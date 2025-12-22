Psi chiede a Matera bus gratuiti per i giovani. Ora bilancio, volontà e copertura

L’idea e la richiesta sono improntate al buon senso e avrebbe il merito di favorire da parte dei giovani l’uso dei mezzi pubblici, di muoversi in sicurezza e di ridurre, soprattutto nelle ore di punta, il traffico di genitori che accompagnano i figli a scuola. La proposta del consigliere comunale Saverio Tarasco, nella nota diffusa dal portavoce del Psi regionale Raffaele Tantone, è di quelle che guarda in toto a un problema sentito e che investe, in generale, la razionalizzazione e la competitività del servizio di trasporto urbano. La richiesta non va lasciata cadere e occorre esaminare con obiettività la portata degli emendamenti. Una soluzione, fattibile, si trova. Occorrono ora volontà e copertura finanziaria. Basta poco…



Bilancio di previsione Comune di Matera: i Socialisti chiedono il Trasporto pubblico gratuito per i ragazzi materani

In una nota di Raffaele Tantone , portavoce regionale del Partito Socialista, si comunica che sono stati presentati 2 emendamenti al bilancio di previsione a prima firma del consigliere Saverio Tarasco e sottoscritti da diversi consiglieri di minoranza, che mirano a rendere gratuito il trasporto pubblico urbano per gli studenti Materani.

Di fatti continua Tantone, il primo emendamento fa seguito all’iniziativa portata avanti dai consiglieri di centro sinistra in consiglio regionale, che prevede degli sconti destinati agli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale provinciale e che purtroppo escludono i ragazzi materani, stessa cosa l’iniziativa dell’Ardsu Basilicata che concede contributi solo agli studenti che frequentano il polo universitario di Potenza.

Inoltre, prosegue il consigliere Tarasco, vi sono iniziative simili promosse in diversi Paesi Europei, da ultimo quella della Spagna, per tali ragioni abbiamo presentato un emendamento, dove prevediamo delle somme per rendere totalmente gratuiti gli abbonamenti per gli studenti.

Tale iniziativa sostiene Tantone, pone una questione politica importante, poiché si chiede di attingere tali fondi, dalle risorse che la Regione dovrebbe pagare al Comune per i maggiori costi determinatesi negli ultimi 3 anni a seguito degli aumenti Istat relativi al contratto trasporto pubblico urbano, che ammontano ad oltre 500 mila euro e di cui si è ingiustamente fatto carico il Comune.



Per cui , in sede di Bilancio, che rappresenta il momento più importante di esercizio della democrazia tramite il controllo degli obiettivi e delle risorse impiegate per raggiungerli, sottolineiamo la necessità di riequilibrare il rapporto fra Matera e la Regione, che spesso ha un atteggiamento molto diverso con altri Comuni della Basilicata, dove il trasporto pubblico rappresenta un vero e proprio buco nero contabile e giuridico.

Inoltre, continua Tarasco, con questa proposta intendiamo favorire una riflessione sulle modalità con cui il trasporto pubblico viene attuato e finanziato nella città di Matera, poichè lo ribadiamo, spesso il comune di Matera si accolla dei costi che invece ad altri comuni vengono remunerati.

Rispetto a questo emendamento che stima in circa 250mila euro i costi necessari per assicurare la gratuità del servizio per tutto l’anno, è stato presentato un secondo emendamento , che individua diverse economie per circa 100 mila euro, al fine di assicurare la partenza della gratuità del servizio, con l’obiettivo di breve periodo di individuare nuove risorse.



In particolare, spiega Tarasco, una volta che avremo la corretta imputazione dei proventi derivanti dalle multe e dagli introiti dei parcheggi, che prevedono il trasporto pubblico fra le possibili finalità di spesa.

Di fatti, prosegue Tantone, grazie al bando introdotto qualche anno fa, gli introiti da parcheggi sono aumentati da 200 mila ad oltre un milione di euro, liberando risorse che possono certamente essere utilizzate per azioni di mobilita sostenibile.

Inoltre, continua Tarasco, nell’individuare le possibili economie di spesa, ci siamo soffermati su alcune azioni che probabilmente andrebbero realizzate con fondi specifici, ad esempio l’aumento delle spese per i bagni pubblici, giustamente destinati ai turisti, non vanno finanziate con le tasse pagate dai materani, ma con l’imposta di soggiorno pagata dai turisti stessi.

Da ultimo, concludono Tarasco e Tantone, il Bilancio di previsione, come detto, rappresenta lo strumento fondamentale di esercizio della democrazia, per tali ragioni si auspica che possa rappresentare un momento di confronto e dialogo reale fra tutte le forze presenti in Consilio Comunale, con la concreta possibilità di parlare di risorse, di nuovi servizi e di una grande opportunità, come quella del trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti materani.

