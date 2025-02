Prisco ad alto Volt..aggio. Candidato sindaco di Matera con tre liste

Piaccia o no ora si accettano scommesse e tocca agli allibratori (in inglese bookmakers) per pesare la candidatura… Ma l’annuncio fatto da Eustachio Follia, coordinatore regionale di Volt, è di quelli improntati alla chiarezza e alla coerenza e di una scelta precisa, mentre in città si parla tanto, tra tatticismi, equilibri e strategie da ”azione” in itinere e da decisioni che in maniera palese o sottotraccia portano o partono a Potenza o a Roma. Atmosfere e brodo di coltura rifiutati da Follia che ha annunciato sostegno e alleanza con Luca Prisco ( Democrazia materana), finora l’unico candidato sindaco ufficiale per le elezioni comunali. E Prisco sarà sostenuto anche da un’altra lista della sua area Matera visione comune. La scelte di Volt è avvenuta dopo essersi guardati intorno, lontano dalle polemiche e dai panni sporchi di altri partiti ( è il caso del Pd) e non solo, che stanno dimostrando sul campo di non essere uniti, di non aver fatto chiarezza dopo le vicende dell’ ultima consiliatura comunale o di non avere autonomia decisionale.



” Siamo una forza progressista – ha detto Follia-e abbiamo tentato, ma senza costrutto, con altre forze di centrosinistra , che hanno poco o nulla di quella visione o sono senza identità. Ma non abbiamo sentito parlare nè di idee, di programmi. Le elezioni comunali impongono scelte fatte dai materani per Matera, nè a Potenza e nè a Roma. Per questo ci siamo rivolti a forze sane e genuine e Luca Prisco con Matera democratica ha mostrato di avere programmi per Matera, simili al nostro. Niente tatticismi. Spero che il centrosinistra, con i problemi che ha, imploda per il bene della città. Matera può e deve cambiare negli uomini e con un progetto nuovo”. Così Università, iniziative per attrarre imprese, giovani talenti, servizi, sanità e cultura sono i temi sui quali lavorare per la Matera che dovrà cambiare registro. E Luca Prisco, imprenditore che organizza il Presepe vivente nei rioni Sassi che – come ha ricordato- ci mette sempre la faccia e la figura per portare avanti il percorso.



” Siamo al lavoro -ha aggiunto Luca Prisco- per fondere i due programmi, che hanno tanti punti comuni e avviare insieme un percorso di confronto con la città su temi e problemi che attendono di essere affrontati. Se dovessi essere eletto sindaco Eustachio Follia sarà il mio vice. Contano le buone idee e la chiarezza nel sostenerle”. Prisco e Follia hanno ribadito di essere aperti al confronto con forze ”sane e genuine” che vogliano portare avanti il percorso. Domenica prossima,itnanto, il candidato sindaco Luca Prisco sarà al borgo La Martella, dove desta preoccupazione il progetto autorizzato dalla Regione per un impianto a biometano, per un confronto con i cittadini. Eustachio Follia ha annunciato per gli inizi di marzo lo svolgimento a Matera una iniziativa nazionale di Volt per una scuola di formazione politica. I giovani, come dimostrato in un incontro con ragazzi che si apprestano a votare per la prima volta, se formati si impegnano per la cosa pubblica. Del resto il futuro di Matera e della democrazia è affidato a loro, dopo il forte aumento della astensione dal voto e da un incombente ‘pensiero unico’ che alimenta mediocrità e opportunismi.