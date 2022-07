Presidente e giunta assenti alla processione del 2 Luglio.Resta il dissenso

Nessun rappresentante della giunta regionale di Basilicata, e sottolineamo giunta, alla processione serale del 2 Luglio. Del resto era da prevedere dopo il ”nulla di fatto” sulla autorizzazione ai fuochi su Murgia Timone. E nemmeno due righe ufficiali di saluto(su Basilicatanet nulla) alla comunità materana sulla festa della Bruna, ritornata con alcuni tagli-per motivi di sicurezza- al programma tradizionale dopo due anni di pandemia. Il presidente Vito Bardi era stato in mattinata in cattedrale per la funzione religiosa e poi aveva visitato il carro trionfale al rione Piccianello, accompagnato dal consigliere regionale Piergiorgio Quarto. Assenti gli altri componenti di giunta. Presenti,imvece, due consiglieri regionali Luca Braia e Piergiorgio Quarto, che hanno partecipato alla processione serale insieme ad amministratori e consiglieri comunali, sindaci del comprensorio e due parlamentari azzurri Michele Casino e Gianluca Rospi. E la rappresentanza politica si è beccata comunque i ”rumors” di piazza Vittorio Veneto. Non è la prima volta che accade. La gente vuole risposte e considerazione. Il commissario provinciale dell’Udc, Giovanni Angelino, va giù duro sull’assenza del Presidente. Momento difficile. Ma con la gente occorre confrontarsi, altrimenti aumenteranno le distanze tra cittadini e politica e in Basilicata, con una regione che sul piano amministrativo ha una disparità territoriale e di rappresentanza, il campanile continuerà a suonare a martello.

L’INTERVENTO DI GIOVANNI ANGELINO



Angelino: “Lo sgarbo istituzionale del governatore lucano Vito Bardi a Matera, ai materani e alla Madonna della Bruna”.

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi si conferma il peggiore governatore della Basilicata. In occasione della festa patronale del 2 luglio Bardi ha mancato di rispetto alla città di Matera, ai materani e alla Madonna della Bruna evitando di partecipare alla processione pomeridiana in cui la Madonna della Bruna è protagonista sul carro trionfale per la processione da via Marconi alla Cattedrale. Tutti i presidenti della Regione Basilicata hanno sempre onorato questo momento importante della festa patronale della diocesi di Matera-Irsina, tutti tranne uno, Vito Bardi, il presidente campano che si professa lucano ma che in realtà di lucano ha solo il certificato di nascita. Bardi ha deluso ancora una volta tutta la città di Matera. Uno sgarbo istituzionale senza precedenti, ma che conferma lo spessore politico pari a zero di questo generale della Guaria di Finanza venuto dalla Campania con la promessa di cambiare le sorti della Basilicata. Negli ultimi tre anni le sorti sono cambiate, sì, ma in peggio. La Basilicata non merita certamente politici come Bardi, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua indifferenza nei confronti del territorio materano. Ma perché Bardi non ha garantito la presenza a Matera per la processione serale della Madonna della Bruna? Temeva forse i fischi in piazza Vittorio Veneto da parte dei cittadini e quindi ha preferito rinunciare a quello che noi riteniamo fosse un dovere istituzionale? Caro presidente, quando si sceglie di fare politica si deve mettere in conto il giudizio dei cittadini, che sia positivo o negativo. Quindi applausi o fischi sono da mettere in conto. Non si può fare solo il presidente della Regione Basilicata per ricevere onori perché a questo punto chiunque potrebbe governare la Basilicata. E Matera non è una città qualsiasi della Basilicata, Matera è la città capitale europea della cultura che con le sue risorse culturali rappresenta il motore del turismo lucano. Una città importante come Matera va onorata soprattutto nel giorno più atteso dell’anno, il 2 luglio. Bardi non lo ha fatto, dimostrando ancora una volta che per lui Matera non conta praticamente nulla. Un vero peccato, La Festa della Madonna della Bruna non è una semplice festa patronale per la città di Matera e la diocesi di Matera-Irsina. La Bruna è cultura, storia e tradizioni. Ma Bardi preferisce solo buttare fumo negli occhi ai lucani quando garantisce sconti sulle prossime bollette del gas. Ci vuole rispetto per tutti i cittadini della Basilicata ma Bardi ha preferito “disertare” la processione istituzionale per la festa della Bruna di Matera. Vergogna.