Presidente, nella nostra petizione una risposta a legalità e trasparenza

Sì, c’erano anche a loro a Casal di Principe (Caserta) per la visita che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto anche in un bene sequestrato alla Camorra a testimoniare la volontà dei cittadini e dello Stato contro ogni forma di illegalità. La consegna alla massima carica dello Stato della petizione, da parte degli allevatori del Movimento Salviamo Le Bufale, è una richiesta esplicita ad aprire una pagina di trasparenza e di legalità su una vicenda che finora ha penalizzato quanti vogliono esercitare il diritto al lavoro, come è scritto nella Costituzione. Dal Quirinale, dal Governo nazionale e poi da quello regionale si attendono segnali, percorsi e risposte di verità e legalità , concetti per i quali si sono battuti tanti che cittadini onesti,anche a costo della propria vita-



Gli allevatori del Movimento Salviamo Le Bufale salutano la presenza del Presidente Mattarella alla NCO di Casal di Principe

Siamo felici ed orgogliosi della visita del Presidente Mattarella a Casal di Principe nel bene confiscato alla Camorra gestito dalla NCO con cui, insieme a tanti altri, condividiamo l’impegno per difendere la nostra terra, le nostre comunità, la dignità di un intero territorio e in cui abbiamo la sede del Coordinamento UNitario in Difesa del Patrimonio Bufalino

Siamo orgogliosi che gli operatori della NCO che quotidianamente testimoniano la forza e la dignità del lavoro a fianco dei più deboli abbiano offerto la mozzarella prodotta dai nostri caseifici con il latte dei nostri allevamenti (grazie ai caseifici Agnena, la Regina dei Mazzoni, la Stella Bianca,

I Fratelli schiavone, Costanzo e Le Terre di Don Peppe Diana).

Abbiamo affidato nelle mani del consigliere del presidente la petizione che abbiamo presentato a Bruxelles, avendo piena fiducia che il garante della nostra amata costituzione non ci lasci soli.

Vedere la bandiera del coordinamento unitario sventolare nella sala della NCO, nello spazio in cui abbiamo condiviso tanti mesi di impegno democratico e resistenza, alla presenza del presidente della repubblica italiana ci riempie di orgoglio.

Grazie presidente, porti con sé le speranze la passione il desiderio di cambiamento che questa terra sta realizzando e che gli allevatori stanno testimoniando.

Salvaguardare, proteggere e rilanciare l’allevamento bufalino è per noi un impegno cui non verremo meno così come in tanti siamo impegnati ad affrontare con spirito costruttivo e non punitivo alle altre grandi ferite sociali come la questione delle case abusive nate da anni di assoluto abbandono del territorio da parte dello Stato; significa, per noi, garantire un futuro dignitoso al nostro territorio oltre i disastri prodotti dai camorristi.

Non bisogna nascondere i problemi ma affrontarli per quello che sono; significa costruire l’alternativa, anche economica, sociale e culturale alla criminalità

La nostra comunità, il territorio, gli abitanti di Casal di Principe, affidano al Presidente un messaggio chiaro: rigeneriamo I luoghi per ripristinare il giusto equilibrio tra la città e i sogni e i bisogni dei suoi cittadini

La sua presenza oggi ha un significato fortemente simbolico e ci incoraggia ulteriormente a continuare il cammino.

Grazie presidente. Casal di Principe ha bisogno di lei e del suo prestigioso interessamento

Andare oltre la repressione e costruire un nuovo orizzonte. Non ci lasci soli, le affidiamo le nostre amate bufale e le nostre speranze.