partito, il Pci, era su frequenze sbagliate, lontane dai 102 megahertz dell’emittente che trasmise per un triennio buono dal recinto du ‘’ Quastigghion’’, come è nota nel dialetto materano quella parte della Civita. Forse troppo in alto. E lassù i compagni della cooperativa, non benedetta dal partito, che puntava sugli spazi di Rai Radiotre Basilicata, ci arrivarono dopo una lunga marcia passata con le esperienze nei primi anni Settanta del circolo ‘’operai-studenti’’ di Piccianello e del Centro servizio culturali di via Cappelluti, del quale parleremo più avanti con l’inevitabile salto di ricordi. Pionierismo e militanza, tra politica e cultura in una fase del Paese fortemente ideologizzata e con figure come il prete degli ultimi, don Giovanni Mele, che con altri applicava il Vangelo alla lettera confrontandosi e aprendo le braccia a tutti, senza pregiudizi.



“Don Giovanni Mele – ricorda Eustachio- ci aveva messo a disposizione un locale nella strada cieca ( via Racioppi ndr) a ridosso della Chiesa di Piccianello e lì facemmo il circolo ”operai studenti” che durò un paio di anni e diventò punto di riferimento per diverse esperienze politiche. Lì avevamo il materiale propagandistico di Sinistra proletaria , il cui simbolo era falce, martello e fucile …che poi si trasformò nelle Br. Il nostro gruppo c’era, ma su posizioni moderate, con Michele Ferrara, Eustachio Ricciutello, Michele Saponaro. Chiudemmo lì e poi ci inventammo Radio Castelvecchio, con un progetto che si concretizzò più avanti. Nel 1971 avevamo preso la tessera del Pci (io, Michele Ferrara e Michele Saponaro) e ce la fece Eustachio Gaudiano, seduti al ristorante da Stefano Ritella . Dopo un po’ arrivò Angelo Minieri, che aveva studiato in seminario e stava nel MPL delle Acli.



Con Michele Ferrara, Angelo Minieri, Michele Masciandaro decidemmo di costituire la cooperativa ” Radio Castelvecchio”. Sul partito si discuteva sulla opportunità o meno di dar vita alle Radio Libere . Ci dissero di non farne nulla perchè stava per partire il Tg3 regionale. Ce ne fregammo e sponsorizzati dalla buonanima di Lello Giuralongo passammo ai fatti, dando vita alla cooperativa per la radio, che non aveva ancora un nome, e venne fuori dal notaio Casino con rogito del giugno 1977.La sede era in Recinto Castelvecchio, sulla Civita, prendemmo la casa di famiglia di Leonardo e di Emilio Sacco, grazie a un interessamento di Lello. Radio Castelvecchio divenne un punto di aggregazione di tutto un popolo di Sinistra .Noi continuammo imperterriti con il nostro progetto, ma il Partito comunista ci ignorava, preferendo mandare le veline a Tele Radioemme ma a noi no.

Le donne avevano il loro spazio. C’erano quelle politicamente impegnate, come Filomena Di Lecce, Rosa Di Pede, e poi stavano le ragazzine che venivano in radio per trasmissioni varie. Facevamo le trasmissioni per i carcerati, che ci telefonavano. Una volta venne la Digos a chiederci le registrazioni di una puntata, ma noi non le facevamo perchè avevamo poche lire. Nel cda partimmo in cinque. C’erano Michele Ferrara, Angelo Minieri, Michele Masciandaro, io e Pierino Fontana. Poi dovetti uscire per motivi di incompatibilità. Lavoravo al Banco di Napoli e l’emittente aveva il conto proprio lì. Avevamo chiesto un affidamento d 5 milioni di lire che avemmo, grazie alla garanzia di Lello Giuralongo, oltre alla firma del consiglio di amministrazione. Nella radio mi preoccupavo di procacciare la pubblicità e inizialmente andò bene, anche con contratti alla pari convenienti ( pubblicità in cambio di merce) tra Radio Castelvecchio e la elettromusica De Bellis, che ci forniva le puntine per i giradischi e altre attrezzature, e Pilato per i dischi. Comunque ero un procacciatore di pubblicità che si metteva a lavorare, dopo aver finito la giornata in banca. Andavo per negozi. La raccoglievo e la impostavamo. A radio Castelvecchio eravamo sognatori. Diedimo spazio anche alla chiesa evangelica.



