Cinque candidati sindaci finora ( Rocco Sassone Centro destra e civiche, Giovanni Schiuma Pd e civiche, Pasquale Doria civiche, Domenico Bennardi per M5S, Verdi, Psi e civiche, Nicola Trombetta con la civica Liberi) e una ventina di liste, c’è tempo fino alle 12.00 di sabato 22 agosto per presentarle, per scegliere il primo cittadino di Matera e la coalizione che dovrà sostenerlo. A scorrere le liste della prima tornata ci sono conferme, sorprese con passaggi di candidature dall’area Pd o di centrosinistra, dalle civiche al centrodestra, ma anche nuovi ingressi. E questo è un dato che dovrebbe fare la differenza nelle strategie di partiti e movimenti. Per ora si scaldano i motori. Nel M5S , a sostegno del candidato sindaco Domenico Bennardi, troviamo il consigliere uscente Antonio Materdomini e tra i noti Francesco Salvatore presidente di quella associazione ”Matera 2019” che gettò in tempi non sospetti il seme per il progetto di Capitale europea della cultura. In Fratelli d’Italia le riconferme dei consiglieri Augusto Toto, Rocco Buccico, Giuliano Paterino e l’ex assessore all’urbanistica e ai Sassi della giunta De Ruggieri Angela Fiore.In Forza Italia le riconferme dei consiglieri Eustachio Di Lena, Angelo Bianco, di due ex assessori della giunta De Ruggieri Angelo Montemurro e Adriana Violetto, del ritorno alla politica di Silvana Bianculli e di Doriano Manuello, dell’esordio di Nicola Casino e dell’attrice materana Lia Trivisani. Nella Lega conferma per il consigliere uscente Daniele Fragasso (Matera si muove), esordio per l’imprenditore del settore commerciale Francesco Lisurici, ritorno alla politica di Giovanni Tortorelli ,Domenico Fittipaldi e di Pierluigi Diso, quest’ultimo nelle file del Pd nella passata campagna elettorale. Con Matera Patrimonio Comune, guidata dall’ex assessore regionale Rosa Mastrosimone, troviamo l’ing. Aldo Buonsanti che ricordiamo ormai qualche lustro fa per una breve esperienza comunale con i Verdi. Con Matera Civica, che sostiene Pasquale Doria sindaco, la riconferma dei consiglieri Antonio Sansone e Paolo Manicone e di alcuni nomi di impegno culturale e sociale che troverete nella lista, a cominciare da Giuseppe Cotugno che ha voluto la Pro Loco Matera ”Città dei Sassi”. Ci siamo soffermati su alcuni nomi, ma abbiamo voluto lasciare al lettore la curiosità di soffermarsi su altri. Del resto ci sarà modo di saperne di più e di incontrarli. Si vota tra meno di un mese e i contatti diretti,indiretti, di amici, parenti, social e da passaparola si susseguiranno senza posa.

LE LISTE

CANDIDATO SINDACO DOMENICO BENNARDI

M5S

Domenico Bennardi, Nicola Nicoletti, Luigi Luca De Marco, Filomena Tosti, Mimma Carlucci, Anna Teresa Ramundo, Immacolata Milia Parisi, Angela Caldarola, Antonio Materdomini, Nunziata Di Santo, Francesco Ettorre, Emanuele Tralli, Michele Paolicelli, Vittorio Papapietro, Tiziana De Palo, Leonardo Rubino, Filomena Fiore, Gianfranco Losignore, Marilena Amoroso, Michele Centonze, Nicola Stifano, Maria Rosaria Rizzi, Carmine Carpentieri, Emanuele Pilato, Roberto Coretti, Francesco Salvatore, Francesco Paolo Pizzilli.

CANDIDATO SINDACO ROCCO SASSONE

FRATELLI D’ITALIA

Anna Grazia Armaiuoli, Vita Maria Bitondo, Tommaso Bottarini, Rocco Michele Buccico, Raffaella Calia, Marco Cancelliere, Paola Casamia, Giuseppe Cibelli, Gianmarco Cisterna, Cosentino Marianna, Cristallo Grazia, Erminia D’Adamo, Anna Rita D’Agostino, Rosita Di Pede, Angela Fiore, Gerardo Giuseppe Garipoli Fortunato, Rodolfo Giampietro, Annamaria Guerricchio, Anna Stella Iacovone, Sergio Laterza, Maria Paola Logiudice, Francesca Montemurro, Mario Morelli, Bruna Nicoletti, Giuliano Paterino, Anna Rita Riccardi, Virginia Salomone, Vito Sasso, Gianvito Tagliente, Maria Bruna Tataranni, Toto Augusto.

