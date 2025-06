Progetto comune all’analisi del voto. La campagna elettorale è finita… E rilancia

A dieci giorni buoni dal ballottaggio e con un consiglio comunale che deve fare i conti con l’effetto anatra zoppa, del quale abbiamo parlato abbondantemente in altri servizi Progetto Comune, che ha eletto il candidato sindaco Vincenzo Santochirico e la consigliera Marina Rizzi , commenta con una analisi senza sconti per nessuno quanto sarebbe potuto essere e non è stato se il ‘’tavolo del centrosinistra’’ non avesse perso per rinunce, opportunismi e ipocrisie, la presenza di tanti ‘’commensali’’ in funzioni di disegni e accordi che hanno lasciato Matera e l’elettorato in una situazione di disorientamento e insofferenza. Ma ora, commenta Progetto Comune, ‘’ La campagna elettorale è finita’’ e c’è tempo – se ci saranno volontà, donne e uomini – per costruire (gioco di parole) un Progetto comune per un’area rimasta orfana di un percorso e di contenuti degni di tal nome. Servirebbe incontrarsi. Qualcuno farà il primo passo? Dopo o durante i congressi di un Pd commissariato? Chissà. Per ora c’è la convocazione del consiglio comunale di Matera, fissato per il 30 giugno https://giornalemio.it/politica/ci-siamo-il-30-giugno-consiglio-comunale-per-lesordio-di-nicoletti/ , nel quale Progetto comune farà la sua parte con senso di responsabilità-



Città e centrosinistra: l’impegno di Progetto Comune

Il risultato delle elezioni comunali a Matera non è quello per cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi.

Avremmo voluto che anche nella nostra città, come a Genova e Ravenna, ci fosse il campo largo del centrosinistra che, come è evidente dal voto espresso dai materani, sarebbe stato largamente maggioritario anche nella nostra città.

Abbiamo avversato il progetto neocentrista che era ed è la negazione del centrosinistra e che ha creato un disagio diffuso e profondo nell’elettorato progressista, come di desume chiaramente dal numero impressionante di schede nulle e bianche al secondo turno. Ed è stato sconfitto. Ma neanche ha vinto quello progressista per l’esiguità e la frammentazione delle forze in campo. Ora deve essere riavviato un paziente e tenace impegno per ricostruire il centrosinistra a Matera, come già auspicato insieme con il M5S, senza pregiudizi e recriminazioni, evitando che i passato schiacci il presente e pregiudichi il futuro.

L’elezione a Sindaco di Matera dell’ing. Antonio Nicoletti – al quale abbiamo riconosciuto qualità e competenze personali di valore a al quale, pur nelle difficili condizioni di partenza, auguriamo buon lavoro – è l’esito dell’assenza del centrosinistra, non della forza del centrodestra, come è reso evidente dalla mancanza di una maggioranza di tale segno. E sarebbe miope, rischioso e artificioso il tentativo di crearla ex post.

Al di là di formule e schemi precostituiti, sarebbe auspicabile che, in maniera trasparente e pubblica, si aprisse un confronto per favorire un avvio della consiliatura con equilibrio e maturità, tenendo soprattutto conto del ruolo che la città avrà l’anno prossimo sul piano internazionale, quale capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

L’ampia elaborazione programmatica promossa e sviluppata da più parti nei mesi scorsi costituisce una base preziosa, che merita di essere portata a sintesi e rappresentare il quadro di riferimento della futura azione dell’amministrazione, a prescindere dalla collocazione al governo o all’opposizione, in maggioranza o in minoranza che ogni gruppo politico assumerà.

Non appaiono fondati né sarebbero utili trionfalismi gratuiti, derive aventiniane, pretese irrealistiche, che non sono giustificati da un voto che sfugge a unilaterali e forzate interpretazioni in termini di schieramento. In ogni caso, sarebbe saggio prendere atto che la campagna elettorale é finita.

Progetto Comune Matera, forte del consenso ricevuto e della propria rappresentanza consiliare, opererà, nella società e nelle istituzioni, lungo queste direttrici, con umiltà, costanza e determinazione, coerentemente con gli impegni assunti e il programma presentato agli elettori, senza alcun preconcetto o risentimento, consapevole che la politica ha senso se corrisponde agli interessi generali della comunità.

Rafforza questo proposito l’ottimo risultato registrato dalla partecipazione e dalla percentuale dei SI ai referendum, che confermano ancora una volta la tradizione democratica e progressista della città.

Progetto Comune Matera