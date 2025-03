Primarie libere. Si vota alla Sala Pasolini. Ma prima Regolamento e dialogo

Prima uscita ufficiale dei cinque candidati sindaci di Matera, sabato 29 marzo alle 11.00, sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata, per la presentazione del ”Regolamento” in vista del voto che si terrà domenica 6 aprile presso la sala del consiglio comunale. Per Adriana Violetto, Cinzia Scarciolla, Roberto Cifarelli, Nicola Casino e Paolo Grieco in quel luogo l’atmosfera di quello che per uno di loro potrebbe essere dopo il voto del 25 e 26 maggio : l’incarico di guidare la città. C’è tempo. Domenica 30 marzo, al cinema ” Guerrieri” il dialogo con i candidati per l’evento ”La voce della Città”. Nel frattempo campagna elettorale aperta e appello agli elettori, programma condiviso alla mano, a recarsi alla urne.



L’ANNUNCIO DEGLI ORGANIZZATORI

Domani ore 11.00, sotto i Portici della Biblioteca Provinciale in Piazza Vittorio Veneto,

presentazione del regolamento ufficiale delle “Primarie Open City”, che si terranno il 6 Aprile

dalle 8.00 alle 22.00 presso la Sala Pasolini del “Centro Commerciale Il Circo” in via

Sallustio e dell’evento “La voce della città”, dialogo dei 5 candidati con la città, che si terrà

domenica 30 marzo dalle 11.00 presso il Cinema Guerrieri