Primarie aperte. Matera 2030 ci sta e il 6 aprile al voto con Nicola Casino.

Ora c’è l’ufficialità e il progetto politico Matera 2030 , nei giorni scorsi dall’azzurro ed ex consigliere comunale Nicola Casino, compie un ulteriore passo verso le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio nel solco di un confronto allargato a quanti vogliano impegnarsi per Matera. Le primarie aperte, https://giornalemio.it/politica/dopo-robertocinzia-lucadobbligo-per-le-primarie-aperte-di-matera/ ,che hanno visto le adesioni ufficiali di alcuni esponenti politici di diverse aree politiche e altre, tra post e rumors, dovrebbero aggiungersi nelle prossime ore con il confronto su 8 tavoli tematici di domenica prossimo. Nel frattempo si comincia a firma per le candidature. Le primarie, da una parte e dall’altra, piaccia o no sono una realtà. Se serve a smuovere tante situazioni, dagli schieramenti alle candidature, che ben vengano. Tentare non costa nulla…



Matera 2030 sostiene le primarie aperte e civiche lanciate dai giovani Materani

Sono trascorse alcune settimane dalla presentazione alla comunità del progetto politico di Matera 2030, animato dai valori della partecipazione dal basso alle scelte cittadine, dal sentimento di rilancio della comunità in un processo amministrativo che sappia rimettere al centro una visione ed una nuova prospettiva per Matera, in discontinuità rispetto al governo municipale uscente.

In queste giornate di lavoro sul territorio, abbiamo riscontrato un forte sentimento di riscatto che si respira in città.

Abbiamo ascoltato e recepito le proposte di tanti cittadini, desiderosi di contribuire alla crescita ed al miglioramento delle condizioni di vita della nostra amata comunità.

Sin dalla nascita della nostra associazione, avevamo sottolineato l’importanza della condivisione delle scelte a tutti i livelli, anche nell’individuazione del candidato Sindaco, proponendo, il ricorso allo strumento delle primarie aperte, consentendo ai materani di potersi esprimere in un momento che immaginiamo come una festa della democrazia.

Matera 2030 è pronta a fare la sue parte, mostrandosi favorevole ad un progetto politico ampio e partecipato, moderato e di centro che sappia mettere insieme storie e culture, che, nell’esclusivo interesse della città, sappiano guidare Matera verso un nuovo futuro.

Per la scelta del candidato Sindaco, raccogliendo le sollecitazioni della società civile, che hanno trovato riscontrato nella proposta di primarie aperte lanciate dai giovani Materani, riteniamo, per coerenza e senso di responsabilità, di non poter far mancare il nostro pieno sostegno a tale iniziativa, certi che una Matera migliore sia possibile” . Matera, 22 marzo 2025

AGGIORNAMENTO: E’ Arrivata anche la conferma della candidatura di Nicola Casino alle primarie dei giovani, con un post pubblicato sul suo profilo facebook in cui scrive come segue: “L’amore per Matera ha prevalso.

In questi minuti ho firmato la mia candidatura a Sindaco per le primarie del 6 Aprile, certo che il futuro di Matera inizi oggi.

Dopo aver ritenuto le primarie uno strumento vitale per ricompattare la città attorno ad un progetto politico autorevole che guardi al futuro della città, non potevo rimanere indifferente dinanzi all’iniziativa dei giovani materani che, attraverso un atto di coraggio, hanno lanciato un nuovo modello politico: civico, moderato, partecipato.”