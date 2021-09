Entusiasmo e tanta voglia di dare il massimo per il voto alle amministrative di ottobre per la lista Ferrandina Bene Comune, che candida a sindaco Carmine Lisanti, che si è presentata alla cittadinanza in piazza Plebiscito. Un esordio, per dire chi sono e cosa vogliono fare per Ferrandina. Poi la parola al candidato sindaco per un programma di squadra da portare avanti, sintetizzato sulla pagina social. ”Un progetto di comunità si può portare avanti e realizzare con la capacità di riconoscere quanto fatto e la voglia di andare avanti per crescere ancora.La serata di presentazione della Lista Ferrandina BeneComune#lisantisindaco ha rafforzato in me quest’idea.Sento la responsabilità di coniugare a pieno questi due concetti anche individuando con umiltà gli errori commessi in questi 5 anni!Ho toccato con mano l’entusiasmo, la forza e l’energia trasmessa da questa nuova squadra e ho avuto sin da subito la sensazione di conoscervi da sempre.

Non immaginavo potessi emozionarmi così tanto! E’ un bell’inizio….!”

