Quando l’Italia(autonoma) dialogava con l’Iran…

Altre epoche, altri governanti, altri contesti ma il BelPaese dalle monarchie alla Repubblica ha avuto a che fare con l’antica Persia, poi Iran, sul piano culturale ed economico anche con l’attuale regime degli Ayatollah. Ma oggi con il ruolo e i disegni guerrafondai dei governi di Israele e degli Stati Uniti che se ne fregano, usiamo un termine sovranista tanto caro a chi sta guidando con una posizione accondiscendente ( Gaza, Ucraina) o silente il nostro Paese, del diritto internazionale e della sovranità popolare, quel dialogo- sia pure difficile- è stato interrotto. E con conseguenze negative, per la repressione sanguinaria che ne è seguita, per quel desiderio di libertà che viene da donne, giovani e da gran parte del popolo iraniano. A Grottaglie (Taranto) venerdì 27 marzo, presso la Bottega Mastro, si cercherà di riannodare-per quanto possibile- le fila di un discorso guardando al passato, con la presentazione del libro” Italia e Iran 1857-2015 – Diplomazia, politica ed economia” curato dai professori Rosario Milano, Federico Imperato, Luciano Monzali e Giuseppe Spagnulo. L’iniziativa è stata promossa dal Circolo “Pier Paolo Pasolini” e di Sinistra Italiana AVS di Grottaglie



COMUNICATO STAMPA

“Attraverso il passato, capire il presente, costruire il futuro”

Il Circolo “Pier Paolo Pasolini” di Sinistra Italiana di Grottaglie

presenta il libro

“Italia e Iran 1857-2015 – Diplomazia, politica ed economia”

Venerdì 27 marzo ore 18:00

Bottega Mastro – via Messapia, 42 – Grottaglie (TA)

Sarà presentato a Grottaglie venerdì 27 marzo alle ore 18:00, presso la Bottega Mastro, in via Messapia n°42 a Grottaglie (TA), il volume “Italia e Iran 1857-2015 – Diplomazia, politica ed economia” curato dai professori Rosario Milano, Federico Imperato, Luciano Monzali e Giuseppe Spagnulo.

Edito da Editoriale Scientifica nella collana “Memorie e studi diplomatici” diretta da Stefano Baldi, il libro tratta per più di un secolo di storia i rapporti fra Italia e Asia, offrendo un affaccio documentato sulla politica estera italiana con l’Oriente, il Medio Oriente e il Mediterraneo.

In un momento storio in cui i rapporti internazionali sono sempre più caldi a causa della guerra in corso, il circolo Pier Paolo Pasolini di Grottaglie, ha voluto affrontare la tematica approfondendo le relazioni diplomatiche, politiche ed economiche fra Italia ed Iran, in più di un secolo di 100 anni.

Alla presentazione, dal titolo “Attraverso il passato, capire il presente, costruire il futuro”, interverrà il curatore del libro Giuseppe Spagnulo, col quale dialogheranno Enzo Pilò dell’associazione Babele e Silvio Labbate professore associato di Storia contemporanea dell’Università del Salento. Le conclusioni saranno affidate all’assessore di AVS della Regione Puglia Marina Leuzzi. A moderare l’incontro, la giornalista Anna Rita Palmisani.

L’evento è inserito all’interno della mostra d’arte Mulieribus, visitabile ancora fino al 29 marzo.

Grottaglie, 25 marzo 2026

Ufficio comunicazione

Circolo Pier Paolo Pasolini AVS Grottaglie