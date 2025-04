Prime liste per le comunali di Matera.

Ha cominciato di buon mattino Luca Prisco, candidato sindaco con Democrazia Materana, seguito dalla civica ”La scelta giusta” e ”Io Sud” a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti, poi Il M5s che sostiene la ricandidatura a sindaco di Domenico Bernardi e la quinta della giornata Acito Unione di Centro per Antonio Nicoletti. La giornata del 25 aprile all’Ufficio elettorale del Comune si annuncia lunga e fino alle 20.00 c’è tempo per gli adempimenti procedurali. Domani stop a mezzogiorno. E per quella data si attendono altre liste sia per Antonio Nicoletti(centro destra) che per Roberto Cifarelli, vincitore delle primarie libere e, chissà, per una civica da Progetto Comune con Vincenzo Santochirico che sta lavorando alacremente per presentare la lista. Ancora un po’ di pazienza…