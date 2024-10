Pugno chiuso…Amarcord militanti del Pci al Museo del Comunismo

A darne notizia Francesco Calculli il direttore di quella istituzione museale dedicata al Comunismo e alla Resistenza. ”Ieri pomeriggio (17 ottobre…il mese della Rivoluzione bolscevica) una visita guidata speciale- ha detto Francesco- riservata ai mitici compagni della sezione del PCI materano degli anni 70-80′. E la foto ricordo, davanti a una vecchia bandiera rossa con falce, martello e stella, testimonia di quanto attaccamento e rammarico e speranza per quel grande partito della Sinistra italiana ed europea. A guidare quella ” rappresentanza” del Pci locale, passato per tanti stagioni del partito, tra manifestazioni, documenti, servizi d’ordine, campagne elettorali, feste dell’Unità Angelo ”il Rosso” Giannella che, come gli altri, ha un cuore che batte ancora per il vecchio Pci. Frettolosamente archiviato, snaturato in una cosa senza passione e sapore. La visita ha arricchito un po’ tutti per quello che è stato e per quello che vorrebbero oggi ci fosse : un partito di Sinistra dove fare politica con la gente e per la gente. Prima di andar via, e dopo ringraziato il compagno Francesco Calculli, hanno lasciato alcune impressioni sul diario del ”Che” con l’impegno a tornare.

“Una serata indimenticabile fra riflessioni, ricordi, emozioni. Sentirsi ancora giovani nel fiume della storia e delle passioni mai sopite”

Angelo Giannella, Donato Lamacchia, Giovanni Gaudiano

“Grande rispetto per la storia comunista, ma cavalcare l’onda dell’inquietitudine per affrontare il futuro e il cambiamento per garantire all’essere umano la felicità”

Giuseppe Casamassima

Una visita per parlare di tutto da Marx a Lenin, da Berlinguer all’eredità sulla carta… del Pd ai conflitti in corso. Poi la foto ricordo e tanta voglia di cantare ”Bandiera Rossa”.