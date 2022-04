Dopo Trento e Bolzano, Matera provincia autonoma? Tutto è possibile. Ma riferimenti amministrativi a parte l’iter è lungo e richiede, non dimentichiamolo, una precisa volontà autonomista che finora non abbiamo visto nella Città dei Sassi. Nonostante il periodico e cronicizzato malumore sulla situazione di subalternità in Basilicata, con Potenza capoluogo di regione e un potere territoriale con il peso di 100 comuni rispetto ai 31 di quella materana. Praticamente senza storia e con ricorrenti rigurgiti di campanile, nonostante la regione continua a perdere residenti, giovani e a vedersi dimezzare funzioni e servizi. E i cittadini a prendersela, con le dovute eccezioni, con chi li rappresenta a Roma come a Potenza senza quella determinazione che ci si aspetterebbe. Del resto basta vedere cosa accade con lo sfascio della sanità e la carenza di infrastrutture, per continuare a protestare. Il futuro, pertanto,piaccia o no, è nelle macroregioni…e nella difesa identitaria delle autonomie, visto che la ‘riforma Delrio” e il fallimentare referendum renziano hanno lasciato le Province in mezzo al guado.



Nel frattempo dalle Alpi agli Appennini, dalle colline alla marine si prova a far da soli. Ma ce ne vuole. Anche la Matera che vuole essere Libera…ci prova con il raccogliere proposte, idee, progetti e,naturalmente disponibilità. Ci prova, con un primo incontro nel pomeriggio di martedì 19 aprile, alla 16.30, in via Edmondo De Amicis con una bozza di testo da mettere a punto Michele Sellitri,sempre in trincea con il suo know how – come riporta- in un post di “avvocato ‘costituzionalista, expert di diritto pubblico comparato internazionale, lavoro, sanitario e farmaceutico, nonchè di diritto ambientale”. Riportiamo di seguito la bozza per – come scrive lo stesso promotore di Matera provincia autonoma- ” la Resurrezione e valorizzazione dei valori della materanità nel mondo”. E dopo la Pasqua, Alleluia, Alleluia…