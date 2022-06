Putin sta vincendo… in Italia

Proprio oggi si chiude a Matera la tre giorni della Festa di Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, che da subito ha affrontato la tragica vicenda dell’aggressione russa all’Ucraina, ponendosi a fianco degli aggrediti, a sostegno delle famiglie che sono da noi giunte, ma sempre con la tensione protesa alla ricerca della pace, senza chiudere gli occhi sulla complessità di una situazione che la vulgata propagandistica vorrebbe non far passare. Ospitando pareri diversi, insomma, senza mai mettersi l’elmetto in testa. Per questo il direttore Marco Tarquinio- come ricordava lui stesso- è stato uno dei tanti iscritti nelle vergognose liste di presunti filoputiniani. Ma non si è certo intimidito, in linea per altro con le autorevoli ed ispirate parole di Papa Francesco.

Due sere fa, on line, si è svolta una significativa iniziativa de Il Fatto Quotidiano denominata “La guerra alle idee” che ha ospitato una ricca polifonia di posizioni anche contrapposte, la dimostrazione di come un giornale -ma tutta la stampa- dovrebbe parlare di un tema cruciale su cui inevitabilmente vi sono opinioni diverse, vi sono letture diverse dei fatti in corso, quelli che li hanno preceduti e di come si debba procedere per il futuro. Qua sotto tutti gli interventi per valutare quanto scritto.

Dovrebbe essere questa la normalità in una democrazia come la nostra in cui, a differenza delle autocrazie di stampo putiniano, ogni pensiero ha diritto di cittadinanza come è scritto a caratteri cubitali nella nostra Costituzione.

Ma purtroppo non è così. E la caccia alle streghe contro i presunti putiniani d’Italia continua con sempre nuove puntate e nuove liste di proscrizione, approdando addirittura in Parlamento.

Infatti, dopo che Copasir e Vigilanza Rai si erano occupati dei filorussi in TV, dopo che il Corriere della sera aveva denunciato i collaborazionisti all’attenzione dei servizi segreti, ora l’elenco dei cattivi è arrivato ieri a Montecitorio per merito di esponenti del PD (Lia Quartapelle e Andrea Romano) e di + Europa (Roberto Magi) che hanno adottato e presentato un report di due associazioni (Fidu ed Open dialogue).

Un documento proveniente da associazioni di ispirazione radicale presentato da un partito che si definisce “democratico” che dovrebbe essere ispirato a spirito liberale e al motto volterriano: disposto a farmi uccidere pur di garantire che un’opinione contraria possa esprimersi liberamente. Ed invece qui le opinioni diverse sono tacciate di collusione con il nemico.

Ed ecco alcuni nomi dei putiniani indicati: Corrado Augias, Franco Barbero, Sigfrido Ranucci, Barbara Sipnelli, Alessandro Orsini, Donatella Di Cesare, Marc Innaro, Franco Cardini ed altri, c’è…..persino Oliver Stone che in questi giorni in Italia è passato pure per Matera.

Insomma tutti professori, giornalisti, artisti e commentatori che fino a prova contraria esprimono le proprie opinioni, punto e basta. Una lista che potrebbe allungarsi a dismisura.

A loro e a tutti gli altri che non sostengono la vulgata imposta dall’alto (come la maggior parte degli italiani) si vorrebbe togliere la parola perchè le loro libere opinioni favorirebbero il nemico (il nemico di chi? Chi ha dichiarato guerra all’Italia?).

Siamo all’assurdo di quanto narrava Brecht a proposito del contrasto tra popolo e Comitato centrale: siccome il popolo non è d’accordo, occorre nominare un nuovo popolo.

Non sappiamo a quanti sia presente la gravità di tutto questo per la nostra democrazia (compresa l’accettazione generale dell’atteggiamento di sufficienza se non di fastidio da parte del primo ministro rispetto al ruolo del Parlamento) e che viene ahimè da tanti cominciato ad essere ritenuto “normale”.

E’ un clima montante che sta dimostrando come Putin, purtroppo, stia già vincendo. Non la guerra sul campo di battaglia, ma quello della conquista delle menti delle nostre classi dirigenti (intese nell’accezione più larga), considerato che mentre -a parole- si sostiene di voler difendere la democrazia, nei fatti ci si sta incamminando verso una società simile alla sua: chi non ragiona come loro, non va in prigione (per il momento), ma viene messo alla berlina, marginalizzato, intimidito.

Attenzione, dunque, il pensiero unico per imposizione….. è dietro l’angolo.