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER MATERA

Nicola Antezza, Mariabruna Appio, Alessandro Assini, Maria Barbaro, Angelo Bianco, Silvana Pacifica Bianculli, Marcella Annunziata Casamassima, Nicola Casino, Michele Colucci, Bruna Contini, Daniele Coretti, Maria Luisa Defilpo, Eustachio Dilena, Roberto Di Pede, Maddalena Giocoli, Alessandro Lascaro, Chiara Lenoci, Luciano Loschiavo, Donato Malcangi, Doriano Manuello, Walter Marchionna, Giovanna Pia Mascolo, Angelo Montemurro, Paolo Odoroso, Claudio Pedicini, Sabrina Pisciotta, Vanni Pizzulli, Severino Rosiello, Antonella Sasso, Carolina Scavone, Lia Trivisani, Adriana Violetto.

LEGA SALVINI BASILICATA

I candidati consiglieri comunali della Lega Salvini Basilicata: Daniele Eustachio Fragasso, Vito Amore, Chiara Andrisani, Lucia Bartolomeo, Pietro Bozza, Valeria Carlucci, Michele Carmine Cantarella, Canterino Claudia, Nadia Cicala, Dominique Cerrone, Cosimo Damiano Cinnella, Olimpia Di Cuia, Annalisa De Michele, Cataldo Di Pede, Pierluigi Diso, Giuseppe Di Trani, Domenico Fittipaldi, Nicola Mario Fraccalvieri, Marisa Laterza, Maria Bruna Licchelli, Francesco Lisurici, Rocco Lombardi, Anna Lucia Manicone, Gianvito Mantarano, Rossella Florence Maragno, Giovanni Morelli, Eustachio Montemurro, Gianfranco Onofrio, Saverio Riccardi, Francesco Paolo Santospirito, Giovanni Tortorelli, Mariantonietta Vasti.

MATERA PATRIMONIO COMUNE

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Matera Patrimonio Comune”: Rosa Mastrosimone, Roberto Abbatino, Francesco Paolo Appio, Giancarmine Benedetto, Aldo Buonsanti, Milena Ciaurro, Francesco Cifarelli, Simona Corvino, Mariella Di Gioia, Michela Falappi, Assunta Federico, Francesco Ferorelli, Paolo Flumero, Gianluca Gialdino, Antonio Giordano, Rosa Maria Gravinese, Claudio Fabio Ingusci, Sandra Lerose, Giovanni Lesce, Bruno Manicone, Francesco Paolo Morelli, Angela Natale, Patrizia Paolicelli, Francesco Paradiso, Salvatore Domenico Passarelli, Eustachio Pietracito, Emanuele Rubino, Annunziata Santochirico, Simeone Tralli, Raffaella Taratufolo, Domenico Porcari e Francesco Paolo Di Cuia.

CANDIDATO SINDACO PASQUALE DORIA

MATERA CIVICA

Orazio Licciardello, Giuseppe Cotugno, Biagio Buono, Carlo Michele Antonio Melodia, Roberto Montanari, Teresa Ambrico, Michele De Simmeo, Antonia Lopergolo, Francesco Paolo Mongiello, Ina Macaione, Liana Petralla, Carmela La Padula, Francesco Paolo Manicone, Giovanni Sarra, Isabella Marchetta, Giuseppe Fensore, Francesca Conte Rosito, Antonio Sansone, Serafina Di Liddo, Cataldo Di Pede, Giuliana Armento, Michele Fanelli, Antonietta Arete, Giuseppina Difonzo, Roberta Lapadula, Giambattista Saponaro, Anna Bruna Guida, Arcangelina Savino, Franco Galtieri, Emanuele Andrisani, Maristella Trombetta, Vincenzo Matera