Nonostante tutto la base della cooperativa si allargò sempre più. Nel frattempo quelli più a Sinistra di noi aprirono Progetto Radio, che ebbe una esperienza più breve della nostra. Cominciammo ad avere problemi quando, dopo una paio di anni con l’avvento di Teleradiolucana , ci fu un affiancamento di frequenze ( noi a 102 mh e loro a 102, 2 ) e la cosa ci indusse a potenziare il segnale, facendo lievitare le spese di gestione. La pubblicità calava e una mattina, mentre ero al lavoro, in banca, mi comunicarono che la puntina del giradischi si era rotta. Dissi all’operatore di chiudere tutto e di portarmi le chiavi della sede. Era il 1980. Smontammo l’attrezzatura, che riponemmo in degli scatoli e portammo tutto nella cantina di Casa Giuralongo. Sfortuna volle che, a causa dei lavori di riqualificazione di piazza San Francesco d’Assisi, qualcuno sfondò un muro divisorio in tufo e gli scatoli con le attrezzature scomparvero per sempre…E così fini una storia, durante la quale facemmo altre cose, divertendoci anche perché quando ci mettevamo in testa qualcosa non ci fermava nessuno…’ Cosa mi è rimasto di Radio Castelvecchio è mia mogie Porzia, perchè il resto le attrezzature presero il volo.



Era lo spirito di quegli tra pensiero e azione, come era stato per la generazione del Fontanino e dintorni.

“ Nel 1973 -riprende Maometto- io e Michele Ferrara (che ricopri ruoli di responsabilità nella segreteria della Cgil Funzione pubblica) organizzammo il concerto al Cinema Quinto con Lucio Dalla, che presentò il long plaiyng ”Automobili” . Mi ricordo quando Lucio arrivò a bordo di una Mercedes, guidata dal suo autista. Aveva i piedi sul cruscotto…e quando scese, memore di quanto gli era accaduto a Catanzaro, ci chiese subito se lo avremmo pagato. Per noi nessun problema. Volevamo fare tante cose e le facemmo con passione e impegno’’. E qui ricordi e progetti si sovrappongono e nella narrazione che seguirà Eustachio, proprio come Maometto, il profeta che spaziò dalla Penisola Anatolica al deserto dei Gobi, dal Manzanarre al Reno, dalla Radio al Centro servizi culturali al Paradiso( ?) di Matera.



‘’ Il Centro servizi culturali nacque da una iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno – ricorda Eustachio- che stava a Matera e ricordo a Conversano. La prima sede fu in via Cappelluti al n.69 , più avanti della Farmacia, quando la gestione era affidata per conto della ex Casmez al Centro di collaborazione civica di Roma. Dalla capitale mandarono il direttore Piero Castello e con lui si insediò un primo gruppo composto da Michele Ferrara, Eustachio Ricciutello, Ettore Massari. Dopodicchè Ettore lascia, perchè va a lavorare in Valbasento. Io comincio a lavorare nel Csc a maggio 1971, come collaboratore. Andavo a scuola e dopo il diploma mi assunsero . Subito dopo toccò anche a Franco ”Gorilla” Moliterni e c’era pure Eustachio Ricciutello, che era il bibliotecario. Svolgevamo una intensa attività di Cineforum in vari comuni e tra questi Miglionico, con il circolo ”7M” di Mariano Montemurro . Il Csc diventò il centro di aggregazione di vari movimenti sia dal Fontanino, che di liberi pensatori, perchè avevamo il ciclostile, mezzo utilizzato per fare i volantini e c’era la sala riunione. Tant’è che molti iniziative, dal febbraio 1970, nacquero sul Csc, diventando punto di riferimento anche per i movimenti studenteschi che si stavano creando ( Liceo Classico, Scientifico, Tecnico industriale), che vide il momento più alto nella partecipazione alle mega manifestazioni di piazza del tempo.



