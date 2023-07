Proiettili ad uranio impoverito, bombe a grappolo…proprio come Putin!

E’ una escalation continua verso il peggio del peggio. Prima lo sdoganamento dei proiettili ad uranio impoverito: tanto li usano già i russi. Ora le bombe a grappolo: tanto le usano anche i russi. Così ci stiamo riducendo a fare proprio come Putin. E se domani usasse armi chimiche, batteriologiche, o un ordigno nucleare tattico? Faremo lo stesso? Dovremmo vergognarci per questo degrado culturale e morale. Ma non ne siamo più capaci. Sprofondati come siamo in questa regressione verso le pulsioni più becere dell’umanità che, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale (con l’Olocausto e l’uso della bomba atomica), pensavamo relegate in qualche angolo del mondo da tenere a bada e circoscritto. E che le uniche armi fossero la non alterazione dei precari equilibri raggiunti tra le superpotenze (non potendo, purtroppo, superarle con l’ONU sempre più svilita) e il dialogo quale strumento primario di risoluzione dei problemi. Ed invece, una guerra regionale già in essere dal 2014, è stata scientemente trasformata in questa folle china di rincorsa ad una illusoria vittoria nei confronti di una potenza nucleare. Una guerra che, si dice apertamente e senza vergogna, che durerà a lungo (se non sfugge di mano a questi Dottor Stranamore) e per questo alimentata con immense risorse economiche che vengono sottratte al benessere dell’umanità. Senza vergogna per quelle persone trasformate ogni giorno in carne da macello per questi sporchi giochi di equilibri internazionali.

Oramai, l’Europa è stata soffocata definitivamente dall’ingombrante alleato USA. Da oltre oceano, dove le bombe non arrivano mai, si decide il da farsi e tutti qui immediatamente sull’attenti ad ubbidire, come utili idioti. Biden fa gli interessi americani. L’UE perchè non fa quelli degli europei? Che non sono palesemente gli stessi. Ora, a fronte di questa ulteriore grave scelta della Casa Bianca di mettere in mano a Zelensky armi devastanti per la popolazione civile, la domanda è: quale prezzo siamo disposti a pagare e a far pagare a quelle popolazioni, in questo drammatico gioco d’azzardo? Davvero si vorrebbe (in modo ridicolo e falso) passare per campioni di democrazia e poi usare le stesse armi dei più feroci dittatori mondiali, scendendo al loro stesso livello? I governanti europei sono chiamati a fare una scelta che non sia solo quella di dire si. La nostra storia (molto diversa dal far west americano) ci impone di rimanere qualche gradino al di sopra dei regimi che condanniamo, scendere al loro livello è per noi esiziale. Non ci meraviglieremmo se qualcuno obiettasse che non c’è nulla di male ad usare questi grappoli malefici che sono le cluster bombs, essendo loro, on fondo, “bombe democratiche“. Mica fanno distinzione tra militari o civili, tra trincee o abitazioni, tra carri armati o auto. Esse colpiscono tutto e tutti, qualsiasi cosa si trovi nel loro raggio d’azione….. e quelle inesplose, rimangono lì in attesa per anni e anni. Anche dopo la eventuale fine del conflitto, sempre pronte a brillare contro animali o bambini che giocassero in quei luoghi dove noi li abbiamo democraticamente sganciate. Gino Strada docet.