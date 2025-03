Prisco: Non toccate il nostro consorzio industriale. E annuncia il ”Mo basta day”

E’ un vecchio disegno quello di accorpare i due consorzi industriali di Basilicata, diversi tra di loro con una debitoria cronicizzata come quello di Potenza e un attivo come quello di Matera. Contesti diversi per un Apibas con sede a Potenza ( società aree produttive industriali della Basilicata ) che non ha mai convinto nè per le zone franche e nè per le zone economiche speciali. La richiesta dell’ex consigliere regionale Luca Braia, sostenuta dal presidente del consiglio regionale Marcello Pittella, per Luca Prisco candidato sindaco a Matera ”puzza di bruciato” e mette le mani avanti. Del resto l’accentramento di enti e funzioni ha portato alla spoliazione ”decisionale” del territorio materano in nome di una efficenza che continuiamo a non vedere. Prisco va oltre e annuncia il ”Mo basta day” aldilà del campanile. Servono senso di responsabilità e coerenza.



PRISCO: “NON TOCCATE IL CONSORZIO INDUSTRIALE DI “MATERA”

Il 27 aprile il “Mo basta day” a Matera

“Dopo che il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza è stato sommerso dai debiti, Braia e Pittella vogliono affossare anche quello di Matera, con un progetto di fusione dal quale il nostro territorio avrebbe tutto da perdere. E’ bene che i cittadini materani sappiano che cosa è il Consorzio di Potenza: debiti pregressi che arrivano ad 80 milioni di euro tra mutui non onorati, mancati pagamenti a fornitori e gestioni finanziarie opache. Un Consorzio che si è distinto per gli sperperi e per la cattiva gestione, con costi fissi gonfiati, personale in eccesso, investimenti in infrastrutture inutilizzate, contratti opachi e accordi con società private fallite: lo hanno attestato la Corte dei Conti e lo stesso Consiglio regionale Basilicata”. A dirlo Luca Prisco, imprenditore di 49 anni, candidato a sindaco di Matera per le elezioni comunali 2025 con le liste “Democrazia Materana”, “Volt” e “Matera visione comune”. “Braia e Pittella dovrebbero conoscere sin troppo bene le cause e le responsabilità, che sono tutte della politica: quella potentina e quella delle connivenze materane. Sarebbe bene ricordarsi dell’indagine ‘Industria opaca’ della Procura di Potenza del 2019 che ha svelato il sistema clientelare con l’assegnazione di fondi a imprese “vicine” a certi partiti, senza verifiche di sostenibilità. Anche il piano di rientro del disastro del Consorzio industriale della provincia di Potenza è un fallimento, con ritardi nei pagamenti alle piccole e medie imprese locali: sono state oltre 200 le segnalazioni alla Camera di Commercio: anzi, ad Unioncamere, dal momento che anche lì c’è stata l’unificazione che ne ha cancellato la presenza nella nostra città. Esemplare il disastro compiuto nella zona industriale di Lauria, dove sono stati dirottanti enormi finanziamenti ed investimenti con i seguenti risultati: meno del 30 per cento degli spazi utilizzati; terreni contaminati; capannoni realizzati senza studi di mercato ed oggi rimasti vuoti; polo agroalimentare mai decollato; assegnazione di lotti a imprese amiche (si veda l’indagine della Procura di Lagonegro); multe dell’Unione europea per le mancate bonifiche. I rischi per Matera, qualora dovessimo seguire la strampalata idea di Braia e Pittella, sarebbero enormi, praticamente delle certezze. Tutto questo – conclude Prisco – sarebbe già sufficiente a stare lontani (lontanissimi!) da una ipotesi del genere. Per questo motivo e per tanti altri che racconteremo si indice il “Mo basta day’ per il 27 aprile a Matera”.



