Presidente del consiglio ancora al mare… Per ora gli equilibri di bilancio

Era nell’aria e così è stato. Per la elezione del presidente e dei due vicepresidente del consiglio comunale di Matera se ne parlerà, forse nella seduta del 30 luglio alle 17.00, e il 5 agosto in seconda convocazione insieme a un altro punto ” La linee programmatiche di mandato 2025/2030. E del resto trovare la quadra senza scontentare qualcuno non è facile, come pure colmare la lacuna dei due assessori mancanti nella giunta guidata dal sindaco Antonio Nicoletti. Si è riusciti, dopo aver indicato le commissioni e le deleghe, e una maratona di cinque ore con tante interruzione ( una per consentire ai consiglieri di recuperare le auto, prima della chiusura del parcheggio interrato) ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.Il provvedimento è passato con 15 voti a favore e 11 astenuti( quella della opposizione) e con la immediata esecutività con 24 voti a favore e due astenuti ( Angelo Cotugno e Domenico Bennardi).



Non è stato facile anche perché ci si è dovuti mettere d’accordo, come giusto che fosse, sulla necessità di presentare il documento finanziario e poi discutere degli emendamenti presenti da vari consiglieri e dei quali avevamo parlato in altri servizi prima dei lavori consigliari. Tante le osservazioni e gli interventi e con qualche scontro verbale di troppo tra il consigliere Nicola Casino e il consigliere Domenico Bennardi, che hanno riguardato il lavoro fatto da entrambi nella passata amministrazione…Chi vuole saperne di più non può che rivedere la maratona dei lavori consiliari su youtube e comunque sul sito social del Comune. Citiamo in sintesi alcuni degli emendamenti recepiti. Tra questi la realizzazione, presentata da Progetto Comune, per realizzare il cimitero per gli animali di affezione. La spesa è di 20.000 euro e sarà prelevata dal capitolo riguardante la pulizia di 1000 delle 8000 caditoie cittadine. Altre tre richieste, presentate dallo stesso gruppo, sono state trasformate in un ordine del giorno . Riguardano il Piano strategico del turismo, i giovani,con il problema casa,e l’assistenza ai disabili nelle scuole.



E a proposito di scuole altro ordine del giorno, presentato da Saverio Tarasco per un intervento sugli organismi scolastici per evitare che l’istituto comprensivo ” Festa- Semeria”, che deve occuparsi di 17 plessi tra Matera e Irsina, debba avere una classe pollaio con 31 bambini e alcuni che debbano ricorrere all’assistenza. Naturalmente l’argomento potrebbe riguardare altre scuole. In questo caso serve una semplice deroga per evitare il disagio descritto prima.



Quanto al valore del provvedimento il sindaco Antonio Nicoletti si è soffermato su due aspetti, riprendendo quanto detto da consiglieri di maggioranza e di opposizione.” Avete ragione -ha detto Nicoletti- che nelle proposte di bilancio ci sono scelte tecniche ( è il caso del recupero di Palazzo Gattini nei Sassi) e politiche, come il sul welfare (es gli asili nidi) . E’ un primo atto , tracciando sì una linea ma abbiamo fatto qualcosa in più per dare una idea di quello che vogliamo fare”. E per gli appassionati di geometrie è cambiata la disposizione degli scranni, come aveva annunciato il presidente del consiglio Donato Braia, che ha augurato ai consiglieri un buon week end…Tutti al mare. E chissà che sotto l’ombrellone non venga fuori un percorso per eleggere presidente e vicepresidente.