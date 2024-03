Quando governava la Dc. Un libro e una riflessione

”…Lo scudocrociato, mamma Dc, la balena bianca, la filiera correntizia, il manuale Cencelli, il biancofiore …”. Luoghi comuni e tanta nostalgia per il buon governo che leader preparati, formati alla gavetta di scuole di formazione politica o delle sezioni, riuscivano a fare per il buon governo del BelPaese e della Basilicata. Non erano tutte rose e fiori, ma quello scudo crociato, sullo sfondo di un azzurro madonna, era un punto di riferimento per cattolici, moderati e di un’anima laica di servizio che trovò spazi ed espressione in un partito segnato dalle appartenenze correntizie. E la Basilicata non fu da meno con il ”Presidente” Emilio Colombo che, come si diceva un tempo, ”vedeva e provvedeva” pur nei limiti contraddittori di una regione accentratrice sul piano amministrativo e territoriale, con un diverso peso tra le due province(una terza avrebbe garantito equilibrio e l’aggregazione delle province vicine, con il decentramento di funzioni) che ha portato alla lunga allo spopolamento e alla desertificazione dei servizi. Considerazioni gestionali a parte, confermate dalla perdita di autonomia decisionale, finita nella Capitale, la presentazione a Potenza, giovedì 22 marzo, del libro “Storia della Democrazia cristiana Riflessioni e testimonianze a partire dalla recente pubblicazione del volume

di Guido Formigoni, Paolo Pombeni e Giorgio Vecchio” è l’occasione per guardare al passato, per guardare al ”vuoto” politico del presente. A parlarne tanti protagonisti del recente passato politico e amministrativo locale e nazionale. Rimpianti tanti, per le occasioni perse, per quella assenza di una necessaria stagione di riforme ignorata e sottovalutata, nonostante gli appelli di Aldo Moro e di Enrico Berlinguer. Riforme legate alla ”questione morale” .,tema di stretta attualità, messo a nudo da ”Mani Pulite” e dalla conseguente diaspora dello scudocrociato. Il resto è storia d’oggi con le polemiche sulla diatriba del simbolo ( oggi si contano una dozzina di formazioni che si ispirano alla Dc o ai Popolari) e sui tentativi di riorganizzazione. Tentativi a una cifra percentuale o quasi…Un dato , comunque, è certo : c’è nostalgia dei partiti, di persone che facciano politica con la gente, tra la gente e per la gente.E la storia della Dc può aiutare a farlo, magari guardando agli errori marchiani – senza Speranza- che hanno contrassegnato la campagna elettorale per le regionali 2024, che hanno messo alla berlina la Basilicata sul piano mediatico.



Il Centro Studi Internazionali “E. Colombo” di Potenza ha organizzato, presso la Sala convegni del Museo Archeologico Provinciale (via Lazio, n. 18), per venerdì 22 marzo 2024, ore 17.00, un incontro seminariale a più voci sulla storia della Democrazia Cristiana, a partire dalla recente pubblicazione del volume di Guido Formigoni, Paolo Pombeni e Giorgio Vecchio [Bologna, Il Mulino, 2023].

La riflessione storiografica sul cinquantennio a prevalente trazione democristiana (1943-1993), infatti, si arricchisce oggi di un’opera che tenta la sistematizzazione dei numerosi contributi scientifici che, attraverso affondi specialistici e tematici, hanno indagato, negli ultimi decenni, la storia politica nazionale e internazionale del secondo dopoguerra. Per di più, il periodo storico oggetto di analisi consente oggi, a distanza di tempo, la validazione di categorie interpretative attraverso le memorie e le testimonianze dei protagonisti di quelle stagioni.

L’evento, pertanto, dopo i saluti del presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, sarà introdotto dal prof. Donato Verrastro, docente di Storia contemporanea dell’Università della Basilicata e presidente del Centro studi internazionali “E. Colombo”, il quale fornirà alcune linee interpretative del periodo storico preso in esame, anche alla luce della recente pubblicazione del volume di Formigoni, Pombeni e Vecchio.

Seguiranno le testimonianze dei protagonisti della storia democristiana nazionale e lucana (Tonio Boccia, Giampaolo D’Andrea, Marco Follini, Lillino Lamorte, Peppino Molinari, Angelo Sanza e Vincenzo Viti).

Coordinerà l’incontro, per il quale è prevista la registrazione audiovisiva di Radio Radicale, il giornalista Giuseppe Di Leo.

