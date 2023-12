QUAL E’ IL SENSO DI BENNARDI PER LA DEMOCRAZIA?

Ormai è quasi un anno che è attivo in Città il Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni dei Quartieri materani , “con il prioritario obiettivo di scambiarsi informazioni e condividere esperienze, eventi; raggiungere un livello di ‘soglia partecipativa’ che consenta di superare le angustie organizzative, di proposta, finanziarie, di ostacolo alla partecipazione alla vita dei Quartieri; costituire – nel tempo – un Soggetto capace di relazionarsi con le istituzioni, quella locale anzitutto.”

Le ‘relazioni istituzionali’ risultano tanto più proficue e improntate al geloso principio della ‘autonomia’, quanto più ‘matura’ risulta la partecipazione attiva sia nei singoli Quartieri che fra di loro, con l’intento di superare, una volta per tutte, l’atteggiamento ‘rivendicazionista’ di tante fallimentari esperienze del passato; non perché si rinunci a pretendere dal ‘Pubblico’ l’attenzione e la qualità dei servizi cui è obbligato, ma perché senza il profondo convincimento delle potenzialità del fare comunità – che ci si adopera per renderla migliore e accogliente e che diventa gelosa della sua identità di quartiere – si corre nuovamente il pericolo di tornare a essere ‘clientela’ delle vecchie logiche di ‘scambio’; in tal modo, non sostenendo neppure l’auspicabile e difficile processo verso la ‘buona politica’.

Proprio in queste ore, il Coordinamento ha preso carta e penna con la richiesta formale al Sindaco e Assessori e Consiglieri di riprendere l’iter di adozione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione locale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni urbani, nell’ottemperanza alla legge n.241/1990, bloccato dal 2018 senza alcuna giustificazione.Per certo se n’è discusso anche di recente nell’apposita commissione consiliare senza approdare a nulla.

Sostiene il Coordinamento: “Considerato che la regolamentazione ‘pattizia’ delle azioni di cittadinanza attiva e responsabile, relazionale, collaborativa tra cittadini e amministrazione, non può esser stabilita autoritativamente dall’amministrazione pubblica – che in fondo è soltanto uno dei contraenti del patto e senza nulla togliere alla funzione del Comune, che in virtù del potere di rappresentanza degli interessi generali della comunità ha titolo a organizzare le forme della loro gestione – riteniamo a buon diritto che almeno il Coordinamento, in rappresentanza ‘fiduciaria’ per lo meno dei Quartieri, abbia titolo a sua volta alla proposta e alla richiesta della discussione efficace dei dettati del Regolamento.”

Ritiene il Coordinamento – funzionante, ricordiamolo, grazie alla partecipazione di un delegato pro tempore per ciascun Comitato e Associazione di quasi la totalità dei Quartieri cittadini e dei borghi – che, a distanza di cinque anni dall’avvio della discussione, “diventa obbligo morale e politico segnalare ritardi e resistenze – in Consiglio e nella Macchina comunale – nell’applicazione del principio costituzionale. Puntano a non farne nulla o, tutt’al più, svuotarlo proprio di quella parte ‘innovativa’ in campo sociale, politico e amministrativo, che consente l’interazione in modi imprevedibili dei ‘fattori noti’ rappresentati dalle risorse di cui dispongono le amministrazioni e da quelle di cui sono portatori i cittadini attivi.” “Resistenze amministrative e politiche – commenta il Coordinamento – che tendono a conservare il rapporto binario ‘dirigente/diretto’, ‘notabile/cliente’; ma anche per la scarsa o nulla conoscenza delle mille esperienze in materia cumulate lungo lo Stivale, pur potendo fare riferimento, coinvolgendolo, al grande lavoro di elaborazione e confronto, alle esperienze pratiche e ai materiali documentati da Labsus – l’istituzione nazionale dedicata a tanto; opportuno anche per meglio ‘censire’ e valorizzazione le tante e tante forme piccole e grandi di ‘custodia attiva della bellezza’ in Città.

