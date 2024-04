Presentata la prima delibera della futura giunta Marrese…con Chiorazzo. E gli altri?

Questa campagna elettorale per il rinnovo del governo regionale, si è rivelata essere la più strana (sin da prima della sua partenza) a memoria di chi segue da osservatore le vicende politiche lucane da decenni. E continua a mantenere questa sua “stranezza“, con i protagonisti incuranti degli effetti collaterali di tanta leggiadria e approssimazione. Certo, anche nel recente passato il “chi” ha sempre soverchiato il “cosa”, ma ad un certo punto si metteva una toppa e uno straccio di programma comune delle coalizioni veniva allestito e presentato come canovaccio vincolante per tutte le sue componenti. Ora è saltato anche questo. A parte Volt che si presenta da solo, le altre due coalizioni sempre più composite (anche troppo), viaggiano senza questo minimo comune denominatore che dovrebbe essere una sorta di garanzia per l’elettore. Così ogni forza politica (se va bene) o ogni candidato, nella maggioranza dei casi, si sente in dovere di sciorinare uno proprio di programma, o anche solo una elencazione di cose. Come farebbe ognuno di noi al bar. Cosa succederà dopo che una delle parti avrà vinto, si deciderà al momento. E temiamo che ne vedremo delle belle. Capita anche che, come nel caso del comunicato che leggete a seguire, si annunci in pompa magna la firma della “prima delibera” di una futura giunta ancora da costituire da parte del candidato presidente, predisposta dal rappresentante di una sola lista che lo sostiene. E gli altri esponenti delle rimanenti cinque liste, cosa fanno abbozzano? Era una “delibera” concordata? E perchè un annuncio così impegnativo (per quanto su un argomento immaginiamo condiviso) non è stato fatto con tutti i potenziali assessori? Non si avverte lo sgarbo del colpo basso nei confronti degli altri alleati da parte di chi sembra non voler dismettere il ruolo di mosca cocchiera? Con il candidato presidente che si concede ad una tale messa in scena? Incredibile, ma sono cose che capitano in questo triste tramonto della politica. Con il futuro che sta lì a prospettare proprio nulla di buono. O almeno tutto quel buono che servirebbe. Eppure ai lucani, il prossimo 21 e 22 aprile, le nozze toccherà farle comunque, con i fichi secchi che si ritroveranno tra le mani. Scartando ciò che è davvero indigeribile (ad esempio i saltatori della quaglia, chi ha già dimostrato la propria incapacità, i portatori di interessi evidenti, i palesi incapaci) e scegliendo il meno peggio che passa il convento. Tanto ad ognuno tocca solo scegliere il campo in cui stare ed un paio di nomi da scrivere sulla scheda (una donna ed un uomo, ricordiamocelo). Un paio di nomi di persone per bene (fuori da quelle categorie che citavamo e da evitare) tra oltre 258, non sarà poi difficile trovarli. Certo non sarà per nulla entusiasmante e nemmeno il massimo a cui si aspirava. Ma la cosa peggiore sarebbe non andare a votare, rimanere a casa….e darla vinta proprio a chi non aspetta altro per far contare di più il proprio voto clientelare e di cordata. Il peggiore dispetto che si possa fare ai soliti noti, soprattutto da parte di chi non è contento dello status quo, è andare a votare e con la matita fare in un colpo solo quel cambiamento e rinnovamento possibile nella situazione data. Meglio di niente. Perchè rinunciare? Meditate gente, meditate. Ma ecco a seguire l’annuncio di cui parlavamo…su un tema per altro cruciale. Ma anche su questo si è capaci di toppare per quanto riguarda il presentarsi compatti (e pertanto credibili) agli elettori.

“Contro il disegno leghista di dividere l’Italia Chiorazzo e Marrese a Latronico presentano il primo atto in caso di vittoria” “In una sala stracolma a Latronico il candidato presidente del Centro sinistra Piero Marrese e il candidato di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo hanno ancora una volta ribadito, così come fatto in tantissimi incontri sul territorio, il netto dissenso alla scellerata legge Calderoli sull’autonomia differenziata, voluta dal Governo nazionale guidato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. A Latronico ieri è iniziata la mobilitazione popolare contro un atto che, se applicato, nel prevedere “l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, aprirebbe la porta a una differenziazione dei servizi sul territorio in materie chiave quali la sanità, l’istruzione, le infrastrutture su cui, a causa del malgoverno degli ultimi 10 anni di Bardi e Pittella, siamo già fortemente in difficoltà. Marrese e Chiorazzo hanno ieri presentato la prima delibera di Giunta che sarà firmata, se i lucani e le lucane sceglieranno il centro sinistra per guidare la Basilicata, e che sarà sottoposta al nuovo Consiglio regionale, diversamente da quanto successo con Bardi che non ha mai consultato la massima Assise consiliare per votare su questo provvedimento, consegnando il futuro della Basilicata ai leader nazionali della destra, dando l’ok della Basilicata all’autonomia differenziata in cambio della sua ricandidatura. I relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, previsti dall’autonomia differenziata, non sono di per sé bastevoli ad assicurare, in presenza di risorse fortemente diversificate, il fine costituzionale sancito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana che è quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona”. La situazione che si verrebbe a determinare, accentuerebbe in modo irreversibile i divari territoriali, al punto da minare l’unità stessa dello Stato considerato, inoltre, che la gestione delle risorse naturali di cui la Basilicata è ricca, quali acqua e petrolio, è sempre stata centralizzata in virtù del principio della solidarietà nazionale e dell’unitarietà dello Stato e lo stesso Stato Centrale ricava da dette risorse, sotto forma di gettito fiscale, somme mai riversate alla Basilicata. In questo scenario, la Basilicata, con l’autonomia differenziata, sperimenterebbe un disastro di proporzioni persino superiori rispetto alle altre regioni del Sud. Un gioco cinico sulla pelle dei lucani a cui ci opporremo con ogni mezzo. Il nostro obiettivo – hanno detto Marrese e Chiorazzo – è invece quello di impegnarci in una forte azione di contrasto alle previsioni del Ddl 615 che includa ogni mezzo legale e democratico, dalle impugnazioni legali alle iniziative referendarie, autorizzando il Presidente della Regione a promuovere e sostenere ogni iniziativa in tal senso e a sostenere, anche finanziariamente, la mobilitazione sociale contro tale ipotesi di disgregazione dello Stato. Consentiteci una nota di colore: questa mattina il governatore uscente Bardi, in una intervista su Il Giornale, riferendosi alla autonomia differenziata, dice che “Ci sono ovviamente delle criticità, penso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che vanno fissati e finanziati. Per esempio, in Basilicata abbiamo un secolare gap infrastrutturale: come lo colmiamo? Le distanze Nord-Sud in questi 23anni sono aumentate. Bisogna cambiare. Ma ci vorrà tempo. E noi governatori del Sud saremo sempre a difesa dei nostri territori, oltre ogni appartenenza politica”. E’ proprio vero che in campagna elettorale si dice tutto e il contrario di tutto. D’altra parte Maria Elena Boschi, venuta in Basilicata per sostenere i due candidati di Italia Viva, prima alla opposizione e ora candidati con Bardi, ha dichiarato sull’autonomia differenziata di “essere molto critica tanto da condurre in Commissione una battaglia contro la proposta del Governo Meloni, contro la proposta di Calderoli, perchè l’autonomia differenziata non danneggerà il Sud ma l’intero Paese”. I suoi consiglieri regionali evidentemente, troppo intenti ad elogiare il loro massimo oppositore fino a qualche giorno fa, non le hanno detto che Bardi, da subito, ha detto sì a questa legge.”