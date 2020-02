Sanremo è sempre Sanremo! Viva le canzonette e dunque viene spontaneo rifarsi ad un successo di tantissimi anni fa del grande Luciano Trovajoli (“Quando tu sei partita/mi hai donato una rosa/oggi e’ triste e sfiorita/come questo mio cuor…./amore (pre)scrivimi/non lasciarmi così…”) per descrivere questo struggente dolore che trasuda da tanti politici, per il perduto amore della”prescrizione“.

Quell’istituto secondo cui, passato un certo numero di anni, anche se hai commesso un reato, non sei più processabile. Un colpo di spugna e via. Alla faccia di chi quel reato lo ha subito. In barba ai soldi dei contribuenti spesi per le indagini e le fasi processuali sin lì svolte.

Andreotti ad esempio -per prescrizione- non fu possibile processarlo per mafia. Berlusconi, idem, se l’è cavata in otto processi, graziato proprio dalla prescrizione. Anche il processo ai responsabili delle morti per Eternit, ad un certo punto non si è potuto più svolgere, perché era scattata anche lì la tagliola della prescrizione. L’anno scorso per prescrizione intervenuta per due dei reati contestati agli imputati -manager tedeschi ed austriaci-nella strage ferroviaria di Viareggio, il procuratore di Firenze Piras, ha dovuto ridurre di sei mesi la condanna, denunciando a margine come “fatti gravissimi come questi trattati dal processo vengano cancellati dalla prescrizione come un colpo di spugna e ciò lascia un forte senso di ingiustizia” (https://tg24.sky.it/cronaca/2019/02/04/strage-viareggio-richieste-condanne-scontate-prescrizione.html) . E quanti altri manager e dirigenti di banche hanno visto o stanno per vedere svanire i processi a loro carico, sempre grazie alla prescrizione in vigore sino al 2019?

Insomma, una vera manna dal cielo per i colpevoli (specie coloro che per censo possono permettersi di pagare per anni fior di legali) e una grande ingiustizia per le vittime. Un istituto contro cui tutti (o quasi) si sono ciclicamente negli anni scagliati, reclamando che esso fosse cancellato e/o modificato (una vergogna che non aveva eguali in Europa, in USA… tranne che in Grecia).

Ma nessuno lo aveva mai fatto. Sino a quando il Parlamento italiano, come da programma del M5S, ha finalmente approvato una legge (significativamente conosciuta come “spazzacorrotti“) che -tra le altre cose- ha detto Stop a questa vergogna (sono stati resi imprescrittibili i reati dopo la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna). Una legge (la n.3 del 9-1-2019) che è entrata in vigore dal primo gennaio scorso ed è applicabile ai reati che saranno commessi da quest’anno. Insomma, i suoi effetti si avranno a distanza di diversi anni.

Contro di essa si è però scatenata una guerra feroce che punta ad abolirla o quantomeno a rinviarla. Roba da pazzi, si direbbe. E non si parla d’altro. Sembra essere diventato il problema dei problemi. Una urgenza di vita o di morte a cui rispondere subito, obbligatoriamente. Pena le stesse sorti del governo.

Ma dov’è -come abbiamo visto-questa urgenza? E di quale barbarie si ciancia se con questa riforma ci si è conformati agli altri Paesi europei ed anche agli USA dove la prescrizione durante il processo non esiste, si ferma con il rinvio a giudizio? Persino nel nostro processo civile, pure lunghissimo, la prescrizione si blocca appena uno ti fa causa. Una dunque balla l’urgenza, una balla la barbarie.

Ed è poi davvero aver bloccato la prescrizione dopo il primo grado (come fa la nuova legge) renderebbe eterni i processi? Ma come mai ci si preoccupa di questo solo adesso e non dal lontano 2005, quando con la legge ex Cirielli (ex perchè il suo promotore on. Edmondo Cirielli, ritirò la firma alla proposta, tanto fu stravolta) è stata introdotta la cosiddetta prescrizione breve (confezionata per salvare l’ex cavaliere). Anche allora i processi erano eterni? O no?

E le opposizioni di allora che si lamentarono di questa che fu una delle famigerate leggi ad personam, perchè non l’hanno mai cancellata, pur avendolo promesso? Leggete a questo link cosa gli stessi che adesso protestano contro la Bonafede dicevano: https://infosannio.wordpress.com/2020/01/30/le-bugie-sulla-prescrizione-chi-si-ricorda-del-prof-cordero-e-le-promesse-del-pd/ ). Per questi la ex Cirielli sarebbe preferibile alla Bonafede?

In verità, la logica porterebbe a dedurre che eliminata l’aspettativa della spugna della prescrizione, il processo sarebbe più breve e non più lungo. Perché chi sa di essere colpevole, avrebbe convenienza a ricorrerebbe ai riti abbreviati, al patteggiamento.

E allora, non sarebbe più utile smetterla con le strumentalizzazioni ed approvare altre misure atte a garantire quel delicato e difficile equilibrio tra le due esigenze, apparentemente contrapposte?

Quella di non sprecare il lavoro che la giustizia profonde nell’esercizio della obbligatorietà dell’azione penale e quella di evitare al cittadino una infinita graticola penale, assicurandogli quella “ragionevole durata” del processo di cui all’art.111 della Costituzione.

E’ evidente che la sola legge Bonafede, non basta. Ma non serve, parimenti, cancellarla e/o sospenderla. Servirebbe, invece, usare il tempo (anni) che ci vorrà per le prime sentenze per approvare nuove regole atte allo scopo.

E’ questa la cartina di tornasole per vedere chi è davvero preoccupato per la durata dei processi e chi vuole, invece, solo tornare al vecchio sistema che ammazza 120 mila processi ogni anno.

Le proposte non mancano e ci risulta che anche nella base di discussione governativa ve ne siano. Dall’aumento dei giudici, al personale dei tribunali (in quattro cinque anni si potrebbero fare diversi concorsi).

E poi a fronte della banale evidenza che i processi durano troppo… perchè sono troppi, c’è chi propone di adottare norme che spingano una parte degli imputati ad imboccare uno dei due riti alternativi, ora poco praticati (così come il blocco della prescrizione dopo il primo grado, dovrebbe favorire).

Ed anche per disincentivare l’impugnazione generalizzata della sentenza: impugnare ora conviene a tutti, perchè così si impedisce che la sentenza diventi definitiva ed esecutiva già al primo grado (chi è fuori non va in carcere, chi è dentro può sperare di uscire per decorrenza dei termini). C’è chi propone a tal fine di introdurre anche in Italia (c’è già in Francia) la cosiddetta riformatio in pejus, ovvero la possibilità per il giudice di irrorare in secondo grado una pena maggiore (cosa che oggi non è possibile per cui provare non costa nulla: al massimo la stessa pena o una minore).

Insomma, le soluzioni per ricondurre ad una “ragionevole durata” il processo non mancano. Come non manca il tempo per esaminarle ed approvarle.

Voler solo cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione è evidente che nasconda altri fini ed interessi che con la giustizia non hanno nulla a che spartire.