“Tu devi scomparire anche se non ne hai voglia/E puoi contare solo su te/Produci, consuma, crepa…” sono le parole di una canzone (Morire) dei “CCCP-Fedeli alla linea” che ci sono venute in mente dopo aver letto le parole del tweet del presidente forzista della Liguria Giovanni Toti: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”.

Un pensiero indecente, figlio della peggiore cultura capitalista in cui le persone solo solo numeri da sfruttare e, quando non si possono spremere più, diventano un peso. Figlio di quella cultura di arricchimento che pensa che tutto debba ruotare intorno alla produzione, ai soldi, all’arricchimento. E che dopo aver finito il proprio ciclo di vita produttiva si diventa un peso per la società: pagare le pensioni viene dipinto come una spesa-zavorra, dare assistenza sanitaria adeguata è un lusso che non ci si può permettere (ed infatti in nome di questa logica mercantilistica si è sempre tagliato ed eccoci qua in emergenza), garantire una qualità a questa ulteriore fase della vita di ognuno non è per nulla una priorità.

Esattamente il contrario di ciò che dovrebbe essere una società civile che dovrebbe porre al centro l’uomo in quanto tale ed in ogni fase della sua esistenza.

Certo Toti dopo la bufera che si è scatenata in rete ha chiesto scusa, ha provato a rettificare, ma non ha fatto altro che confermare la sostanza del suo pensiero.

Infatti ha diffuso un successivo post per “chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiché” quel tweet “non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post”.

E quale era il concetto che sarebbe stato male interpretato? Eccolo, in un lungo post su Facebook in cui Toti aveva spiegato una delle proposte finite sul tavolo della discussione regioni-governo a cui stava partecipando su una delle misure anti-contagio ritenute meno impattante sull’economia: “Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l’Italia continua a lavorare e produrre. Bisogna smettere di agire sempre sulle stesse categorie. Le regole eccezionali non possono valere solo per chiudere, semmai ora devono servire a scardinare la burocrazia che ancora ci impedisce di affrontare questa emergenza”, era la sua premessa. Per poi aggiungere : “C’è un altro tema che nessuno sembra voler affrontare e che potrebbe essere risolutivo: la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno è composta da persone sopra i 75 anni. E per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani.

Sono proprio i nostri anziani i più colpiti dal virus e sono quelli che vanno tutelati di più: si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno salvaguardate in ogni modo”, chiedendosi infine: “Perché non si interviene su questa categoria?”

Come si vede il concetto è riproposto integralmente anche nel presunto ragionamento più ampio in cui, per evitare di danneggiare la produttività (i soldi), il nostro vorrebbe ghettizzare gli anziani, fare un isolamento ad hoc per loro, che è l’esatto contrario della loro protezione. L’isolamento li condannerebbe ad una crudele morte sociale.

Pensasse invece ad esercitare le sue funzioni di responsabile della sanità della sua regione se ne è capace. Perché è da queste inadeguatezze dei responsabili del SSN che deriva lo stato di emergenza in cui è precipitato il Paese.