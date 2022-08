Pubblicato il programma del M5S di Conte: mondo del lavoro, attenzione agli ultimi, diritti civili.

Con la rivendica zione di essere “l’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro dalla pandemia ed è potuto ripartire, facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021″, il M5s, alla vigilia delle parlamentarie, con un post su Facebook ha pubblicato il proprio programma elettorale (ProgrammaM5S_politiche2022).

Un programma con forti contenuti sociali che punta a caratterizzare e rafforzare il proprio tormentato percorso degli ultimi anni e che ora punta ad un assestamento del proprio profilo, comunque fuori dal coro, grazie anche al credito della figura del suo attuale leader Giuseppe Conte.

“Da quando siamo entrati in Parlamento, – si legge nel post- la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà. Per questo ci troverete schierati da un’altra parte: la parte giusta.

La parte delle lavoratrici e dei lavoratori sottopagati e precari, – si legge ancora– per cui vogliamo introdurre un salario minimo legale di 9 euro lordi l’ora e agevolare la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato. La parte dei giovani sfruttati, che vogliamo aiutare a costruire un percorso di vita indipendente attraverso l‘eliminazione di stage e tirocini gratuiti e la stabilizzazione degli sgravi per l’acquisto della prima casa. La parte delle donne, a cui vogliamo garantire un’effettiva parità salariale.

La parte della transizione ecologica e dell’ambiente, che vogliamo proteggere attraverso un nuovo Superbonus energia imprese, la stabilizzazione del Superbonus e degli altri bonus edilizi e quella del meccanismo della cessione dei crediti d’imposta, per garantire liquidità a cittadini e imprese. La parte delle imprese, che vogliamo sostenere con il taglio del cuneo fiscale, l’eliminazione dell’IRAP e il potenziamento del Fondo di salvaguardia. La parte della salute, che vogliamo tutelare riformando il titolo V della Costituzione per riportarla alla gestione diretta dello Stato e aumentando le retribuzioni del personale sanitario.

La parte dei diritti, che vogliamo allargare attraverso il matrimonio egualitario, la legge contro l’omotransfobia e lo Ius scholae. La parte della scuola, dell’università e della ricerca, per cui vogliamo aumentare i fondi e adeguare gli stipendi degli insegnanti ai livelli europei“.

Nel programma con contenuti anche, sul fronte ambientale, il no a impianti di rifiuti obsoleti e il sì al vuoto a rendere. Mentre, nel capitolo lavoro è contenuta la riduzione dell’orario lavoro a parità di salario e il rafforzamento del reddito di cittadinanza.

Presente anche la “sfiducia costruttiva” perchè “Un Governo non può essere sfiduciato se contestualmente non si vota la fiducia a un altro esecutivo”, l’estensione ai 16enni del diritto di voto, il limite dei due mandati esteso a tutti i partiti, limiti alla decretazione d’urgenza, legge sul conflitto di interessi e “stop ai cambi di casacca in Parlamento“.

Insomma l’obiettivo dichiarato per cui si chiede il voto è quello di “portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato”.