Primarie aperte? A Matera abbiamo spaccato…e riaperto confronto

Luca Colucci, portavoce di ”Giovani per Matera- Matera per i giovani” ha definito così quanto è stato fatto dal 17 febbraio scorso cercando di smuovere lo schieramento di centrosinistra prima sulla necessità di tenere elezioni primarie, per definire schieramenti, programmi e candidati, ma senza alcun seguito. ” Abbiamo spaccato in tutti i sensi – ha detto Colucci in occasione della presentazione del regolamento delle primarie. E il dibattito creatosi, anche aspro, su quanto abbiamo messo in piedi, tra polemiche e critiche anche aspre dimostrano che la nostra proposta, perfettibile per quanto si vuole, è valida e andava fatta. Non rispondiamo alle polemiche che si susseguono sui socia, ma invitiamo a quanti vogliano confrontarsi con noi di venire in tavernetta in via La Martella e ne parliamo. Non a caso la firma del patto tra i candidati sindaci l’abbiamo fatta lì, perchè la politica si deve fare tra la gente, partendo dal basso e dal confronto sui problemi”. La tavernetta di Luca come la stazione Leopolda di Matteo Renzi… Ci sta. Si continua a fare politica e a organizzare momenti, come quello di domenica 30 marzo alle 11.00 al cineteatro ”Guerrieri” con i candidati sindaci per un approfondimento del programma. Saranno cinque, ricordiamo, i candidati sindaci che a Matera si confronteranno nelle elezioni primarie ”aperte” , che si terranno il 6 aprile presso la sala ”Pier Paolo Pasolini”. Sono Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Pd che partecipa alle primarie a titolo personale, Nicola Casino della lista Matera 2030 ex capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Cinzia Scarciolla (ora +Europa) e Adriana Violetto (Azione) ex consigliere comunali elette rispettivamente in una civica e Forza italia e Paolo Grieco presidente dell’Associazione Amici del Borgo. Le elezioni primarie organizzate dall’associazione ” Giovani per Matera- Matera per giovani” erano state proposte , ma rifiutate, alla coalizione di centro sinistra che al momento non ha ancora definito composizione e nè scelto il candidato sindaco. Le primarie denominate ” Matera Open City” – hanno spiegato il portavoce dell’associazione Luca Colucci e l’avvocato Fabio Alba, che ha messo a punto il regolamento- si svolgeranno in presenza, utilizzando gli elenchi elettorali forniti dal Comune. Si voterà presentando la carta identità dalle 8.00 alle 22.00, esprimendo una sola preferenza e utilizzando uno degli otto seggi che saranno allestiti per l’occasione. Subito dopo comincerà lo spoglio”. Gli organizzatori chiederanno ai votanti una offerta libera per coprire le spese. Novità delle primarie, che si svolgeranno all’insegna della sostenibilità, è la possibiltà per i giovani di 16 e 17 anni, con un numero contingentato di 200, di partecipare preiscrivendosi * Link Registrazione Primarie Open City “Giovani Elettori”:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1jhuPqQ3u1APPt44Y8RfDoex6MuNU5_2cE3vzPZ49W2 .Un bel segnale per motivare i giovani a fare politica e che potrebbero trovare una lista di maggiorenni, come ne abbiamo visti sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata, al voto di maggio. I candidati sindaci, , ricordiamo hanno firmato nei giorni scorsi un patto di condivisione, https://giornalemio.it/politica/tutti-per-uno-e-primarie-libere-per-tutti-il-6-aprile/ , che li impegna gli sconfitti a sostenere il candidato sindaco vincitore nelle elezioni ufficiali fissate per il 25 e 26 maggio . Gli organizzatori hanno giudicato un buon successo il raggiungimento di una quota 3000-5000 votanti.



