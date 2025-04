Primarie libere. Al voto, al voto …C’è attesa

E la domanda sul ” Chi vincerà?” continua a girare in vista dell’apertura dei seggi, dalle 8 alle 22, di domenica 6 aprile presso la sala Pier Paolo Pasolini del consiglio comunale. Pronostici aperti a qualsiasi risultato con il voto da esprimere per Nicola Casino , Roberto Cifarelli ,Paolo Grieco , Cinzia Scarciolla e Adriana Violetto per le elezioni primarie ‘’aperte’’ indette dai ‘’ Giovani per Matera- Matera per i giovani’’ in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Si voterà in presenza, utilizzando i sei seggi allestiti come annunciato dagli organizzatori, presentando la carta di identità. Lo spoglio a chiusura delle operazioni di voto. Il risultato a tarda notte con il responso delle urne… Un vincitore e gli altri, come da patto sottoscritto, pronti a sostenerlo.



