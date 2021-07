Passeggiate, concertazione, elaborazione e poi la soddisfazione che ” Abitare culture” è stato finanziato con il Pinqua,, finanziato dal Programma innovativo nazionale per la qualità urbana dell’abitare (Pinqua)del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). Un investimento di 15 milioni di euro per il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, denominato ”Abitare Culture” che il Comune di Matera realizzerà nella zona sud nei rioni Cappuccini, Agna, San Francesco. Siamo agli inizi, come riporta lo step di procedure, progetti esecutivi, convenzioni ecce che dovranno portare fra 15 mesi buoni ai bandi e alle aggiudicazioni dei lavori. Ma serve continuità e l’assessora alla ” Città e al Territorio” Rosa Nicoletti, che ha illustrato filosofia e contenuti del programma insieme al sindaco Domenico Bennardi, non ha nascosto quel grande punto interrogativo rappresentato dalla volontà e dalla sensibilità della politica e dei dirigenti di portare avanti quel primo intervento di ”buone pratiche” in un’area degradata e da ricucire al tessuto urbano cittadino compreso tra la gravina del Parco e via Montescaglioso.



Dipenderà da tante cose. I cittadini dovranno starci dietro e spronare amministratori e politici del prossimo triennio, visto che rimpasti, nuove maggioranze e altre priorità possono far venir meno alle attese. Sarebbe un peccato. E del resto di lavori a metà o non inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche ce ne sono ancora, passando da centro alle periferie, da lavori precari ad altri previsti, progettati e mai realizzati. Ne abbiamo parlato in altri servizi e le preoccupazioni dell’assessora Nicoletti ci sono tutte. Forse occorrerà far benedire progetti e opere come si faceva un tempo, fermo restando che le opere vanno seguite diffidando del ” faremo”.



Ma ritorniamo al progetto Matera Sud, del quale abbiamo parlato in altro servizio una settimana fa. Gli interventi prevedono l’attuazione di un progetto integrato con 5 macro-interventi e altri 20 di diversa entità adottati in giunta e l’avvio di un laboratorio per la rigenerazione urbana con realtà cittadine e soggetti strategici come Fondazione Matera 2019, Ater, Asl, scuole, associazioni che condividono la visione di Matera Sud come polo urbano ” per la cultura della salute e del benessere. Tra gli interventi previsti figurano la riqualificazione di spazi e manufatti , del verde, il potenziamento del liceo artistico, dell’ex cinema Kennedy e l’attuazione di funzioni per l’inclusione sociale e lo sport, oltre a un intervento dell’Ater di 24 alloggi nella lottizzazione ” Matera 90” del quale pubblichiamo più avanti il commento dell’ Amministratore Lucrezia Guida



Prossimi step previsti dal bando:

Fase 2

• Decreto di approvazione dell’elenco di ammissione

delle proposte;

• Presentazione progetti definitivi entro 240 gg

• Verifica dell’Alta Commissione entro 90 gg, nulla osta al

finanziamento;

• Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti

(entro 60 gg) con cui è approvato l’elenco delle

proposte definitivamente ammesse;

• Stipula di Convenzione o Accordo di Programma per

l’attuazione delle proposte (entro 60 gg).

15 mesi previsti (fine 2022)



UN ESEMPIO DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Realizzazione di 34 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

IT01_b Domotizzazione e infrastrutturazione tecnologica di 34 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in

AAL (Ambient assisted living)

IT01_c Servizi di prossimità per famiglie e anziani a carattere inclusivo + micro commercio

IT02_a Fablab per la domotica integrata

IT02_b Cohousing sperimentale per accoglienza di persone con esigenze speciali

IT02_c Sportlab – laboratorio per lo sport inclusivo

IT03_a Riqualificazione Recinto Montescaglioso

IT03_b Riqualificazione Jazzo Gattini e hub per intermodalità

IT03_c Riqualificazione di P.zza S.Agnese

IT03_d Riqualificazione spazi pubblici di pertinenza Casino Padula

IT03_e Riqualificazione Piazza delle Costellazioni

IT03_f Realizzazione asse per la mobilità dolce (Cappuccini-Agna-Agna Le Piane)

IT04_a Riqualificazione paesaggistica del fronte Gravina

IT04_b Realizzazione di un sistema del verde a cuneo tra il fronte Gravina e lo Jazzo Gattini

IT04_c Realizzazione di un parco attrezzato per lo sport accessibile nei pressi dell’ex-provveditorato

IT04_d Realizzazione di un sistema del verde a cuneo tra il fronte Gravina e l’area dei nuovi alloggi

IT05_a Cinema4all – Potenziamento Ex cine-teatro Kenneny

IT05_b Musica4all – Recupero e rifunzionalizzazione della chiesa dei Cappuccini

IT05_c Image4all – Potenziamento Liceo artistico “C. Levi”

IT05_d Design4all – Potenziamento Casino Padula



SODDISFATTO PRESIDENTE ATER

COMUNICATO STAMPA

Si esprime grande soddisfazione per il finanziamento riconosciuto da parte del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, del progetto “Abitare Culture” della città di Matera, nell’ambito del Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.

La proposta progettuale finanziata, per effetto del protocollo d’intesa, firmato dal Sindaco Domenico BENNARDI con l’Amministratore dell’ATER Lucrezia GUIDA, prevede, tra l’altro, la realizzazione di un intervento costruttivo di nuova edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di n.24 alloggi nell’ambito di “Matera 90”.

Il progetto prevederà, per almeno il 30% degli alloggi, un’alta specializzazione tecnologica e la dotazione di domotica integrata per innalzare la qualità dell’abitare.

L’ATER, come soggetto attuatore ha assunto l’impegno di co-finanziare l’intervento costruttivo per un importo di €. 1.126.845,57 pari al 40% del costo complessivo, e provvederà a tutti gli adempimenti connessi con la realizzazione degli alloggi.

Un esempio di buona politica e sinergia tra amministrazioni pubbliche, sebbene di colore politico diverso, nell’interesse della collettività.

Obiettivo prioritario dell’ATER è infatti quello della risoluzione della marginalità sociale ed economica dei cittadini che non hanno una casa.

Amministratore Unico – Ater Matera

Avv. Lucrezia Guida