Regolamento per la selezione delle candidature a Sindaco Open City Matera

Art. 1 – Primarie Open City di Matera

1. Le elezioni primarie si svolgeranno in un’unica data fissata per il giorno domenica 6 aprile 2025, dalle

ore 8:00 alle ore 22:00, presso La “Sala Pasolini”, corrente in Via Gaio Sallustio Crispo a Matera.

2. Le candidate e i candidati si impegnano ad accettare il risultato delle primarie e a sostenere la coalizione

ed il candidato o la candidata vincente nella campagna elettorale per l’elezione del Sindaco di Matera del

25 e 26 maggio 2025. La candidatura che risulterà vincente alle elezioni primarie si impegna a valorizzare

il patto di coalizione.

Art. 2 – Elettori

1. Partecipano alle primarie in qualità di elettori ed elettrici i Cittadini e le Cittadine che abbiano piena

titolarità del diritto attivo di voto per le elezioni Comunali di Matera.

2. Ai fini di un maggior coinvolgimento dei ‘giovanissimi’ alla vita politica e sociale della Città, in linea con il

loro contributo alla fase costitutiva e programmatica del percorso delle Primarie Matera Open City 2025,

ed ai fini della sperimentazione volta ad accrescere nei giovani il senso civico e politico, è ammesso altresì

il voto di un numero pari a 200(duecento) Giovani che vogliano aderire alla sperimentazione, che siano

cittadini Italiani e residenti nella Città di Matera da almeno 6 mesi e che abbiano compiuto 16 anni al

giorno 6 aprile 2025 (“Giovani Elettori”).

3. Per i Giovani Elettori, poiché sprovvisti di tessera elettorale, sarà richiesta una pre-iscrizione attraverso

piattaforma GoogleForm* dedicata all’inserimento dei dati necessari a verificare i requisiti richiesti, oltre

che utile a caricare un’autorizzazione genitoriale preimpostata per il trattamento dei dati personali e per

autorizzare la procedura di controllo complessiva.

4. I cittadini, con la partecipazione al voto, si riconoscono nei valori del Manifesto delle Primarie Open City

di Matera aderendo alla proposta politico programmatica, la quale risulterà comunque affissa nei luoghi

dedicati.

5. Inoltre, i partecipanti al voto possono liberamente versare una quota a titolo di contributo alle spese

organizzative delle Primarie Open City.

Art. 3 – Comitato Organizzatore

• sovrintende allo svolgimento delle primarie;

• vigila sul rispetto del presente regolamento;

1. È costituito il Comitato Organizzatore delle Primarie composto da Luca Colucci in qualità di Presidente,

da Fabio Alba in qualità di Vicepresidente e da Andrea Grieco in qualità di Tesoriere, oltre a 2(due)

rappresentanti per ogni Candidato e Candidata.

2. Il Comitato Organizzatore svolge le seguenti funzioni:

• predispone la modulistica per la presentazione delle candidature e del voto;

• provvede a gestire e rendicontare i versamenti degli elettori tramite apposito verbale;

• stabilisce le modalità con le quali i candidati e le candidate possono nominare un proprio

rappresentante per ciascun seggio;

• assegna i seggi agli Scrutatori;

• organizza la gestione delle operazioni di voto, di ricezione dei risultati e di verifica dei risultati

comunicati dai presidenti di seggio;

• proclama i risultati e il vincitore o la vincitrice delle primarie;

• redige il bilancio e lo pubblica in maniera trasparente.



Art. 4 – Scrutatori

1. Gli Scrutatori presidiano ogni postazione di voto/seggio e sono nominati nel numero di 1(uno) per

Candidato o Candidata per ogni postazione di voto/seggio, coadiuvati da un volontario eletto dal

Comitato Organizzatore. Così da predisporre un organismo composto da 6(sei) scrutatori per

postazione di voto/seggio.

2. Fra tutti gli scrutatori nominati ogni Candidato o Candidata nomina 2(due) Presidenti. Pertanto, ad

ogni Candidato o Candidata sarà garantita la Presidenza di due postazioni di voto/seggi.

