La domanda, posta nel titolo, sorge spontanea dopo che il Governo del “Cura Italia’’ legata alla crisi economica procurata dall’epidemia da coronavirus ha previsto risorse per imprese, lavoratori autonomi, indigenti, precari e per l’universo del sommerso. Tutti senza reddito o introiti se preferite, ma di quanti hanno frequentato i tirocini formativi e ‘’ di colpo’’ cessati assolutamente nulla. E come M. M di Matera, come tanti altri altri ha frequentato il corso terminato il 31 marzo 2020. Ora è senza introiti. Non potrà fruire, paradossalmente, nemmeno dei buoni pasto. Né tantomeno della disoccupazione. Non è possibile. Papa Francesco ha detto che ‘’stiamo tutti nella stessa barca e che dobbiamo remare insieme’’con tanto di approvazione per il messaggio lanciato anche dal presidente Conte, che ha interloquito con il Santo Padre. Ma qui qualcuno è rimasto a riva e con una tempesta non ancora cessata. Una situazione, quella dei tirocinanti, senza ‘’arte e né parte’’ che non puo’ essere dimenticata. La descriviamo più avanti. Sono tanti in provincia di Matera e nel resto del Paese. Il “Cura Italia’’ deve riguardare anche loro. Fuori una circolare o una integrazione e si provveda…

Tirocinio formativo: questo sconosciuto e dimenticato.

Il decreto 18/2020 meglio conosciuto come decreto “cura italia” ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Le misure sono rivolte sostanzialmente a sostegno del reddito a causa della riduzione e della sospensione delle attività lavorative. Quindi sono state previste linee e interventi con funzione di ammortizzatori sociali sia per i lavoratori che per le stesse aziende in difficoltà a causa del coronavirus, nonché di tante altre categorie di lavoratori dipendenti e non (si pensi ai titolari di partita IVA, agli iscritti alle Casse di appartenenza, ecc.) fino ad arrivare, giustamente, alla tutela delle donne con figli minori.

Tutto ciò è veramente encomiabile e rappresenta a pieno titolo il welfare della nostra Italia.

Ma ahimè, non tutte le ciambelle riescono con il buco e, malgrado il susseguirsi di decreti e circolari sul tema degli interventi dovuti all’emergenza coronavirus, qualcuno è fuoriuscito dalle maglie di quella rete posta a protezione dei cittadini.



E’ il caso di quella moltitudine di giovani, che partecipano al tirocinio formativo con la speranza di essere, al termine dello stesso, assunti presso l’azienda che li ha ospitati o quanto meno poter inserire quest’ennesima esperienza nel proprio curriculum vitae in attesa del tanto rincorso e agognato posto di lavoro. Ebbene propri di quest’ultimi ci si è dimenticati tanto da non essere indicati in nessuna normativa finalizzata a riconoscere anche a costoro una qualsiasi misura per rimediare e mitigare l’assoluta mancanza di reddito a causa della sospensione del loro tirocinio nell’azienda che ha dovuto chiudere o diminuire la propria attività a causa delle ben note e tristi vicende. Infatti nulla è dovuto e/o riconosciuto ai tirocinanti per la Sospensione “incolpevole” dell’attività. E’ questo il caso di M.M. una signora che ha partecipato ad un tirocinio dal 10/06/2019 al 09/12/2019 e al termine rinnovato per altri sei mesi con scadenza giugno 2020 e dal mese di marzo è a casa senza reddito.

Inutili tutti i tentativi e le doglianze rappresentante all’Ufficio Provinciale del Lavoro , alla Direzione Provinciale del lavoro e al Comune. La risposta è stata sempre quella: i tirocinanti non sono compresi nelle categorie indicate nei Decreti, ci spiace ma non possiamo far nulla!

Ma vediamo nello specifico cosa sono questi sconosciuti tirocini: Il tirocinio formativo è un rapporto lavorativo particolare. Il tirocinio o stage non si qualifica come lavoro dipendente, ma al tirocinante spettano comunque alcune garanzie (vedi assicurazione INAIL) e devono essere osservati una serie di adempimenti propri dei normali rapporti di lavoro: comunicazione obbligatoria di assunzione, cedolino paga, versamento delle tasse trattenute e dei premi assicurativi INAIL. Trattasi inoltre di un rapporto riservato a determinate categorie di persone, attivabile dietro impulso degli enti promotori (individuati dalla normativa regionale) e che si svolge all’interno delle aziende (cosiddetti “soggetti ospitanti”) sotto la supervisione di tutor. Cerchiamo di capire cos’è e come funziona. Il tirocinio (o stage) nasce per facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti, come giovani, disoccupati, disabili o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.