“Chi ‘resiste’ all’innovazione partecipativa, prosegue il Coordinamento, ci appare incurante del grave dissesto democratico delle nostre contrade – crisi della rappresentanza, sfiducia elettorale, crescita esponenziale delle forme di ‘individualismo anarcoide’ che si scaglia contro i beni pubblici (per ora …) quando non tende a privatizzarli (come sembra si voglia fare – per iniziative interne municipali – dei beni ‘comuni’ e ‘pubblici’ fin qui censiti, spartendoli tra pretendenti più o meno amici tra i decisori).

“E’ arduo – lo sperimentiamo ogni giorno, conclude la lettera-invito del Coordinamento – far nascere e sviluppare forme di democrazia partecipativa in un territorio deprivato socialmente da troppi decenni – e già in tempi di vacche grasse non tanto vivace.”

Certo, mi permetto di commentare, bisognerebbe anzitutto chiedersi – qui come altrove e soprattutto nel nostro Occidente – se gli individui vogliano ancora la democrazia, con tutte le sue opacità e contraddizioni! Come dimenticare il pamphlet di J. Ranciere – L’odio per la democrazia: “Viviamo in società e in stati che si chiamano “democrazie” e si distinguono così dalle società governate da stati senza legge o dalla legge religiosa. Come mai all’interno di queste “democrazie” un’intellighenzia dominante, la cui situazione non è affatto disperata e che d’altronde non aspira a vivere sotto altre leggi, continua a imputare, giorno dopo giorno, tutte le sventure umane a un unico male, chiamato democrazia? Ogni stato è oligarchico.” Con più o meno spazio alla democrazia.

Un sistema rappresentativo è, in realtà, un compromesso instabile, che tende verso la democrazia nella misura in cui si avvicina al “potere di chiunque”. Si possono enumerarne le regole minime per dichiararlo democratico: mandati elettorali brevi, non cumulabili, non rinnovabili; monopolio dei rappresentanti del popolo sull’elaborazione delle leggi; interdizione per i funzionari dello stato di essere rappresentanti del popolo; riduzione al minimo delle campagne elettorali e delle spese per le campagne e controllo dell’ingerenza delle potenze economiche nei processi elettorali. In passato, molti pensatori e legislatori poco inclini all’amore sconsiderato per il popolo le hanno vagliate con attenzione come mezzi per assicurare l’equilibrio dei poteri, per separare la rappresentanza della volontà generale dalla rappresentazione degli interessi particolari ed evitare ciò che essi considerano come il peggiore dei governi: il governo di coloro che amano il potere e sono abili nell’impossessarsene.

Oggi invece basta enumerare queste regole per suscitare l’ilarità. E non a torto! Ciò che chiamiamo democrazia è, infatti, un funzionamento dello stato e del governo – scendendo giù giù fin dentro i municipi minimi delle nostre contrade – esattamente opposto: eletti eterni che accumulano o alternano funzioni municipali, regionali, legislative o ministeriali e che si legano alla popolazione rappresentando gli interessi localistici e/o particolari; governi che fanno le leggi; rappresentanti del popolo che escono dalle scuole di amministrazione; ministri e collaboratori di ministri, sindaci e assessori, risistemati nelle imprese pubbliche o semipubbliche; partiti finanziati con la frode sui mercati semipubblici; uomini d’affari e di rendita che investono somme colossali per ottenere un mandato elettorale; padroni di imperi (ma anche no) mediatici privati che, grazie alla loro funzione pubblica, si appropriano dell’impero delle telecomunicazioni di stato – ma anche di piccole contee da quelli dipendenti. Insomma, la requisizione della cosa pubblica da parte di una solida alleanza fra l’oligarchia statale e l’oligarchia economica, giù giù lungo una catena di sant’Antonio che arriva fino alle cooperative dei servizi ecologici.. . Un iperconsumo delle funzioni pubbliche non dipende dalla democrazia. I mali di cui soffrono le nostre “democrazie” sono i mali legati all’insaziabile appetito degli oligarchi e dei loro servitorelli.

