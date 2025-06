Primo giorno con la fascia tricolore per Antonio Nicoletti

Ore 17.30 del 10 giugno 2025. E’ cominciata la consiliatura del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, con la proclamazione della elezione ufficiale comunicata dall’ufficio elettorale provinciale. Tanta commozione per il primo cittadino, tornato al sesto piano del palazzo di città dopo l’esperienza nello staff del sindaco Raffaello De Ruggieri per la pianificazione e programmazione delle risorse europee. E alla cerimonia della proclamazione hanno partecipato in tanti: consiglieri, personale del Comune, concittadini dopo il risultato del ballottaggio di lunedì sera vinto per 709 voti (13.905 contro 13.196) nella sfida con Roberto Cifarelli (centrosinistra).



L’ex direttore generale dell’Apt Basilicata e attualmente alla guida della Fondazione ”Matera Basilicata 2019” ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. “In queste ore – ha racconto con commozione – ho stretto tante mani: un impegno che porterò avanti qui in Comune”. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla composizione della Giunta, il neo primo cittadino non si è sbilanciato sui tempi e ha detto che “sarà sicuramente di competenze”.Alla cerimonia hanno partecipato anche tre degli ultimi sindaci materani: Domenico Bennardi (in carica dal 2020 al 2024), Raffaello De Ruggieri (2015-2020) e Saverio Acito (primo cittadino per due mandati, a cavallo degli anni Ottanta e Novanta). Buon lavoro.