Quando la buona politica non c’è. Pensare? Ma soprattutto agire.

Pasquale Tucciariello (area popolare) continua a interrogarsi sui limiti della politica lucana e sul perchè buon senso, spirito di servizio, ascolto, progettualità appartengono a una fase ormai lontana della Prima Repubblica. Eclissati i partiti con ideali e ideologie che li supportavano, le scuole di formazione politica e la ”gavetta” che cominciava dalle sezione, che erano un’antenna per quanto veniva dalla società civile, si sono fatte largo le quarte linee dell’opportunismo senza ”nè arte è nè parte”. Con personaggi identitari che continuano a rispondere a sè stessi e non agli elettori, pronti a reclutare sodali al soldo di sè stessi. E a questo va aggiunta la questione morale, che Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, avevano indicato come questione priorità prima del ciclone di Tangentopoli, che non ha risolto nulla. Anzi. Inevitabile che Pasquale Tucciariello continui a porsi e a porre interrogativi, soprattutto quando non ci sono aree politiche delimitate e tutti o quasi sono convenuti al centro, cambiandosi di giacca per uso e convenienza. La Basilicata ha l’abito liso, piaccia o no, del familismo amorale…Così è se vi piace, recitava Luigi Pirandello, con tanti personaggi in cerca d’autore sulla passerella del ‘reale teatro di campagna” elettorale…naturalmente.



LE RIFLESSIONI DI TUCCIARIELLO

C’è bisogno di pensare.

Le emergenze lucane: spopolamento perché, strade di collegamento malridotte perché, arterie stradali e ferroviarie mai fatte perché, smantellamento Stellantis perché, attività economiche in affanno perché, turismo mordi e fuggi perché, poca cura del territorio perché, carenza di strutture sportive e ricreative perché, solo il 26% degli studenti lucani frequenta l’Unibas perché.

L’elenco delle domande che attendono risposte è ancora lungo.

Ma c’è un’altra domanda che mi preme porre e che forse e senza forse è la regina delle domande: c’è carenza di buona politica perché.

E perché i partiti sono poco autorevoli? Perché sono quasi tutti commissariati? Perché molti dirigenti dell’apparato amministrativo regionale sono stati chiamati da fuori regione? C’è davvero un problema-formazione che attende di essere sviluppato?

Sono domande vere e pertinenti. Servono risposte serie. C’è bisogno di pensare.

Già il porre un problema è possibilità di soluzione data. Ad ogni perché è necessario che segua il “come risolvere un problema dato”.

Chi legge, è vivamente invitato a una riflessione seria su domande qui poste e su altre questioni che ne venissero a ruota. E ne porrei già una a coronamento di ogni riflessione: qual è il senso dell’esistenza.

C’è bisogno di pensare e di saper trovare soluzione. Non imprecando, non serve a nulla. C’è bisogno di reagire e di essere positivi. C’è bisogno di pensiero, avrebbe detto Ciriaco De Mita.

Pasquale Tucciariello