La moltitudine, liberata dalla preoccupazione di governare, è abbandonata alle sue passioni private ed egoiste. Ci si disinteressa alle questioni del bene pubblico e ci si astiene alle elezioni, oppure le si affrontano solo dal punto di vista dei propri interessi personali e dei capricci da consumatori.

Si è insediata una visione dominante; un’unica realtà, che non ci lascia la scelta di interpretare e ci chiede soltanto risposte adeguate e sempre uguali, quali che siano le nostre opinioni e le nostre aspirazioni; si chiama economia: in altri termini l’illimitato del potere della ricchezza. L’alleanza oligarchica della ricchezza e della scienza esige oggi tutto il potere ed esclude che il popolo possa ancora dividersi, moltiplicarsi.

Ma la divisione, che era stata espulsa dai principi, ritorna da tutte le parti. Ritorna nell’impulso dei partiti di estrema destra, dei movimenti identitari, degli integralismi religiosi che, contro il consenso oligarchico, fanno appello ai vecchi principi della nascita e della filiazione, a una comunità radicata nel suolo, nel sangue e nella religione dei padri. Ritorna anche nella molteplicità delle lotte che rifiutano la necessità economica mondiale, di cui si avvale l’ordine del consenso per rimettere in discussione i sistemi sanitari, dell’istruzione e pensionistici, o il diritto al lavoro.

Ritorna infine nel funzionamento stesso del sistema elettorale, quando le uniche soluzioni che si impongono tanto al governanti quanto ai governati debbono sottostare alla scelta imprevedibile di questi ultimi. Dichiarandosi semplici gestori delle ricadute locali di quella necessità storica mondiale, le nostre amministrazioni – anche quelle locali, per imitazione o per imposizione – si industriano a eliminare il supplemento democratico.

Dico la mia! C’è politica fintanto che emergono l’idea e la pratica di un potere che sia altra cosa dall’espressione della superiorità di un gruppo – i ricchi, i colti, i nobili o altro. Abbiamo oggi dei movimenti che si definiscono esclusivamente attraverso le proprie pratiche, come per esempio quando si occupano delle piazze, dei quartieri e vi si installano pratiche e assemblee.

Resto tra coloro persuasi che la trasformazione non possa che arrivare da quei movimenti che riescono a inscriversi nella lunga durata senza prendere la forma né del ‘partito elettorale’, né del partito di avanguardia. Coloro che ci chiesero di votare Renzi perché era meno peggio di Grillo, ci hanno invitato poi a votare Letta perché era meno peggio di Meloni o Salvini e, tra quattro anni, ci inviteranno a rivotare Meloni perché meno peggio che i suoi nipotini. Nel nostro piccolo, coloro che ci chiedevano di votare Adduce perché era meno peggio di Buccico, ci hanno invitato poi a votare Bennardi perché era meno peggio del suo aleatorio rivale; domani ci chiederanno di tornare a Adduce perché sulla piazza resta solo di peggio!

Non ci resta che guardare alle lotte diffuse con sguardo inclusivo: dalle manifestazioni contro le ‘riforme’ del lavoro ai cortei di denuncia della violenza poliziesca, dalle mille associazioni che si occupano di accoglienza dei migranti alle tante occupazioni o a quelle contro il patriarcato e il maschilismo; alle esperienze di cittadinanza attiva al tentativo di coinvolgere le istituzioni locali – le più vicine alla nuda vita delle comunità … Un insieme di esperienze, certo frammentate, ma capaci – più che di prefigurare qualche avvenire – di «scavare un buco nel presente» per «intensificare un’altra maniera di essere e di percepire» l’ordine del mondo. Ci ammonisce E. Morin, “rinunciare al migliore dei mondi non significa rinunciare a un mondo migliore!”.