Le Regioni sono libere di integrare o modificare l’elenco dei promotori. La durata del tirocinio varia in base alla normativa territoriale e alla tipologia dei soggetti coinvolti. Questa non può comunque essere inferiore ai 2 mesi né eccedere l’anno, eccezion fatta per talune ipotesi in cui si arriva fino a 24 mesi. È prevista la sospensione del tirocinio in caso di infortunio, maternità o malattia (se di durata pari o superiore a 30 giorni solari). All’epoca dell’emanazione della norma regolante la materia non esisteva il problema coronavirus! Il compenso è soggetto a tasse (non a contributi INPS) e deve risultare dal cedolino paga. All’atto dell’erogazione delle somme (esclusivamente con metodi di pagamento tracciabili con esclusione quindi dei contanti) al tirocinante dev’essere rilasciato il cedolino paga. Infine, anche al tirocinante spetta la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Obbligatoria anche la copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi.

Per altro verso, è stato riscontrato nel tempo un uso dei tirocini extracurriculari spesso distorto, soprattutto in quanto da parte datoriale si è impropriamente ritenuto che l’impiego di un tirocinante potesse essere sostitutivo di quello di un lavoratore subordinato e, a tal proposito INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato una serie di circolari indirizzate al personale ispettivo, con l’invito esplicito di realizzare opportune sinergie con i competenti uffici delle Regioni per delle verifica ispettive idonee a valutare prioritariamente se le modalità di svolgimento del tirocinio extracurriculare siano effettivamente funzionali all’apprendimento oppure se invece l’impiego del tirocinante sia qualificabile come esercizio di mera prestazione lavorativa.

A questo punto vediamo quali i motivi di esclusione di una qualsivoglia indennità/aiuto a qualche decina di migliaia di tirocinanti sparsi in tutta Italia: La confusione regna sovrana proprio per le poche direttive. in alcuni casi si stanno sospendendo i tirocini anche se il regolamento contempla la sospensione solo in caso di chiusura aziendale. In realtà a parte la sospensione c’è anche la possibilità di svolgere i tirocini in smart working.



In giornate frenetiche in cui il “virus” è argomento univoco di conversazione, anche il mondo degli stage e di tirocini deve adeguarsi alle nuove direttive Coronavirus. Se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di domenica 8 marzo ha chiarito in maniera limpida aperture e chiusure di luoghi di lavoro, di culto, di scuole e università alcuni dubbi restano ancora per quanto riguarda la disciplina dei tirocini e degli stage.

Occorre quindi partire innanzitutto da quelle che sono le informazione certe, su cui non c’è alcun dubbio di interpretazione. Già nel decreto del 4 marzo 2020 all’articolo 1 lettera d nelle disposizioni sull’intero territorio nazionale c’era scritto che fino al 15 marzo sono sospese le attività di Università e Istituzioni di Alta Formazione artistica musicale, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza». Questo fa capire che qualsiasi attività formativa, e quindi bisogna intuire che ivi siano compresi anche i tirocini curricolari, sono al momento sospesi. Disposizioni che non sono cambiate – visto che non se ne fa parola – nemmeno con il nuovo decreto approvato nella notte tra il 9 e il 10 marzo. Moltissime quindi le aziende che hanno optato per la sospensione del tirocinio che non comporta però il suo termine anticipato, semplicemente dovrebbe far slittare la sua conclusione.

Ciò ha comportato un grande problema per quelle famiglie che si sono viste così private dell’unico reddito, seppur minimo, di sostentamento senza che possano attivare nessuna delle misure previste dallo Stato o dalle Amministrazioni Regionali e Comunali.

Alla Sig.ra M.M. ( e alle migliaia di persone nelle stesse condizioni) non rimane che inoltrare un’accorata richiesta al Presidente Conte – semmai attraverso i centri per l’impiego e le Direzioni INPS – affinchè possa farsi carico anche di questo problema, tra i tantissimi che quotidianamente lo occupano e preoccupano, e sperare in una risposta risolutiva.