Pugni chiusi e bandiere rosse per il padre della Rivoluzione di Ottobre

Anche da Matera un ricordo, con una nota del museo del Comunismo e della Resistenza, del ”rivoluzionario” Lenin,a 100 anni dalla morte, preceduta nei giorni scorsi da servizi di Rai Storia, che ne hanno tracciato figura, eredità, giudizi con ”riserve” nei confronti di quanti , a cominciare da Stalin e Trockji, avrebbero dovuto guidare il partito. E quella è storia…Ma ci sono ancora tanti militanti, fedeli alla linea, come si diceva un tempo, che con pugno chiuso e bandiere rosse sono scesi nella piccola ”piazza rossa” di Cavriago ( Reggio Emilia) per rendere omaggio a una grande figura del comunismo internazionale. Una scelta non casuale, come riporta un servizio del quotidiano ”Il resto del Carlino”, https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/100-anni-morte-lenin-cavriago-c69856bd. Nella ”Piccola Pietroburgo” emiliana, dal 1970, in una piazza che ne porta il nome si trova il busto bronzeo di Lenin. Un centenario ricordato, naturalmente, tra discorsi, citazioni e le note dell’Internazionale.



IL RICORDO DEL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA

L’iniziativa, alla quale hanno aderito numerose sigle della galassia comunista.E’ stato realizzato un collegamento in diretta con la manifestazione che si è svolta in contemporanea a Napoli, in sostituzione di quella che doveva svolgersi a Capri di fronte all’opera dedicata a Lenin da Manzù, annullata per le condizioni meteo marine che impedivano i collegamenti con l’Isola.Lenin lasciò ai suoi successori il potere assoluto, oramai conquistato, e gli strumenti per esercitarlo. Nel 1922 scrisse una lettera, una sorta di testamento, in cui espresse tutte le riserve verso i suoi possibili eredi, in particolare relativamente a Trockij e a Stalin. Quest’ultimo era stato proprio da Lenin nominato segretario del partito nel corso dell’XI Congresso; di questa decisione, tuttavia, si pentirà amaramente, per la durezza del comportamento e della scortesia che Stalin manifestò poco prima della morte di Lenin, avvenuta nel 1923. Della lettera-testamento il partito tuttavia non tenne alcun conto, ignorando le considerazioni che mettevano in pessima luce proprio Stalin. Dopo la morte, il corpo di Lenin fu imbalsamato per decisione del partito e contro la volontà della moglie. Si trattò di una scelta insolita per un capo di stato. L’unità audiovisiva racconta, attraverso filmati e fotografie originali, un pezzo di storia del regime e dei suoi uomini.

