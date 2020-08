Ha ragione De Ruggieri a dire che “è davvero complicato” rispondere a chi ha chiesto spiegazioni su una delibera approvata dalla sua giunta il 21 luglio scorso -proprio quando il suo mandato è finito- con cui approva un “progetto” di 28.579.00 euro per potenziare il suo ufficio di staff. che comprende ora due persone, mentre altre due sono in pensione da poco e candidate in questa competizione elettorale.

Ed infatti lui non da alcuna risposta, oltre a tacciare chi critica di “polemiche strumentali” e di essere “novelli Torquemada”. Ora è probabile che in taluni vi sia solo una motivazione di polemica elettorale ma è altrettanto vero che l’atto approvato è stranamente adottato in zona Cesarini, è molto generico e nella versione disponibile e scaricabile sul sito del Comune è privo dell’importante allegato , ovvero “il Progetto” approvato. (https://servizionline.comune.mt.it/edoc-files/view/files/5f479dbf59e1dc0001692c4b/PAP-02924-2020.pdf?guest=true) .

Già i sindacati di categoria CGIL fp e CISL fp) hanno rilevato la importante carenza procedurale trattandosi di utilizzo di risorse attinte dal fondo per il “salario accessorio, ex art. 67 Ccnl 18 maggio 2018, senza aver attivato la prescritta contrattazione decentrata integrativa tassativamente prevista e disciplinata dall’articolo 7 del citato Ccnl” per cui ne hanno richiesto la “immediata revoca della delibera“, il che non è un aspetto marginale, anzi. (https://www.quotidianodelsud.it/basilicata/politica/cronaca/2020/08/29/matera-se-la-giunta-scaduta-premia-lo-staff/)

Ma il dato più incomprensibile e incongruo è che : dovendo necessariamente il progetto svolgersi dalla sua approvazione in poi, dal punto di vista temporale, non potrà vedere (a meno che non si bari) necessariamente tra i beneficiari i due dipendenti che ora sono in pensione/candidati ed, inoltre, chi assicura che gli attuali altri due addetti allo staff rimarranno tali dopo la elezione di un nuovo sindaco che sicuramente non sarà De Ruggieri che li ha scelti?

Aspetto che, invece, a giudicare da quando si legge nel comunicato, non appare scontato, anzi: “La decisione di due componenti assegnati all’ufficio di staff, oggi in pensione, di candidarsi nella lista del sindaco non ha nessuna correlazione con il provvedimento che sarebbe in ogni caso stato approvato, e che riguarda anche altri lavoratori tuttora in servizio.” Sembra mirato proprio a loro l’atto…..o no?

E allora, può darsi pure che ci fossero le migliori intenzioni in questo tentativo di recuperare, con questo blitz finale, il proprio ritardo come pure ammesso nel comunicato….ma il tempo non è una variabile indipendente e la fretta ha fatto venire i gattini ciechi con un atto oramai oltre che inopportuno, incompleto e non spendibile per i beneficiari a cui si è pensato, specie se venisse anche annullato per i vizi segnalati dal sindacato.

E allora si che appare essere una mossa elettoralistica fine a se stessa, atta solo a dare ad altri colpe proprie per non aver adottato l’atto in tempo utile. Sembrerebbe proprio essere una toppa peggiore del buco…….a danno dei lavoratori stessi.

Ma ecco la nota del Sindaco:

“È davvero complicato rispondere alle polemiche palesemente strumentali che provengono da consiglieri comunali che, conoscendo poco il valore del lavoro, si ergono a moralizzatori della vita pubblica atteggiandosi a novelli Torquemada, a guida del tribunale della santa inquisizione.

Tacciare di provvedimento elettorale un atto di ordinaria amministrazione che ogni anno viene approvato per retribuire le ore aggiuntive di lavoro effettuate dai dipendenti comunali a tempo indeterminato, in servizio nell’ufficio di staff del Sindaco, significa far finta di non sapere che questi dipendenti garantiscono al Comune di Matera una presenza costante dalle 8 del mattino fino a tarda sera dal lunedì al venerdì e il sabato mattina.

I consiglieri comunali lo sanno bene, e lo sanno anche i dirigenti sindacali che ne hanno discusso in sede di contrattazione con l’allora segretario generale e dirigente del personale, Mariella Ettorre.

Con la delibera del 21 agosto scorso, la giunta ha quindi solo approvato, con qualche mese di ritardo rispetto al normale, il progetto che viene riproposto ogni anno dal 2015 e che ha lo scopo di erogare un salario accessorio ai dipendenti comunali assegnati al servizio di staff.

Si tratta della reiterazione del provvedimento che è sempre uguale e che comunque ha formato oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali il 29 maggio 2020.

La decisione di due componenti assegnati all’ufficio di staff, oggi in pensione, di candidarsi nella lista del sindaco non ha nessuna correlazione con il provvedimento che sarebbe in ogni caso stato approvato, e che riguarda anche altri lavoratori tuttora in servizio.

La loro scelta è stata dettata dalla stima che nutrono nei confronti del Sindaco e dal rapporto di fiducia e condivisione che in questi anni ha legato tutti coloro che hanno lavorato per rendere concreti i progetti nell’interesse della comunità e della sua crescita.

Mi auguro che la campagna elettorale possa incanalarsi sul binario del confronto sui programmi per la città, tralasciando le inutili accuse, perché false e tendenziose, e la caccia alle streghe e ai fantasmi che in queste stanze, almeno fino all’ultimo giorno del mio mandato non abiteranno mai.”