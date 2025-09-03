Progetto Comune Matera: Ora si attuino le scelte del Consiglio 

Con l’approvazione delle linee programmatiche da parte del Consiglio Comunale di Matera è stato compiuto un altro passo avanti nella direzione di consentire l’avvio della consiliatura, pur nella particolare situazione politica emersa dal voto di giugno, come ci eravamo impegnati a fare. Infatti, l’approvazione delle linee programmatiche è stata resa possibile dall’astensione delle minoranze, le cui proposte, tuttavia sono state accettate e votate, sia pure sotto forma di ordine del giorno, grazie alla disponibilità al dialogo del Sindaco e della

compagine che lo sostiene.” E’ quanto si legge in una nota di Progetto Comune Matera che così prosegue “In particolare, con l’ordine del giorno presentato da Progetto Comune Matera sono stati impegnati Sindaco e Giunta a dare attuazione alle nostre proposte relative a sanità, politiche sociali scuola, sport e terzo settore, politiche sociali, partecipazione, cultura, polo tecnologico e cinema.

Progetto Comune Matera vigilerà con rigore e puntualità sugli impegni assunti.

Dopo l’approvazione dell’assemblea di bilancio e delle linee programmatiche l’attività politico-amministrativa deve entrare nel vivo per dare esecuzione alle indicazioni programmatiche del Consiglio comunale, che ha dato prova di responsabilità e capacità di dialogo, e risposte concrete alla città.

Per imboccare questa strada va superata ogni residua incertezza: il Sindaco deve completare la Giunta e con la coalizione che lo sostiene concorrere a dare stabilità e piena funzionalità al Consiglio Comunale e alle sue articolazioni.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.