3. L’organismo degli scrutatori così composto svolge le seguenti funzioni:

• predispone la modulistica per le operazioni di voto in ogni postazione di voto/seggio;

• organizza i seggi elettorali assegnati dal Comitato Organizzatore in modo da garantire una

procedura trasparente;

• affigge il Manifesto Open City favorendone la lettura;

• redige le istruzioni per le operazioni di voto;

• verifica la procedura di voto nella propria postazione di voto/seggio;

• verifica l’ammissibilità dell’elettorato;

• redige apposito verbale delle operazioni di voto, consegnandolo al Comitato Organizzatore al

termine delle operazioni di voto;

• è responsabile delle urne sino al termine delle operazioni di voto;

• avverte il Comitato Organizzatore ed il Collegio di Garanzia in caso di dubbi sulle operazioni di

voto o su controversie.



Art. 5 – Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è un organo di controllo, composto da un componente di Alto Profilo nominato

da ciascun Candidato alle Primarie Open City, coadiuvato da 1(uno) volontario nominato dal Comitato

Organizzatore (per un totale di 6 componenti del Collegio).

2. I componenti del Collegio di Garanzia votano, internamente, un Presidente.

3. Il Collegio di Garanzia decide tempestivamente su ogni controversia insorta tra i candidati o tra questi

ed il Comitato Organizzatore, garantendo il rispetto del regolamento.

4. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per ogni operazione e intervento del Collegio di Garanzia viene redatto apposito verbale.

Art. 6 – Operazioni di Voto

1. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, le schede vengono vidimate dai Presidenti di ogni postazione di

voto/seggio e timbrate dal Presidente del Comitato Organizzatore.

2. Le operazioni di voto iniziano alle ore 8.00 e si concludono alle ore 22.00 (ultimo accesso).

3. Per votare, ogni elettore deve essere presente negli elenchi elettorali e presentare al seggio un documento

di identità. Nel caso di Giovani Elettori, questi dovranno presentare un documento di identità e la

medesima documentazione introdotta in fase di pre-iscrizione alle operazioni di voto (certificato di

cittadinanza, certificato di residenza, autorizzazione genitoriale).

4. Ogni elettore può votare solo nella postazione di voto/seggio individuato esprimendo una unica

preferenza in corrispondenza del candidato prescelto, apponendo una croce sopra il nome del candidato

all’interno del riquadro.

5. Nel caso di altri segni diversi dall’apposizione di una croce sul nome del candidato (o segno similare),

saranno fatte salve le schede nelle quali appare chiara la volontà dell’elettore di riferirsi ad uno dei

candidati (esempio: apposizione del nome del candidato). Ogni caso dubbio sarà posto all’esame del

Collegio di Garanzia.

Art. 7 – Operazioni di Scrutinio

1. Terminate le operazioni di voto iniziano le operazioni di scrutinio delle schede, le quali avverranno in

modalità sincrona per ogni postazione di voto/seggio, tramite l’organismo di scrutatori ivi riferito, con

redazione di apposito verbale.

2. L’esito sarà comunicato al Comitato Organizzatore attraverso sottoscrizione e consegna di apposito

verbale da parte del Presidente e dei componenti di ogni postazione di voto/seggio.

3. Il Comitato Organizzatore delle Primarie procederà alla proclamazione dei risultati.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della campagna elettorale

1. La campagna elettorale per le primarie potrà svolgersi dal 25/03/2025;

2. La campagna elettorale dei candidati è improntata a criteri di sobrietà, con correttezza ed uso

ponderato e contenuto delle risorse, finanziate in modo da non avvalersi per fini personali della

pubblicità o comunicazioni istituzionali. Si impegnano, inoltre ad evitare forme di propaganda invasiva,

nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

3. Le iniziative dei singoli candidati e delle singole candidate devono essere volte a favorire la più ampia

partecipazione e la diffusione del concept Open City.

4. Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso

potrà contenere frasi, slogan, immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri

candidati.

5. In ogni caso, saranno utilizzati strumenti di comunicazione comuni.

6. I candidati e le Candidate si impegnano ad utilizzare i fondi economici residui per un’azione di

compensazione ambientale.

* Link Registrazione Primarie Open City “Giovani Elettori”:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1jhuPqQ3u1APPt44Y8RfDoex6MuNU5_2cE3vzPZ49W2

0NoA/viewform



VADEMECUM PER I ‘GIOVANI ELETTORI’

PRIMARIE MATERA OPEN CITY 2025

PREMESSA

All’insegna della partecipazione alle prossime Primarie Matera Open City che si terranno il giorno

6 Aprile 2025 presso la Sala Pasolini nella città di Matera, il Comitato Organizzatore ha provveduto

a stilare un regolamento con i Candidati e le Candidate partecipanti alle stesse, prevedendo la

possibilità di voto per i ragazzi e le ragazze Italiani e residenti nella città di Matera, che al giorno 6

Aprile 2025 avranno compiuto almeno gli anni 16. L’iniziativa muove da un chiaro intento di

avvicinare i giovanissimi alla politica, nel rispetto dei valori che hanno fondato il Patto ed il

Manifesto sottoscritto dai cinque Candidati e Candidate per la fase che anticipa le Primarie Open

City 2025. Manifesto che deve fare da guida per tutto il procedimento amministrativo successivo.

Per avvalorare tale procedura, ogni Giovane Elettore che intende votare deve provvedere alla

necessaria fase di pre-iscrizione, la quale ha inizio il giorno 29 Marzo 2025 alle ore 9:00

e termina il giorno 3 Aprile 2025 alle ore 23:59. Tanto, ai fini della certificazione del diritto

di voto. Tale procedura garantisce contestualmente trasparenza e partecipazione alle stesse

Primarie Matera Open City, lanciando un messaggio di apertura collaborativa e Democrazia che

connota tutto il percorso.

PROCEDURA

La verifica dell’idoneità al voto passa dal controllo – effettuato dando apposito mandato ad un

professionista avvocato o notaio abilitato ex lege – dei seguenti requisiti:

a) Essere cittadini italiani;

b)Essere residenti nella città di Matera da almeno 6 mesi.

Attraverso

piattaforma

dedicata

GoogleForm,

presente

al

seguente

link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1jhuPqQ3u1APPt44Y8RfDoex6MuNU5_2cE3vzPZ

49W20NoA/viewform è possibile inserire i seguenti dati: [NOME – COGNOME – CODICE

FISCALE – N° CARTA DI IDENTITÀ]

CONSENSO

Per procedere nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. –

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) in

relazione ai dati del minore, si deve provvedere a scaricare il file PDF presente nel portale

GoogleForm dedicato, compilarlo e caricarlo firmato dal genitore o tutore del minore.

“Autorizzazione genitoriale sul trattamento dei dati personali”

Sottoscrivendo l’autorizzazione si accetta di concedere i dati richiesti, ma solo per le finalità

indicate all’interno della presente procedura: il trattamento dei dati è finalizzato alla SOLA verifica

dei requisiti richiesti per il voto alle Primarie Matera Open City del 6 Aprile 2025, NON prevede

alcun tipo di trattamento ulteriore, NON prevede alcuna archiviazione, ma PREVEDE

eliminazione immediata di tutti i documenti inviati in formato digitale e la successiva eliminazione

di ogni formato cartaceo. Si provvederà all’eliminazione di ogni certificato e dato raccolto

entro il giorno 7 aprile 2025. – Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è il COMITATO MATERA OPEN CITY, nella

persona del Presidente della stessa, Luca Colucci.

LA SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE SALA PIER PAOLO PASOLINI