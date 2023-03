Progetti fermi in attesa di una ‘’pallonata’’ nella ex stazione di carburante

Un cantiere atteso a Matera ormai da due consiliature, tra contenziosi ampiamente definiti, annunci ‘’a vuoto’’ -finora- di trasformare l’ex area della stazione di servizio Q8 ( e prima ancora Agip) di via Annunziatella in una struttura di servizi turistici, allocandovi all’interno un punto di ristoro, una edicola dei giornali (quella di prossimità ha chiuso) e quanto potesse servire per l’accoglienza dei visitatori. Nulla di tutto questo, compresa la riqualificazione del vecchio ingresso monumentale allo stadio ‘’Luigi Razza’’, secondo una indicazione della Amministrazione guidata da Raffaello De Ruggieri. Ma un nuovo slittamento per tirare dentro un progetto di riqualificazione dello stadio ‘’XXI Settembre- Franco Salerno’’ per il Parco del Campo, mai mostrato alla città – è questa è una pecca, già vista in altre occasioni- ma che ha destato non poche perplessità. E in tutto questo sono a bordo campo le elucubrazioni amministrative progettuali e politiche a parte, con i ricorrenti ‘’rumors’’ di inserimento di privati per un progetto di finanza, polemiche per la sospensione dell’attività sportiva e in assenza di alternative, voci ricorrenti di ‘’cavalli di Troia’’ immobiliari che al quartiere Piccianello fanno il paio con la inconcludenza sul futuro dell’ex area Barilla – Padula, finita alla quarta inconcludente asta del Tribunale. Servono concretezza e trasparenza. Dall’Amministrazione comunale non si muove nulla. Giovanni Angelino ( Matera nel cuore) chiede lumi e il rispetto del cronoprogramma,annunciato la scorsa estate. Cosa difficile vista la carenza di organici e finora di volontà di dire le cose come stanno. Se non si è in grado o non si può si faccia la scelta minima di riqualificare quello spazio di via Annunziatella, in attesa che arrivi la ‘’pallonata’’ risolutiva. Ma che se calciata d’impeto, da fuori area, può fare anche male… E questa è una legge del calcio.



L’INTERVENTO DI ANGELINO

Riqualificazione area ex stazione di servizio in via Annunziatella a Matera, Giovanni Angelino (Matera nel cuore): “Area nel degrado, sindaco Bennardi faccia rispettare cronoprogramma”.

Il 25 agosto dello scorso anno, quindi quasi sette mesi fa, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dopo aver annunciato l’avvio di lavori urgenti allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, che non sono ovviamente ancora partiti e chissà se e quando partiranno, annunciava che “l’impianto sportivo di Matera rientra nel più ampio progetto “Parco del Campo” col quale l’attuale Amministrazione comunale ha vinto un finanziamento di 12.650.000,00 euro, e che riguarda la rigenerazione urbana di tutta l’area dello stadio e zone limitrofe, tra cui anche la riqualificazione dell’area ex pompa di benzina adiacente”. “Per questi lavori – annunciava sempre il sindaco Bennardi il 25 agosto scorso – verrà stipulato il contratto di affidamento entro il 30 luglio 2023, mentre la consegna definitiva è prevista entro il 31 marzo 2026. Opera molto importante che intende guardare in modo più organico il campo sportivo all’interno del quartiere storico di Piccianello e sui cui lavori, il Sindaco si è già chiaramente espresso nell’esigenza di andare avanti il più possibile col rispetto del cronoprogramma previsto, anche facendo leva sull’uso delle penali in caso di ritardi”.



Ci auguriamo che il cronogramma venga rispettato per l’area di via Annunziatella ma se consideriamo quello che è accaduto con la pineta di Serra Venerdì e con il cine-teatro Kennedy in via Cappuccini nutriamo forti dubbi che le cose possano andare diversamente per via Annunziatella. Ecco perché mi sembra doveroso riportare all’attenzione dell’opinione pubblica la vicenda che riguarda l’area dell’ex stazione di carburante di via Annunziatella, che dopo essere stata transennata si ritrova completamente abbandonata.

Un’area che potrebbe essere utilizzata dai cittadini sia i parcheggi a raso disponibili ma anche per restituire decoro ad una zona centrale della città di Matera. Caro Bennardi, mi auguro che il cronopogramma per questa opera venga rispettato, in caso contrario sarebbe opportuno pensare alle dimissioni invece di continuare a lavorare per avvicendamenti in giunta che possano garantire la tenuta della maggioranza fino a scadenza naturale.

La città di Matera è stanca di assistere alla solita routine che prevede la richiesta da parte di pezzi di maggioranza di poltrone che riguardano per esempio cariche assessorili.

La città di Matera è stanca di assistere a giochi di potere da parte di chi non ha a cuore gli interessi della comunità ma punta ad Comune di Matera solo per un tornaconto personale.

La città di Matera è stata già presa in giro abbastanza dai grillini che promettevano di rivoltare il Comune come un calzino per garantire trasparenza e onestà.

In questi due anni e mezzo abbiamo visto solo fuffa, video e foto sui social, consegna di targhe, inaugurazione di busti e nessun impegno concreto per garantire prospettive di sviluppo ad una città che è riuscita ad affermarsi nel mondo con il successo di Matera 2019.

Le chiacchiere di Bennardi e compagni non incantano più nessuno, questa maggioranza non ha mai dimostrato di saper amministrare una città importante come Matera, pertanto i cittadini non possono attendere oltre. La città è stanca della fuffa a 5 stelle, dunque se non si cambia registro al Comune di Matera è doveroso da parte del sindaco un atto di responsabilità: le sue dimissioni irrevocabili.