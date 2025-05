Prisco: A Matera, un grande Mediterranean Bio-Park e l’Accademia Euromediterranea per la Cultura.

“Puntiamo alla realizzazione di un grande Mediterranean Bio-Park Matera, mediante l’accesso a fondi Feasr per lo sviluppo agricolo del settore rurale, da realizzare all’ingresso della città, e alla nascita dell’Accademia Euromediterranea per la Cultura, in collaborazione con le università italiane ed europee. Stop alla fuga di cervelli grazie all’incremento di corsi universitari”. Sono solo due degli obiettivi del programma dei primi due anni di governo di Matera, annunciati da Luca Prisco, candidato a sindaco di Matera per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio con la lista “Democrazia Materana”, che anche questa domenica ha incontrato gli elettori in piazza San Francesco, assieme ai candidati consiglieri per presentare il programma di governo della città. “A differenza di altri, abbiamo le idee chiare già da gennaio, quando abbiamo illustrato ai cittadini il nostro programma – evidenzia Prisco – e abbiamo in cantiere progetti a lunga scadenza, da avviare nei prossimi 24 mesi. Come ad esempio la ristrutturazione del sistema di smaltimento rifiuti nel rispetto della raccolta differenziata attraverso le isole ecologiche di ultima generazione. E poi l’istituzione di un ufficio ‘Europa’ dedicato alla intercettazione e candidatura di finanziamenti nazionali ed europei utili allo sviluppo progettuale della città e la promozione e il miglioramento della qualità della vita a Matera attraverso interventi strategici su sicurezza, sostenibilità ambientale e inclusività”. Infine non mancherà l’attenzione anche agli antichi rioni in tufo, con “il ripristino dell’Ufficio Sassi” .

