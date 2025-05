Presentata la lista di Matera in Azione a sostegno di Cifarelli Sindaco

Ieri mattina è stata presentata ufficialmente la lista “Matera in Azione” per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, una delle nove a sostegno di Roberto Cifarelli Sindaco. “Una squadra –dichiara Uccio Di Lena, commissario cittadino del partito di cui è leader per la Basilicata il presidente del consiglio regionale Marcello Pittella- fatta di persone competenti, appassionate, con radici nel cuore di Matera e lo sguardo rivolto al futuro. Con noi il candidato sindaco Roberto Cifarelli, punto di riferimento di un progetto concreto, inclusivo, liberale e riformista, costruito sull’ascolto e sulla voglia di cambiare davvero le cose. Adesso si parte. Con coraggio, idee chiare e tanta voglia di fare. La lista “Matera in Azione” unisce esponenti del partito e rappresentanti del mondo civico, associativo e professionale, tutti accomunati dall’amore per la città e dalla volontà di mettersi al servizio della comunità materana con preparazione e dedizione. Nei prossimi giorni, i candidati saranno presenti in tutti i quartieri della città per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e illustrare le proposte programmatiche per una Matera più vivibile, dinamica e inclusiva.”

