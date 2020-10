Quasi quasi sta perdendo il sonno per via dell’esito ‘’incerto’’ secondo le sue valutazioni di come andrà a finire al ballottaggio del 4 e 5 ottobre, che dovrà designare il nuovo sindaco di Matera e la maggioranza che lo sosterrà. Avanti Sassone, vittorioso al primo turno, o sorpasso Bennardi? Un terno al lotto ma con i rumors che avanzano dopo aver visto comizi dall’esito e dalla risonanza anche nazionale differente. C’è poco da ridere…ma per il prosindaco Antonio Serravezza sono in gioco credibilità e futuro della Città dei Sassi che, senza autonomia decisionale,è destinata a seguire la storia delle realtà senza infamia e senza lode. E allora l’invito al voto libero e ad andare a votare, senza pressioni e senza ‘’do ut des’’ da vil pecunia e da scatti fotografici in cabina, come purtroppo è accaduto in alcuni casi. E che vinca Matera…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Stamattina ero tranquillo, ma ora avvicinandosi il momento della verità sale un po’ l’agitazione. Due concorrenti alla poltrona di Sindaco ed ambedue hanno tanti bei progetti per la città.

Ho riflettuto tanto e spero che tutti noi riflettiamo seriamente su questa anomala campagna elettorale. Alla fine chi sarà premiato? Per i partiti e le liste civiche che li supportano, per il loro curriculum o per la squadra che comporrà la loro giunta?

Purtroppo non basta solo il capitano, come una squadra di calcio se non è attrezzata con una rosa di calciatori competenti in ogni reparto non potrà fare gol facilmente.

Questo è il mio pensiero che non mi lascia in queste ultime ore prima del voto di domenica e lunedì 4 e 5 ottobre.



Conoscere chi saranno i componenti delle squadre di ognuno dei contendenti sindaco in caso di vittoria e quale sarà il loro ruolo secondo me completerebbe la nostra scelta e non sbaglieremmo mettendo la croce a Sassone o a Bernardi. In città si parla solo dei due partiti nazionali che li appoggia e che da amici sono alle opposizioni, brutta storia. Sì stiamo parlando della Lega e dei Cinque Stelle. Questo è lo sbaglio che la maggior parte dei materani fanno e cascano nel tranello perché noi stiamo parlando di uomini del nostro territorio che dovranno governare e rinnovare la nostra città per ben cinque anni, tutta un’altra storia che rimarrà solo nostra dopo che i riflettori si saranno spenti. Ricordatevi stiamo per scrivere un nuovo capitolo della storia di Matera.