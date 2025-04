Progetto Comune Matera: il nostro progetto non si chiude qui!

Dopo la conferenza stampa di Vincenzo Santochirico che si Γ¨ svolta nella mattinata di venerdΓ¬, ecco una nota della associazione di cui Γ¨ presidente diffusa dopo una riunione degli organi dirigenti: “𝑰𝒍 π’„π’‚π’Žπ’‘π’ π’‘π’“π’π’ˆπ’“π’†π’”π’”π’Šπ’”π’•π’‚ 𝒏𝒐𝒏 𝒄’𝒆’ π’‘π’Šπ’–β€™ π’—π’†π’π’ˆπ’π’π’ π’Žπ’†π’π’ 𝒍𝒆 π’„π’π’π’ π’Šπ’›π’Šπ’π’π’Š 𝒠𝒆𝒍𝒍𝒂 π’„π’‚π’π’ π’Šπ’ π’‚π’•π’–π’“π’‚, π’Žπ’‚ 𝒏𝒐𝒏 π’„π’Š π’‡π’†π’“π’Žπ’Šπ’‚π’Žπ’. 𝑨 𝒍𝒐𝒓𝒐, 𝒂 π’„π’‰π’Š π’„π’Š 𝒉𝒂 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 π’‡π’Šπ’π’π’“π’‚, 𝒗𝒂 π’Šπ’ 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 π’‘π’Šπ’–β€™ π’”π’Šπ’π’„π’†π’“π’ π’ˆπ’“π’‚π’›π’Šπ’†.

𝑡𝒆𝒍𝒍𝒆 π’‘π’“π’π’”π’”π’Šπ’Žπ’† 𝒐𝒓𝒆 π’ π’†π’„π’Šπ’ π’†π’“π’†π’Žπ’ 𝒔𝒆 𝒆 π’Šπ’ 𝒄𝒉𝒆 π’Žπ’π’ π’ π’‘π’‚π’“π’•π’†π’„π’Šπ’‘π’†π’“π’†π’Žπ’ 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒆𝒍𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆. π‘Ίπ’‚π’‘π’‘π’Šπ’‚π’•π’†, 𝒑𝒆𝒓𝒐’, 𝒄𝒉𝒆 π’Šπ’ 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 π‘·π’“π’π’ˆπ’†π’•π’•π’ π‘ͺπ’π’Žπ’–π’π’† 𝒏𝒐𝒏 π’”π’Š π’„π’‰π’Šπ’–π’ π’† π’’π’–π’Š: π’„π’π’π’•π’Šπ’π’–π’†π’“π’†π’Žπ’ 𝒂 π’Šπ’Žπ’‘π’†π’ˆπ’π’‚π’“π’„π’Š 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂 π’‘π’‚π’“π’•π’†π’„π’Šπ’‘π’‚π’›π’Šπ’π’π’†, 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒂 π’‘π’π’π’Šπ’•π’Šπ’„π’‚ 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆 π’„π’π’Žπ’‘π’†π’•π’†π’π’•π’†.

π‘ͺ𝒐𝒏 𝒍𝒐 𝒔𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐 π’„π’π’“π’‚π’ˆπ’ˆπ’Šπ’. π‘ͺ𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒆𝒔𝒔𝒂 π’ π’†π’•π’†π’“π’Žπ’Šπ’π’‚π’›π’Šπ’π’π’†. π‘ͺ𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 π’‘π’Šπ’–β€™ π’π’Šπ’ƒπ’†π’“π’•π’‚β€™.

In questi mesi abbiamo lavorato con serietΓ e dedizione per costruire un progetto vero, nato dal basso, fatto di ascolto, partecipazione, idee.

Abbiamo incontrato cittadini, associazioni, professionisti, giovani e meno giovani. Da questo confronto Γ¨ nato un documento programmatico di oltre cinquanta pagine: la visione concreta di una cittΓ piΓΉ giusta, innovativa e solidale.

È a partire da questo percorso che Γ¨ nata la candidatura di Vincenzo Santochirico a sindaco, emersa e sostenuta dal campo progressista come espressione di un’unitΓ finalmente possibile.

Quella speranza, però, si è infranta contro piccoli interessi di parte e una ingiustificata evanescenza del Partito Democratico che non ha rispettato gli impegni assunti, contribuendo ad alimentare un clima di incertezza, anziché assumersi la responsabilità politica necessaria in un momento così delicato.

Per questo, con serietΓ e coerenza, il presidente della nostra associazione, Vincenzo Santochirico, ha preso atto che il campo progressista si Γ¨ dissolto, venendo meno quindi le condizioni oggettive della sua candidatura.

Una presa d’atto sofferta, ma rispettosa del percorso fatto e delle persone che ci hanno dato fiducia.”

