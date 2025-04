Prisco scaricato da Volt…e cita Andreotti

“Solo poche ore fa da un invito arrivatomi su WhatsApp e successivamente dai social ho appreso dell’incontro di quest’oggi a Matera presso la sede di Volt per annunciare che l’accordo, il tandem con Volt in vista delle prossime elezioni comunali, si è esaurito. Il tutto a favore di terzi”. E’ quanto fa sapere l’imprenditore materano Luca Prisco candidato a sindaco di Matera alle Comunali del 25 e 26 maggio. “Questa cosa mi lascia molto basito e sconfortato perché ricordo a qualche distratto, che c’è ancora in essere un accordo scritto tra le parti che non ha mai subito nessun tipo di annullamento”. “In tutta sincerità non capisco il perchè di questo atteggiamento e per tale ragione ho dato mandato ai miei legali per verificare eventuali possibilità di una citazione legale, se dovesse essere stata lesa la mia immagine e la mia persona. Come diceva il buon Andreotti ‘il potere logora chi non ce l’ha’ ”.



Si allega messaggio WhatsApp inviato da Volt