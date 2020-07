“Alle ore 17 la seduta del Consiglio regionale, convocata per le ore 15,30, non è ancora cominciata. Per questa ragione ho deciso di abbandonare l’aula intitolata al compianto Presidente Di Nardo, per segnalare ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, la mancanza di rispetto del Presidente Cicala nei confronti del Consiglio regionale e dei Consiglieri tutti.”

E’ quanto comunicato poco fa dal capogruppo Comunità Democratiche – PD, Roberto Cifarelli.

Al momento in cui scriviamo il consiglio regionale è iniziato come è possibile seguire in diretta a questo link istituzionale:

https://www.consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/diretta.html

Il ritardo nell’inizio dei lavori consiliari è stato stigmatizzato anche dal consigliere di IV Luca Braia in un suo intervento di illustrazione di una propria mozione sulla tratta Matera-Ferrandina.