Organizzammo anche spettacoli teatrali, come il Living Theatre e poi una rappresentazione teatrale con Maurizio Scaparro all’Impero, come si chiamava allora, che faceva avanguardia. E in una sequenza, che non dimenticherò mai, si spensero le luci per far posto a un attore che cominciò a percuotere l’incudine con il martello finchè…spazientiti inondammo il palco con tutto quello che ci veniva a tiro. Alla fine della rappresentazione Scaparro venne fuori, raggiante, e disse che la manifestazione era pienamente riuscita , perchè ”aveva fatto reagire il pubblico”. Contento lui…Ricordo che cercava le ‘cantinette’, termine tutto da interpretare che stava per le listelle di legno per fare la scenografia. E poi il reostato,per regolare l’intensità della luce, che a suo tempo non ce l’aveva nemmeno Michele La Stoppa. E allora, da sperimentatore quale era, aveva proposto di utilizzare un secchio d’acqua colmo di sale in cui immergere un cavo elettrico con fili scoperti, per regolare l’accensione. Chiaramente nessuno si prestò, visto il rischio di quella pratica… Poi il Csc passò alla neonata Regione Basilicata e il 1972, lasciai, perchè chiamato a lavorare in banca. Altri andarono via e rimase Michele Ferrara con altri dipendenti, tra cui Franco Moliterni, ma eravamo nella fase discendente”

Già Michele Ferrara, una figura di quegli anni che si impegnò un po’ ovunque, dalla politica, alla cultura, al sociale, al sindacato,fedele alla linea.



“Per me -aggiunge ”Maometto” Michele Ferrara era come un fratello. Quanti ricordi! Uno era proprio da spirito goliardico di avventura. D’estate eravamo al bar Schiuma, in via XX Settembre, e ci chiedemmo che fare? Decidemmo per un caffè a Napoli, al Gambrinus. Ci mettemmo in macchina, con la Fiat 600 di Michele, e a velocità da crociera- passando per Tricarico, perchè allora la Basentana era in costruzione- raggiungemmo la città partenopea. Poi due passi in via Roma, due stecche di sigarette Marlboro di contrabbando e tornavamo a Matera. Con Michele, Tonio Panizza e Michele Saponaro ‘il rivoluzionario” facemmo anche pesca subacquea . In genere andavamo a Rosa Marina ( Brindisi) e lì si pescava. Siamo arrivati a stare otto ore in acqua e a mangiare il panino in mare. Una volta andammo a Maratea. Notammo una caletta e scendemmo giù. Tornammo a bocca asciutta. Non pescammo nulla. Decidemmo di andar via e risalendo,avevo le infradito, mi si rompe la prima ciabatta, poi la seconda.Ma non era possibile salire a piedi nudi perchè le rocce erano arroventate. E allora indossai le pinne salendo di spalle , naturalmente, come i pinguini. Mi presi un’insolazione e diventai rosso come un peperone o come un gambero. Michele Ferrara? Stavamo sempre insieme. Un compagnone nel senso pieno del termine, di militanza e di buona creanza e a tavola, come gli altri, dava soddisfazione. Le cene o mangiata a base di carne arrostita, alla masseria di Tonio Panizza, erano una festa oltre a essere un momento di discussione, accompagnati da una levata di bicchieri di vino rosso’’ E di rosso , nell’impegno politico, culturale Eustachio ne condivise tanto con Michele Ferrara e anche con personaggi ‘’sanguigni’’ della politica locale come con Vincenzo Lufrano.



“I compagni di Firenze – ricorda Eustachio- ci regalarono una Fiat 500. Guidavo io, perchè Vincenzo era impossibilitato a farlo. Arrivavano dei pacchetti nella sede del Pdc’i ( marxista leninista) dalla Repubblica Popolare cinese con materiale propagandistico e con la descrizione con gli ideogrammi e lui diceva : che lotta, compagni. Hanno tradotto Lufrano in cinese” Ci fu la scissione. Linea Rossa, il Sindacato lavoratori d’Italia, in via Margherita, dove adesso è la libreria dell’Arco, e aveva un bel seguito di lavoratori. Quel sindacato si manteneva con i contributi degli iscritti e con le tante vertenze vinte, che io provvedevo a battere a macchina.Si discuteva sempre di politica, problemi e tanto spazio era riservato alla lettura di giornali, riviste, documenti e anche all’ascolto di Radio Tirana che talvolta parlava anche delle lotte di Matera. Non dimenticherò mai- conclude- un comizio a Garaguso che raggiunge con la 500. Facemmo un giro per il Paese, per annunciare il comizio, e poi un altro . Ricordo una gustosa contraddizione concettuale sul ritrovamento del metano che per Lufrano non si doveva sottrarre al territorio mentre il senatore Ziccardi insisteva sul concetto. ” Qui c’è il metano e lo dobbiamo toccare ma deve restare qui.Scaviamo”. Una stagione a tutto gas. Bei tempi…

SI RINGRAZIA LA FAMIGLIA DI MICHELE FERRARA PER LE FOTO