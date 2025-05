Progetto Comune Matera: Sì alle fonti di energia rinnovabili ma con sostenibilità.

Progetto Comune Matera -con una nota- “ribadisce con forza il proprio sì convinto alle energie rinnovabili, ma nel segno della sostenibilità e dell’equilibrio. Lo sviluppo incontrollato degli impianti energetici da fonti rinnovabili rischia di trasformarsi in un paradosso: generare danni irreversibili proprio ai territori che si vorrebbero salvaguardare. Nel corso degli ultimi mesi, anche alla luce del caso relativo all’impianto eolico previsto presso Masseria Terlecchia Piccola – in prossimità del Parco della Murgia materana e visibile dal centro storico – Progetto Comune Matera ha promosso una serie di confronti con associazioni ambientaliste e realtà agricole locali, con l’obiettivo di approfondire l’impatto concreto del cosiddetto “green indiscriminato”. Tra le testimonianze più emblematiche, quella dell’Azienda Agricola Montemurro: un’impresa storica e vitale per l’economia locale, ora minacciata da un progetto di centrale di raccolta su terreni circostanti, già ceduti a società operanti nel settore fotovoltaico. Un’espropriazione semplificata rischia di decretarne la chiusura, vanificando decenni di lavoro, investimenti e presidio del territorio. Alla luce di questo e di altri casi, la posizione di Progetto Comune Matera è netta: la transizione energetica non può e non deve sacrificare le comunità, le imprese e gli ecosistemi locali. Occorre trovare un punto di equilibrio che tuteli il patrimonio naturale e produttivo, favorendo modelli alternativi e sostenibili. Per questo, l’amministrazione comunale deve assumere un ruolo attivo nei processi autorizzativi, vigilando sugli impatti ambientali e sociali degli impianti e promuovendo soluzioni come le comunità energetiche nei centri abitati e l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, evitando il consumo di suolo agricolo. La nostra terra va valorizzata, non sfruttata.

I borghi della provincia, con la loro storia e le loro peculiarità, rappresentano una risorsa strategica: integrarli in una visione più ampia, capace di coniugare sostenibilità ambientale, sviluppo economico e attrattività turistica, significa generare benefici reali anche per Matera, come un turismo più diffuso e una maggiore permanenza dei visitatori nella nostra città. Progetto Comune Matera continuerà a impegnarsi per una transizione ecologica giusta, che metta al centro i bisogni e i diritti delle comunità locali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.