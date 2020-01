Secondo appuntamento, dopo quello di Matera (nella foto) del 27 dicembre 2019 in piazza Vittorio Veneto, per le Sardine lucane che ‘’nuoteranno’’ a Potenza in piazza XVIII agosto il prossimo 18 gennaio. Un incontro non urlato, ma di confronto e inclusione, come ripetono da sempre e come riporta la nota di presentazione che segue e lungo la rotta che la Basilicata non si Lega. Invito a unirsi al banco…rivolto ai giovani che vogliono impegnarsi, e a Potenza, c’è una forte presenza di studenti dalle medie inferiori all’Università, al volontariato, agli adulti stanchi e disorientati dai tanti opportunismi che non hanno fatto sistema per risolvere problemi vecchi e nuovi, per finire a quanti hanno perso la ‘’stella polare’’ dell’impegno e dell’identità dopo i tanti tradimenti e trasformismi – soprattutto nel centro sinistra- che hanno portato a formazioni che non sono state né carne e né pesce. A lezioni di nuoto libero con le Sardine, ricordando che il Basento attraversa la vallata di Potenza.

SARDINE LUCANE ATTO SECONDO

Siamo ancora una volta noi, le Sardine Lucane.

Eravamo in tanti, abbiamo riempito piazza Vittorio a Matera.

Abbiamo discusso, imparato, abbiamo cantato.

Ci siamo tenuti per mano ed abbiamo immaginato un futuro di speranza per noi Lucani. Eravamo quasi mille, complici, fianco a fianco contro l’odio e l’intolleranza che cavalca questa nostra nazione da un pò di tempo.

Eravamo lì in piazza per creare un canale di dialogo e di ascolto per i cittadini con i cittadini. Eravamo lì in piazza perché noi questa Basilicata la amiamo e crediamo che in un periodo molto vicino torni ad essere un posto felice e pieno di opportunità.

Siamo Sardine e siamo qui affinché la nostra battaglia continui.

Il nostro secondo atto sarà a Potenza, giorno 18 Gennaio in piazza Sedile.

Non utilizzeremo il linguaggio ostile ma propositivo, che possa scatenare riflessioni dentro ognuno di noi e con tutti le/i libere/i cittadine/i che vorranno essere in piazza.

Come sempre ribadiamo: niente bandiere di partito, solo con una sardina o una costituzione in mano, ma se i singoli vogliono venire ad ascoltarci sono ben accetti, che la piazza torni a far dialogare le persone di ogni pensiero politico in modo rispettoso e civile.

Insieme tratteremo ancora di cultura, di sviluppo, di inclusione.

Una seconda pietra nel lungo cammino che ci deve vedere protagonisti attivi per la nostra terra.

Le Sardine continuano a nuotare libere da qualsiasi schema, vicine più che mai.

Sosterremo con forza il movimento nazionale che, all’indomani del 18, sarà protagonista a

Bologna, in piazza 8 Agosto, del maxi evento musico-culturale.

Siamo cittadini della Lucania e se siamo di nuovo qui è perché crediamo che la nostra voglia, la nostra curiosità e i nostri sogni alimenteranno il cambiamento.