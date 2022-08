Presidente Draghi. Sulla ferrovia Metaponto-Ferrandina – Matera- Bari il Pnrr ci sta…

Capitolo ancora aperto sulla ferrovia Metaponto- Ferrandina- Matera- Bari per la quale, nei giorni scorsi, si è appreso del progetto definitivo per il completamento della tratta che dalla Valbasento raggiunge la stazione di borgo La Martella. Ora si attende il bando per l’aggiudicazione dei lavori, che dovranno essere ultimati entro il 2026. E’ una parte…Si attende che Rete ferrovie italiane presentino la proposta progettuale per la prosecuzione in direzione adriatica, di innesto alla rete nazionale. Quando e con quali risorse non lo sappiamo ancora. Sull’argomento interviene Rolando Giampietro che con una nota del giugno scorso, ricorda al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi le esigenze di Matera e l’opportunità di utilizzare le risorse del Pnnr. Presidente, prima che passi la mano, dopo il voto del 25 settembre, risponda e attivi tutte le procedure perché quella ‘’incompiuta’’ si realizzi.

OGGETTO: Adempimenti istituzionali del Capo di Governo:

-Inclusione nel PNRR la Nuova Linea FS Metaponto-Matera-Altamura-Bari e richiesta di finanziamento

-Attuazione Accordo Programma Quadro Stato-Regioni Basilicata/Puglia, Ammodernamento Linea FAL Matera-Bari.



Gent.mo Sig. Presidente,

facendo seguito alla precorsa corrispondenza in merito all’oggetto inviata a Organi di Governo Nazionale a ½ rar senza riscontro. Inesitato il RICORSO GERARCHICO inoltrato alla SV, a ½ rar, 15 novembre 2021, avverso l’illegittima e perniciosa Direttiva U A N. 3 del 04 agosto 2021, assunta da RFI d’intesa con il Presidente della Regione Basilicata, NON di una Nuova Costruzione FS, bensì Vetusta bretella ferroviaria Ferrandina-Matera iniziata nel 1979 e sospesa nel 1981 per la fuoriuscita d’acqua e depositi di gas in galleria in costruzione “non ascrivibili a cause d’eventi sismici/urbani previsti dalla L.55/219”, in elusione della fondamentale Linea Metaponto–Bari. N’è stato eseguito l’ammodernamento della Linea FAL Matera-Bari, previsto nell’Accordo di Programma Quadro tra Stato Nazionale-Regione Basilicata inizio 2000, che abbatte l’isolamento della Città dei Sassi, Patrimonio dell’Umanità e Capitale della Cultura Europea 2019.

Ciò premesso, considerato che la Consigliera della Direzione Generale Politica Regionale e Urbana Dott.ssa Elisa Ferreira, nel riscontrare l’istanza dello scrivente di finanziamento della Nuova Linea Metaponto-Matera-Altamura-Bari, “ha preso atto del parere avverso rispetto all’Ordinanza d’Avvio della procedura di approvazione del Progetto Definitivo di costruzione della FS Ferrandina-Matera La Martella”, e sostenuto che i servizi della Commissione potranno prendere in considerazione la possibilità di finanziare la tratta Metaponto-Matera- Altamura-Bari, solo se sarà presentata una proposta ufficiale in tal senso da parte delle Autorità italiane”.

Pertanto, si chiede a codesto Spett.le Governo, tenuto a rimuovere gli ostacoli che precludono di fatto la parità dei diritti di tutti i cittadini, Art. 3 della Costituzione, di provvedere al conferimento di funzioni e compiti amministrativi all’ex Ministro Prof. Claudio De Vincenti, conoscitore dello stato d’isolamento di Matera Patrimonio dell’Umanità e Capitale della Cultura Europea 2019, per:

a)- l’Inserimento della Nuova Linea Metaponto-Matera-Altamura-Altamura-Bari nel PNRR per una mobilità sostenibile merci/passeggeri di lungo percorso, inclusione e coesione delle regioni;

b)-la Richiesta di finanziamento €.3-4 mld. (spesa stimata dall’Ing. Giovanni Costa della Direzione Investimenti FS, in data 25.06.2007) alla Direzione Generale Politiche Regionali e Urbane della Commissione Eu;

2)

c)- l’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro del 19.01.2000, precitato già richiesto, a ½ rar, in data 28 aprile 2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Paolo Gentiloni.

E’ il caso riportare alcuni spunti del Direttore Generale delle Politiche regionali e urbane dell’Ue Marc Lemaitre sulla conseguente riduzione degli investimenti nazionali al Sud neutralizzano e rendono vano lo sforzo europeo nelle politiche del Mezzogiorno zavorre per la crescita di tutti i Paesi dell’ Unione europea.

Per la soluzione di criticità conclamate, l’azione del PNRR “deve affrontare i Lep, i LIVELLI essenziali delle prestazioni e dei servizi che vanno garantiti su tutto il territorio”.

In attesa di un cortese urgente cenno di riscontro, nella certezza che si vogliano ridurre le disparità territoriali, “abbattendo l’Isolamento del Sud, non penalizzato a caso”, per evitare il ricorso alla Corte di Giustizia europea cui saremmo costretti adire, si porgono cordiali saluti, dichiarando la piena disponibilità di collaborazione, incontro, trasmissione di Atti menzionati, ove richiesti.

Matera lì, 28.06.2022

Dr. Rolando Giampietro

