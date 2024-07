PSI Matera: Valeriano Delicio e i consiglieri comunali G.Depalo e L.A. Stigliani non ci rappresentano

“Con la presente lo scrivente Mariano Benedetto in qualità di segretario della federazione del Partito Socialista della Provincia di Matera , comunica a codesta spettabile redazione, che la rappresentanza politica esterna del Psi Materano e Provinciale, anche con riferimento ad esempio all’invio di comunicati oltre che all’utilizzo del simbolo ufficiale Psi, è esercitata dallo scrivente in forza delle norme statutarie e della prassi politica.” Inizia così una nota che indica in modo plastico lo stato di degrado nelle relazioni interne a questa formazione politica materana che si sta lacerando anche in vista del quarto imminente rimpasto di giunta del sindaco Domenico Bennardi. Infatti, non a caso si sottolinea che “Tale circostanza comprende anche le comunicazioni relative alla città di Matera, in forza della decisione di commissariare la sezione Psi di Matera città, deliberata dalla segretaria regionale il 27 aprile 2024 , gia inoltrata agli organi di stampa.

Pertanto si sottolinea che il sig. Valeriano Delicio non è abilitato ad effettuare comunicazioni a nome della sezione Psi Matera, poiché la rappresentanza politica della sezione è stata avocata al segretario provinciale a seguito del commissariamento della sezione avvenuto con la citata delibera della segretaria regionale Psi.

Inoltre eventuali comunicazioni firmate a nome dei consiglieri comunali del Partito Socialista, provenienti dai signori consiglieri Gianfranco Depalo e Lucia Anna Stigliani, risultano allo stesso modo prive di rappresentanza politica, poiché gli stessi consiglieri risultano autosospesi dal Psi, a seguito di comunicato stampa dagli stessi inoltrato in data 30 aprila ca.

Per tali ragioni, Vi si prega di dare corso alla pubblicazione di comunicati a nome del Psi Matera esclusivamente se a firma dello scrivente, oltre che del segretario e portavoce regionali Psi che ci leggono per conoscenza.” Siamo di fronte ad un altro esempio del degrado della forma partito, sempre più logo dietro cui insistono agglomerati di singole personalità e/o cordate e per nulla più “intellettuale collettivo” in grado di elaborare e veicolare una visione della società (il socialismo in questo caso) e programmi coerenti ad essa capaci di guardare oltre il mero prossimo appuntamento elettorale e agli interessi dei momentanei protagonisti di turno.

