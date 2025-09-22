Pro Pace, pro Palestina, pro Italia della Costituzione in piazza a Matera

Doveva essere un presidio, quello organizzato dalla Usb,un piccolo ma battagliero sindacato, per la serata del 22 settembre a Matera, ma è stata una manifestazione partecipata, che ha visto la partecipazione di giovani, di materani e di immigrati mediorientali che vivono e lavorano in città, di associazioni, comitati per la pace, di partiti ( Prc e Pci) e di consiglieri comunali di centrosinistra che hanno fatto garrire bandiere, mostrato striscioni con frasi chiare e ferme contro il genocidio in corso a Gaza, Cisgiordania e contro l’imbarazzante silenzio, aldilà dei pronunciamenti ufficiali, del nostro Paese che finora ha fatto davvero poco per la Pace. Senza dimenticare l’Unione Europea con il paradossale comportamento sulle sanzioni, appena una contro Israele, rispetto alle 20 o quasi contro la Russia nella guerra contro l’Ucraina.



Ci ha pensato il segretario cittadino dell’Usb, Antonio Nacci, a dare il ”La” alla manifestazione, svoltasi con correttezza, spiegando i motivi dell’iniziativa https://giornalemio.it/cronaca/lunedi-22-settembre-sit-in-del-cub-a-matera-pro-palestina/ e a passare poi il microfono ai manifestanti. Qualcuno ha letto un documento, altri sono andati a braccio fino al ritmato ”free free Palestine”. Palestina Libera. Quanto prima, ma con i veti all’Onu c’è poco da sperare. Continua a intervenire Papa Leone, la Chiesa da Gaza a non si muove, la missione umanitaria ”Flotilla” va avanti e con l’auspicio che riesca a raggiungere Gaza.



Ma c’è sempre un ma…un drone o un colpo basso, sempre dieto l’angolo e con le consuete scuse di rito. Tutto questo mentre Canada, Inghilterra, Spagna hanno già riconosciuto quello Stato, martoriato, che non conosce pace con l’intervento spropositato- fino al genocidio- di Israele e l’appoggio incondizionato degli Stati Uniti. L’Italia non ha inteso riconoscere la Palestina per motivi discutibili, che confermano l’imbarazzo nello schierarsi dalla parte giusta e della storia. E allora difendiamo la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, dai progetti diretti e subdoli- scriveremo e citeremo questi termini fino alla noia- per reciderne le radici. C’è un’altra Italia che respinge ipocrisie, indifferenze, posizioni silenti di Paese ”allineato e coperto” che non può decidere del proprio futuro. Libertà e partecipazione e una scritta, riportata su uno striscione, che è di speranza ”Canta Palestina, dal fiume al mare sarai libera! “.