L’INTERVENTO DI BRAIA

Attuare politiche virtuose che valorizzano Matera e la sua provincia per le sue peculiarità e buone pratiche, al fine di evitare spinte referendarie pericolose e dannose per la Basilicata. Estendere, per esempio, la gestione positiva e le competenze del Consorzio Industriale di Matera all’intero sistema industriale della Regione Basilicata può essere una risposta. Alla luce della procedura di liquidazione iniziata il 6 marzo 2021 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in forza della L.R. n. 7/2021. L’attuale API.BAS nata con un capitale sociale pari a 5 milioni di euro e una mission connessa allo sviluppo delle 8 aree industriali della Provincia di Potenza, ad oggi si è rivelata una società il cui quasi unico interesse è concentrato sull’applicazione del Bonus Gas Regionale, con tutte le conseguenze del caso. Tematica che tra l’altro avrebbe dovuto essere affidata alla SEL, Società Energetica Lucana, creata proprio per gestire tutti gli investimenti e le progettualità regionali relative all’energia, a 360 gradi. Dalla emanazione della sofferta legge regionale n. 7/2021, avevamo tutti sperato, credo anche il Presidente Bardi ed il proponente Assessore Cupparo, che la crisi della gestione delle aree industriali si sarebbe potuta definitivamente superare e che la prospettiva potesse essere disegnata con il redigendo PFTE per l’infrastrutturazione primaria e secondaria della Zes di Tito. Un progetto di 22 milioni di euro che avrebbe dovuto aumentare la capacità ricettiva di una delle aree strategiche del mezzogiorno. A ciò devono aggiungersi gli 8,8 milioni di euro destinati alla manutenzione, ai piani di marketing e alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale. Insieme ai due progetti di efficientamento energetico di 15 milioni per garantire un abbassamento della bolletta di Acquedotto Lucano, gestiti da API-Bas, fermi e a rischio di restituzione del finanziamento. Tutto purtroppo è pericolosamente e sostanzialmente bloccato. Ritengo pertanto che, a distanza di anni, considerati i ritardi accumulati per il raggiungimento degli obiettivi, sia diventato indispensabile proporre qualcosa di diverso e accelerare ogni azione possibile finalizzata ad investire questi 31 milioni di euro disponibili per il bene di un sistema industriale lucano che deve resistere alle crisi di Stellantis e non solo.E’ per questi motivi che, recuperando una proposta fatta dal sottoscritto in occasione della discussione sulla costituzione di APIBAS del 2021, una soluzione possibile ritengo possa essere quella di affidare risorse e competenze a livello regione al CSI della Provincia di Matera, ente fondato il 5 agosto del 1961, dopo la scoperta di estesi giacimenti di metano nella Valle del Basento.Contabilmente virtuoso, con una struttura finanziaria sana che produce utili, il CSI di Matera gestisce oggi tre aree industriali (una in Val Basento a Ferrandina, diventata retro-porto del Porto di Taranto, le altre due di Jesce e La Martella a pochi chilometri da Matera) di medie dimensioni, in cui operano centinaia di imprese. Ha partecipazioni strategiche nella società di gestione dei servizi industriali in Valbasento (Tecnoparco) che eroga servizi migliorabili ma efficienti, adeguati alle attese. Il rilancio delle aree industriali della Regione Basilicata e l’attività di valorizzazione e promozione finalizzata all’incremento degli investimenti di imprenditori locali e nell’attrarre quelli extra regionali, credo sia uno degli obiettivi principali da perseguire, con visione e assoluta determinazione, se si vuole provare a resistere mantenendo unito ed efficientando il “Sistema Basilicata” per generare economia e, soprattutto, occupazione giovane e qualificata.



E QUELLO DEL PRESIDENTE PITTELLA

“La proposta avanzata da Luca Braia, già consigliere regionale, rappresenta un contributo rilevante al dibattito sullo sviluppo industriale della Basilicata. L’idea di unificare la gestione delle aree industriali attraverso un Consorzio Industriale Unico regionale permetterebbe di superare le attuali frammentazioni e garantire una governance più efficiente, trasparente e orientata alla valorizzazione delle risorse disponibili. Il settore industriale necessita di una pianificazione strategica e di interventi strutturali. Per rendere la Basilicata più competitiva, è indispensabile un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e parti sociali. Mi auguro che questa proposta venga valutata con attenzione e spirito di collaborazione da tutte le forze politiche, economiche e sociali”.